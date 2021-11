Herrera: “Imagine cómo sería su salario si no le quitaran un 30% de lo que le cuesta su puesto de trabajo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Qué tal están? Son las ocho de la mañana, son las siete en Canarias y hay un viaje de virus respiratorio por ahí dando vueltas. Está el covid, que ese sigue ahí dando vueltas, pero es que luego hay 18.000 primos hermanos del covid que están haciendo estragos. Y fíjense ustedes, estamos ante un escenario de no demasiado frío, las temperaturas no son frías, hombre puede haber un algún amanecer en alguna parte de España en el que haya que echarse algo; pero realmente los mediodías en la mayoría de la Península, ya no hablemos de Canarias, Baleares está debajo de un aguacero permanente; pero bueno, lo demás. Están ahí los virus, entran, salen, te pillan, te atizan y menos mal que está la vacuna y otra vacuna que ya está en fase de ensayo clínico, una vacuna española, Hipra, de la que se habla y muy bien. Hoy igual conocemos algo más, a lo largo del día.

EL RÉGIMEN BLINDA CUBA ANTE LAS MANIFESTACIONES

Miren, era previsible, lo de Cuba era previsible. Cuando se anuncia una manifestación y el régimen además, ese régimen tiránico del castrismo sabe que no son ni tres ni cuatro sino que son muchos, militariza literalmente el país, saca a toda la Policía, todas esas ratas que tienen en forma de colaboracionista revolucionarios del CDR y compañía, a todos los militares ybloquean literalmente las casas de las personas que encabezan, que son la referencia de esas manifestaciones en todo el país. Es una triste canción y el soniquete se repite una y otra vez. La población está cada vez más harta de mal vivir de las migajas del comunismo, bajo la tiranía del comunismo. La isla es una cárcel para 11.000.000 de personas y siguen ahí. Saben que el movimiento es imparable, pero desde luego hasta el último aliento sacarán todas sus fuerzas represivas para impedir manifestaciones de libertad.

Hemos hablado conSaily González, que denuncia que ha recibido amenazas en su propia casa.Como les digo, todas estas ratas el día que caiga el régimen, que caerá, serán los primeros en correr a ponerse a salvo, ya lo verán ustedes. Espero que los cubanos tengan buena memoria para saber distinguirlos. SailyGonzález, de Santa Clara, ha calificado al comunismo de “daño antropológico”, que debe ser superado ya de una vez por todas.









LOS VERDADEROS PERJUDICADOS DE LA SUBIDA DE LAS COTIZACIONES

Bueno ¿y aquí en España? Aquí en España se va a dar una curiosa escena en Moncloa, se va a planchar un desayuno de trabajo. De los que van a acudir al trabajo, eso de trabajar mucho lo que se dice trabajar, vamos, como lo está haciendo usted ahora, jajaja… pues tampoco es que sepan demasiado, pero bueno. Eso de valerse de su talento, su esfuerzo personal para llamar a una puerta que te contraten, no, no, no… Se reúnen los ministros económicos del gobierno con el doctor en Economía Pedro Sánchez al frente, con los líderes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, dejan un momento el sarcófago en el que viven, se limpia un poquito la rebaba de la comisura de los labios y a ver qué hay de lo mío.

Miren, van a hablar de cómo se llama esto del 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional', el MEI; que en realidad significa ‘Menuda Estafa Institucional'. ¿Por qué? Porque el Gobierno pactó ayer con los sindicatos que un tercero, los empresarios, pagará un nuevo impuesto al trabajo, que eso son las cotizaciones y eso significa subirlas, de momento un 0,5%. No es solo dinero que quitan a las empresas, que están en los huesos con un 31% más de concursos de acreedores en 2021; es que también, queridoempleado, se lo quitan a usted. Las cotizaciones son esa parte de su dote y de su salario que usted no ve pero su empresa paga, se lo quita de su nómina y se lo recauda gratis al Estado para que Pedro Sánchez pueda tener 22 ministerios y acudir a los mítines en el Falcon, como hoy cuenta ABC.

O para que a UGT y a Comisiones les vayan a subir las subvenciones directas el próximo año hasta los 17 millones de euros y lo han pactado como si fuera una boda gitana, la boda real de la Edad Media. Se ha juntado los patriarcas de los dos clanes, el político y el sindical, para que un tercero pague la fiesta. Pero cuando la paga el empresario, la paga usted. Imagine cómo sería su salario si no le quitaran casi un30% de lo que le cuesta a su puesto de trabajo. Pues s lo que suben ahora, otra vez, también es cantidad que le quitan a usted. No es solo al pérfido empresario del que hablan en el gobierno como si fueran todos del Ibex 35, no, no… si la mayoría es como usted: ‘Talleres Paco’, ‘Mercería Tere’, es a usted a quien se lo quitan.





Y esto acaba de empezar porque el pacto entre el PSOE y sus mantenidas sindicales tiene letra pequeña, en el futuro si la hucha de las pensiones sigue más vacía –que la carpeta de buenas ideas de Sánchez- el Gobierno podrá elegir entre subir aún más las cotizaciones, que ya son las más altas de Europa como todos los impuestos en general, o aportar un 0,2% del PIB, o sea entre susto o muerte. O paga más impuestos al trabajo o paga otros impuestos en general, ese es el mecanismo de la estafa institucional que incluye la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo de la pensión que significará añadir un recorte de 100 euros mensuales al jubilarse, pese a haber estado acoquinando más impuestos que nunca durante toda la vida laboral. Los sindicatos dicen que no, que no… que eso no va a pasar; pero el Gobierno trasladó a Bruselas esa reforma, la haga al final o no su impacto será el mismo. Bien porque amplía 10 años la edad del cálculo o porque sube todavía más las cotizaciones que se han incrementado hasta un 45 % desde 2016.

O sea ¿no les da vergüenza haber subido ahora las pensiones con el IPC en plena crisis, con la inflación desbocada, para pegarle 5 minutos después un sablazo a los trabajadores, a las empresas, a los futuros pensionistas? ¿Queremos comprar los votos de los abuelitos ahora como si fueran bobos? Todo esto en el país con mayor destrucción de empleo de Europa, con el mayor paro femenino, el mayor paro juvenil, con las peores ratios de deuda y de déficit, con el crecimiento previsto convertido en papel mojado, con la luz, con el combustible precio de caviar, con uno de los mayores esfuerzos fiscales del mundo, con casi 4.000 empresas en concurso de acreedores, con unos presupuestos despilfarradores de dinero ajeno de Europa y de sus bolsillos…

Pero eso sí, que a la familia sindical ya la familia sanchista no les falte de nada. Porque íbamos a salir más fuertes, en fin no les falta razón, pero en esto también había truco. Se referían exclusivamente a ellos y el resto a pagar, a sufrir, a trabajar más años, a cobrar menos y si es posible a morirse luego pronto, hombre, que no me viváis demasiado que ya veis cómo están las cosas.