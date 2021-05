Herrera: "Futurator Sánchez va a descorrer la cortinilla del tiempo y nos dejará ver la España del 2050"

Es jueves 20 de mayo del 2021 y son las 08:00 horas. Anote esta fecha en la agenda de su vida porque será tan importante como el día que se casó o se descasó o que obtuvo aquel trabajo, que consiguió aquel éxito personal o que organizó aquel viaje de su vida. Yo ante días como estos le reconozco que no duermo bien, no concilio bien el sueño como cuando éramos chicos y llegaba el día de mi cumpleaños o la noche de reyes, aquella inquietud, aquel come come... Exactamente eso. Yo le entiendo porque usted seguramente lo habrá pasado igual que yo porque hoy es el día en el que "futurator" va a descorrer la cortinilla de la máquina del tiempo y nos dejará ver la España del 2050. ¡Qué maravilla! Vamos a poder saber cómo seremos, qué seremos, dónde estaremos los que tengamos pensado llegar a 2050.