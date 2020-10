Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP: "Con esta moción gana Sánchez y pierde el centro derecha"

Uno de los grandes interrogantes de esta moción de censura es qué va a votar el Partido Popular en la moción de censura que se debate este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. De hecho, en la primera jornada tanto Pedro Sánchez como Santiago Abascal han centrado en dirigirse a Pablo Casado durante sus intervenciones. El primero, para que no apoye a Abascal; el segundo, para que lo haga.

Pero lo cierto es que desde Génova no han querido confirmar en las últimas horas qué van a votar. Todos saben que no votarán que 'sí', tal y como lo decidieron hace unas semanas en la Dirección Nacional. Por tanto, solo queda saber si se decidirán entre el 'no' y la 'abstención'. Este miércoles el secretario general del PP, Teodoro García Egea, desde la propia Cámara Baja ha vuelto a reiterar que no van a apoyar la moción de censura, pero ha seguido sin desvelar el sentido del voto.

El Gobierno gana, el centro derecha pierde

Tampoco lo ha querido hacer este miércoles la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, quien ha sido entrevistada en 'El Cascabel'. Beltrán, presidenta del PP en Navarra, ha explicado que esta es "la gran pregunta y es lógico que así lo sea" pero se ha escudado en defender su silencio porque "al Partido Popular, el que está llamado a gobernar, nadie le tiene que marcar el paso". En este sentido, ha reiterado Beltrán, que aunque "todos nos están diciendo qué tenemos qué votar, al PP nadie le va a marcar el paso nadie y mañana se sabrá que cuál es la posición del PP".

Para saber si la moción de VOX es útil o no, sólo hay que pensar en el político que más contento está con ella. pic.twitter.com/KdKm6LR3eV — Ana Beltrán (@abeltran_ana) October 21, 2020

Lo que sí ha querido dejar claro, al igual que lo han hecho otros grandes pesos del grupo popular, es la inoportunidad de esta moción de censura. "Hoy se ha visto el primer capitulo de quién sale reforzado. Quién gana con esta moción de censura. Hoy y mañana quien va a ganar va a ser Sánchez y lo van a rentabilizar con todos los aplausos que se va a llevar al finalizar la sesión", ha explicado Beltrán en este sentido. "Gana el Gobierno y pierde el centro derecha con esta moción", ha sentenciado.

La vicesecretaria de Organización ha explicado que en política hay que ser "útiles" y para eso ha puesto como ejemplo el viaje de Casado a Europa, que entre otras cosas ha conseguido, según ha dicho, que Sánchez intente retirar la ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial que tanta polémica ha causado.

Asimismo, ha sido muy crítica con la formación de Santiago Abascal y con su persona porque en esta primera jornada Abascal no ha hecho ninguna propuesta. "Ninguna de Sanidad, ninguna de economía...", y todo lo que ha dicho es "redundante". Por ello, ha vuelto a insistir en la "inoportunidad" de esta moción, en la que mañana "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saldrán con una victoria".