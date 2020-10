Herrera: "Abascal le ha dejado el centro derecha a Casado con su discurso plagado de estridencias emocionales"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, quedan pocos días, un par de días a estos amaneceres tan oscuros porque cuando llegue el fin de semana haremos el cambio de hora que permitirá que amanezca antes porque ahora en la España más occidental es de noche. No les digo ya en Galicia, pero aquí en esta, en el bajo Guadalquivir, no les dijo ya en El Hierro, por ejemplo. Eso llegará este fin de semana, que entraremos en esa cosa del horario de invierno. Y ya saben ustedes que hay un frente por ahí que va a tomar el relevo de la borrasca Bárbara, que nos abandona este jueves.

Bueno, le cuento ya en seguida lo del Congreso de los Diputados, pero antes las coasas de comer. Ayer fallecieron 156 personas, es como si ayer se hubiera estrellado otro avión comercial. Y hoy hay reunión de Sanidad con el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, las comunidades autónomas. Sobrevuela esa idea que se va haciendo idea general del toque de queda.. Quizás también algunos confinamientos, pero eso ya lo tiene que decidir cada localidad en concreto. Zaragoza, Huesca y Teruel, por ejemplo, confinamiento de las capitales aragonesas; Navarra, como saben; hoy Andalucía veremos qué restricciones aplica.

Y ya les digo, el toque de queda hay algunos que dicen que sí, de acuerdo, toque de queda, pero para todo el territorio nacional. Quizás con la excepción de Canarias por aquello del turismo. Bien, con su situación geográfica... Bueno, los demás parece que dan por hecho que el toque de queda no suena mal del todo, es lo menos malo. Hay expertos diciendo que esta segunda ola, para frenarla de verdad, necesitaría seis semanas de confinamiento, hasta prácticamente diciembre. Eso es prácticamente imposible. Es que, además, sería una condena absoluta a la economía española. Hay que coexistir forzosamente salud, economía y otra serie de variables. El toque de queda a lo mejor permitiría a los comercios, especialmente a la hostelería, seguir adelante y quitaría a mucha gente de la calle a horas a las que se tiene tendencia o facilidad para hacer alguna tontería más de la cuenta.

VOX NO ES EL PP

Ayer en el Congreso, pues miren, la política es tan previsible como parece. Al Congreso ayer el centro derecha llegó desunido y hoy saldrá más desunido. Y el Gobierno llegó unido y hoy saldrá más unido. Esa es la realidad de una sensación, no déjà vu, pero sí de esto más o menos lo preveíamos. El Congreso a veces es un teatro en el que cada uno va con el papel aprendido de casal. Ayer Abascal hizo un discurso que pretendía ofrecer su versión más presidenciable, sobre todo para dar la impresión de que, efectivamente, no es el PP. No tiene nada que ver con todo lo que eso implica. Pero, sinceramente, creo que a Abascal el discurso se le fue de madre. Si lo que propone es salir de la Unión Europea, censurar la Unión Europea, jugar al antieuropeísmo, cuando la Unión Europea es el paraguas que protege que esto no sea Venezuea, como le gustaría a los que gobiernan, acabar con las autonomías, ilegalizar partidos políticos.. Todo eso, en fin, solamente van a encontrar apoyos entre los más cafeteros, entre los suyos. ¿Puede ampliar con eso su base electoral? A lo mejor, pero desdice su carácter presidenciable.

Miren, ayer Abascal estuvo bien en algunos ámbitos, en determinadas denuncias, ¿pero de verdad cree que un discurso plagado de estridencias emocionales le va a agrandar la base de los votantes? Como dice hoy la portada de ABC, le ha dejado libre el centro derecha al PP, le ha puesto las cosas hoy relativamente fáciles a Casado. También es cierto que ayer Abascal acertó señalando las miserias de este Gobierno, que son muchas. Pero luego sobran Soros, las FARC, la China. Todos estos desahogos que, hombre, nos hace pensar que dijo verdades, pero eligió mal los ejemplos, es decir, el discurso, creo que es Jorge Vilches el que lo escribe en Vozpópuli, era un discurso desordenado porque cuando uno sale en una moción de censura a proponerse candidato del Gobierno, también tiene la obligación de decir cómo va a organizar la pelea contra la covid, cómo va a impulsar la creación de empleo, cuál es su estrategia sobre nuestra posición en el mundo como país. Eso queda atrás o queda sepultado cuando uno en su discurso usa algunas actitudes, nombres propios más cerca de la conspiración que de otra cuestión.

SÁNCHEZ Y LOS NACIONALISTAS CONTRA VOX

Pero vamos, esto era lo previsto. Vox ha conseguido protagonismo a costa de permitirle a Pedro Sánchez quedar como un centrista exquisito, lo que pasa que no lo es porque luego Pedro Sánchez con, vean ustedes, la CUP, ERC, Bildu, los coros y danzas gallegos y valencianos, o sea, BNG y Compromís y todo eso, lo que hicieron fue reproducir en negativo la foto de Colón, esa que han utilizado tanto contra el centro derecha español. Un documento de infamia. Todos esos partidos que le he dicho y el PSOE firmando con esa banda un manifiesto a favor de la democracia que dice que tiene un compromiso con los derechos humanos, la justicia social, igualdad entre todos, ciudadanos y ciudadanas. Pero vamos a ver, que eso lo está firmando Bildu. ¿Bildu con los derechos humanos? ¿Igualdad, justicia social entre ciudadanos y los de ERC, que tienen a la mitad de Cataluña claveteada en una pared con nombres malsonantes? Oiga, no, por favor, los derechos humanos, la igualdad, no importa dónde hayan nacido, su género, creencia religiosa... ¿Los del PNV? ¿Los hijos de Sabino Arana?

Bueno, pues no aprovechó ese momento este fenómeno de Pedro Sánchez para quedar como un centrista, entre otras cosas porque no lo es. Eso si, refuerza esta moción al Gobierno, que llegó más unido, pero se va mucho más unido. Sí que estuvo bien cuando recordó a todas las víctimas en una contestación a Bildu, lo que le honra, pero le ha dejado a Pablo Casado el sitio que necesita, el discurso hecho. A ver qué hace hoy Casado, ya les digo, la segunda parte.

Y les cuento un detalle de gracia. Ahora son elecciones en la SGAE. Por razones que no vienen, servidor tiene un voto, voy a votar la candidatura de Manuel Marvizón, por cierto, y el mensaje que manda la SGAE, Sociedad de Autores, está escrito en indio, en infinitivo. Dice: Estimado socio, confirmarle que se encuentra dado de alta. Y por otra parte, indicarle que siempre puede modificar la contraseña. ¿Cómo que confirmarle o indicarle? Será queremos confirmarle o debemos confirmarle o pasamos a indicarle o sugerimos... No, no, hablando en infinitivo. Por favor, Sociedad de Autores, por respeto a los autores españoles, el community o el que haga estas cosas que escriba bien, que ya lo que nos faltaba.