Saily González, organizadora del 15-N, en COPE: "No podía salir, había un hombre con un palo en mi puerta"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación en Cuba tras la desactivación por parte del Gobierno cubano de la manifestación que estaba convocada para este 15 de noviembre.

"La isla es una gran cárcel para 11 millones de personas. El hecho de ser una isla le sirve al régimen para mantenerse, porque se hubiera fronteras terrestres otra cosa sería. Con el todo lo que tiene el régimen, si quiere impedir la manifestación lo consigue. La mayoría de los convocantes estaban vigilados en su casa. Iban pocos de blanco, porque si iban de blanco y con una rosa tenían un problema", ha explicado el comunicador.

Una de las organizadoras que está en el centro de organización de estas manifestaciones en toda Cuba es Saily González que ha vivido la jornada en su casa de Santa Clara. Ella tampoco pudo salir de casa, ya que una especie de piquete castrista estuvo presente durante toda la jornada en la puerta de su casa insultando y gritando. Ha explicado cómo ha vivido esta jornada en 'Herrera en COPE'. "Yo soy una de las moderadoras de Archipiélago y también soy una de las caras más visibles porque soy medio influencer. Desde las 5:30 de la mañana, entre 50 y 60 personas empezaron a hacer en la puerta de mi casa como una especie de fiesta. Mi mamá me despertó porque en mi cuarto no se escuchaba nada y salí para ver qué estaba pasando. Hice un directo en Facebook, que se viralizó, y se demostró que estas personas estaban ahí en calidad de represores. Había mujeres sobre todo, pero también hombres, en un segundo directo que hago se puede observar como uno de ellos tiene un palo".

"Me puse a tender mis sábanas blancas frente a ellos porque era una de las iniciativas, una forma de manifestarnos de forma totalmente cívica para pedir el cambio necesario en Cuba. Siempre que salía eran improperios contra mí y contra mi familia. Amenazaron a mi madre con despedirla del trabajo, a mí con la muerte, a mi hermano, que es doctor", ha explicado.

También ha señalado que se han producido muchas detenciones, incluso se ha producido desapariciones: "Sí se han producido detenciones. Han detenido a Rafa, un influencer en Twitter de corte político. También fue detenida Carolina Barbero, que pertenece al movimiento 27-N y que desde el año pasado está también pidiendo derechos desde los artistas e intelectuales cubanos. Aquí en Santa Clara fue detenido también una persona anónima que salió a manifestarse, y que fue usado por al policía política. También está desaparecida Daniela Rojo, parte del equipo de moderación de 'Archipiélago'. Estamos trabajando muy fuerte denunciando esta situación y no vamos a parar los presos políticos que ya están en prisión y los que van a entrar ahora, diga lo que diga la dictadura".

En cuanto al futuro, González ha señalado en COPE cuáles son los planes de futuro: "Nos hemos pasado toda la tarde decidiendo qué podemos hacer, y hemos llegado a la conclusión de declararnos en estado permanente de protesta. Esto significa que cuando no exista peligro, yo voy a cumplir la idea de nuestra manifestación: llevar una rosa, entonar las notas de nuestro himno nacional y pedir la liberación de los presos políticos".

Por último, Carlos Herrera le ha preguntado si cobra algún tipo de dinero por parte de países como Estados Unidos, imagen que ha defendido la dictadura castrista. En este sentido, González ha negado rotundamente recibir algún tipo de ingreso económico: "Agradezco que me haga esta pregunta. Es el relato que ha construido el régimen para intentar desacreditarnos. A nosotros no nos paga nadie y no seguimos la agenda política de ningún país o partido del extranjero porque Archipiélago no es un partido político, es una herramienta puesta en marcha por los jóvenes cubanos al servicio de la libertad y los derechos de los cubanos. El principal objetivo es demostrar que el socialismo ha fallado, en Cuba y en todos los países".