Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso, ha analizado en 'El Cascabel' con Antonio Jiménez y Susana Ollerocómo ha sido la primera jornada de la moción de censura que su partido ha presentado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Para Garriga, su formación ha "conseguido dar voz a millones de españoles que estaban clamando contra el Gobierno responsable de la ruina y de la muerte de muchísimos compatriotas, a dar voz de tantísimos trabajadores que no cobran los ERTE, comerciantes condenados a la ruina, y los españoles que ven este Gobierno como una amenaza para la libertad y la supervivencia del Estado de Derecho".

El portavoz de Vox ha señalado que "es un deber nacional presentar esta moción de censura, no entendemos esa equidistancia o tipo de oposición apesebrada como puede ser la de Ciudadanos o el Partido Popular que no son capaces de censurar este Gobierno. Mañana por la tarde los que prefieran estar del lado de Sánchez tendrán que explicar sus motivos".

Ignacio Garriga ha valorado el que ha calificado como el "juego" de PSOE y Podemos con respecto a las negociaciones entre ambos partidos para cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado: "Jugaban a que no estaban cohesionados pero estaban perfectamente cohesionados, llevan meses negociando los Presupuestos, pero no lo hacían con luz y taquígrafos".

Vox afirma que "perderemos numéricamente, pero esto será una victoria política"

Con respecto a la falta de apoyo del resto de partidos de la oposición, Garriga defiende que "perderemos numéricamente, pero esto será una victoria política. Esta era una moción por convicciones, ideas, amor por la libertad y por España. Exponer y plantear los motivos por los que creemos que este es el peor Gobierno en el peor momento ya es un triunfo para millones de personas que clamaban que la oposición hiciéramos algo. El mayor instrumento que dispone la Constitución para esto era la moción de censura. Damos un punto y aparte en la historia de España."

El portavoz de la formación verde ha añadido que "empezamos a caminar hacia la recuperación de España aunque algunos lo llamen espectáculo circense u operación de marketing, esas son las excusas de quienes no se quieren posicionar al lado de quienes con el tiempo pasarán a la historia". "Nos hemos quedado solos, pero no nos pueden achacar una irresponsabilidad, estamos tranquilos. Abascal ha tendido la mano hoy a Casado y a la señora Arrimadas".

El diputado de Vox también ha tenido palabras para el presiente del Gobierno, a quien define como "un personaje siniestro, que dijo que no pactaría con el partido de ETA y con el partido que traería las cartillas de racionamiento. No nos debería sorprender su arrogancia, egolatría que le caracteriza. Cómo se haya mostrado o cómo no, no nos. sorprende. Lo que nos sorprende y nos apena es que mañana solo sean 52 diputados quienes estén a favor de acabar con el Gobierno de este personaje y sus socios patrocinados por regímenes totalitarios y narcodictaduras".

"No era una moción contra el PP, solo pretendíamos dar voz a millones de españoles y censurar al peor Gobierno en el peor momento"

Ignacio Garriga se ha referido al principal partido de la oposición, el Partido Popular, como una formación "cada vez más hundida que no tiene ideas, no tiene proyecto, y solo va a remolque de lo que hace Sánchez o hace Vox", y ha insistido en que, de esta moción "Sánchez no sale reforzado. Cómo va a salir reforzado con los episodios nefastos que hemos vivido en estos meses. No era una moción contra el PP, solo pretendíamos dar voz a millones de españoles y censurar al peor Gobierno en el peor momento".

Además, el portavoz de Vox ha añadido que "Nuestro objetivo es sacar lo antes posible a este Gobierno. No somos portavoces de otros partidos, tenemos el objetivo claro de la recuperación de España. El resto de partidos tienen que saber cuál es su camino, qué socios tienen y el proyecto que tienen. Cada día más, el Partido Popular está más cerca del PSOE y más lejos de los problemas de los españoles.

"Cada día, el Partido Popular está más cerca del PSOE y más lejos de los problemas de los españoles"

Sobre uno de los puntos clave de la moción, que es si Vox cree que el efecto de este debate puede ser que salga una mayoría más ampliada de Gobierno con la excusa de frenar a Vox, y que la alternativa del centroderecha esté más divida y que este Gobierno tenga más opciones de mantenerse para más legilasturas, Garriga ha dicho "rotundamente no, lo digo de corazón. Es importante trasladar un mensaje de esperanza y no de estar cuestionando a partidos como el nuestro que pretende hacer todo lo posible para sacar a este Gobierno, y desviar el foco mediático a si refuerza o no ese pacto, esa coalición. Son los mismos socios ahora que los que ya había antes. Ya el PSOE ni es obrero ni es español porque pacta con los herederos del terror y los que pretenden volar la arquitectura constitucional y no cabe la equidistancia".

Ignacio Garriga también ha lanzado un mensaje a los "señores de PP y Cs", que es "cómo no se unen a la moción de censura y se evidencia que estamos todos contra esa unión de separatistas, herederos del terror, partido comunista Podemos y del PSOE, sería muy fácil que lo hicieran, mi pregunta y mi pesar es que no estén votando a favor de esta moción de censura. Si nosotros evidenciamos en el Congreso que la moción la apoyan Vox, PP y Cs, estaríamos traslado un mensaje de unión a los ciudadanos".

Vox asegura que Sánchez no sale reforzado de la moción de censura

Por último, el diputado ha lanzado otro mensaje a la formación de Pablo Casado: "Es un deber nacional decirles al Partido Popular que ellos con su mayoría absoluta no hicieron nada para revertir la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestra disposición entorno al Estado Autonómico es bien conocido, pero eso no quita como hemos evidenciado en Madrid, Andalucía o Murcia, que hay una serie de puntos programáticos que se pueden negociar y sacar adelante".