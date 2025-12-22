Gonzalo Miró, sobre el mal estado de forma de la estrella del Atlético: "Espero que a Julián Álvarez le sienten bien las vacaciones; creo que el chico lo intenta pero no le sale nada"

El buen momento de forma del Atlético de Madrid, que ha recuperado la intensidad y la ambición en su juego, contrasta con la situación de una de sus estrellas, Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un bache de juego y confianza que ha comenzado a generar preocupación, tal y como se analizó en el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

Un problema más mental que futbolístico

El colaborador Gonzalo Miró fue uno de los más claros al analizar el estado del jugador. Según Miró, el problema de Álvarez no es de implicación. "No creo que sea una cuestión de falta de actitud, porque creo que el chico lo intenta, pero es que no le sale nada", afirmó. El análisis apunta a que el argentino ni siquiera está teniendo ocasiones de gol, sino que su desconexión es más profunda.

Esta falta de confianza se refleja en el campo con poca claridad en los controles y en la conducción del balón. "Es una sensación que tiene más de mental o de forma física que de futbolístico, porque la calidad la tiene", explicó Miró, sugiriendo que el bloqueo del jugador no se debe a una falta de talento.

La presión de ser la referencia

Por su parte, el periodista Antonio Ruiz añadió otra perspectiva al debate, apuntando a la presión que soporta el delantero. Según Ruiz, Julián parece "atropellarse con la responsabilidad de tener que ser él el que saque las castañas del fútbol cada partido". Esta ansiedad provoca que no se asocie con la fluidez que demostró a principio de temporada.

A pesar de su bajo estado de forma, el Cholo Simeone defendió a su jugador tras el último encuentro, destacando que "la actitud es buena, trabaja, descarga y busca el espacio". Sin embargo, el propio análisis reconoce que el equipo necesita más. "El Julián que ficha el Atlético de Madrid es el Julián que decide partidos, y ese no está", se comentó en la tertulia, resumiendo la principal preocupación del club.