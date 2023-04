Sergio Barbosa: "El sector inmobiliario da por hecho que habrá menos pisos en alquiler y más caros"

Sergio Barbosa ha comenzado la mañana recordando la ley de Atención al Cliente aprobada este jueves: "es verdad que hay empresas que abusan con eso de la atención robotizada y te tienen ahí, peleándote con la máquina, que te obliga a cantar en alto los números del DNI o una parte de tu clave de seguridad. La nueva ley obliga a las empresas privadas con 250 empleados a atender a la gente en solo 3 minutos, con telefonistas humanos, a todas horas, todos los días del año, pero sin obligar a la Seguridad Social a hacer lo mismo, viene a redundar en la sensación de que el Estado se ha acostumbrado a vivir del ciudadano, pero ya de forma descarada".

En clave política, "solo falta un mes clavado para las elecciones autonómicas y locales. Se vienen los 30 días de mayor intensidad, con nuestros políticos dándolo todo, a la caza del voto. No solo están en juego ayuntamientos y autonomías, sino saber si hay marejada de fondo que vislumbre un cambio político de cara a las generales".

El Gobierno consigue aprobar la ley de Vivienda en el Congreso

A un mes del 28 de mayo, "el Gobierno ha conseguido aprobar en el Congreso la polémica ley de Vivienda. Pedro Sánchez no solo reconocía abiertamente que esta ley busca seducir a los jóvenes, sino que lo decía en una comparecencia ante la prensa. Esta ley llegó a parecer incluso que podría no salir adelante, porque el propio Pedro Sánchez decía al comienzo de la legislatura que había cosas que le pedía Podemos y que no se podían hacer porque era ir contra el propietario, pero ahora sí, aunque sea a costa de enfadar al pequeño propietario de clase media, que ven cómo lo que se había hecho en los últimos tiempos, de la mano de la policía y la fiscalía, para luchar contra la okupación, todo eso se va al traste".

"Esta ley viene a dar una especial protección a lo que se ha venido a llevar 'inqui-okupa', que es el inquilino que empieza bien, que paga sus primeras mensualidades, pero que en un momento determinado deja de pagar, pero se queda en el piso, sin visos de marcharse. A ese tipo de ocupación es a la que viene a dar especial protección esta ley de PSOE y Podemos. Porque pone más trabas administrativas al pequeño propietario para poderlo sacar del piso y porque al gran tenedor directamente se lo impide, a poco que el ocupante pueda declararse persona vulnerable. Es por todo eso que el sector inmobiliario da por hecho, con la experiencia ya vivida en otros países, que esto solo provocará que haya menos pisos en alquiler y más caros", ha desgranado.

A la hora de la votación, "llamó la atención que el PNV, Junts y Pdcat se desmarcaron y no votaron a favor de la ley. Es decir, la Ley de vivienda es netamente una ley de izquierdas al haberse descolgado los elementos del Frankestein que son de derechas y además nacionalistas. Habrá que ver por dónde respira el PNV, partido experto en olisquear cambios de ciclo político en España. De momento, el PNV no descarta hacer lo que harán Madrid y Andalucía: llevar esta ley al constitucional por invasión de competencias, con lo cual la verdadera aplicación de esta ley sigue estando en juego".

Datos del paro del primer trimestre de 2023

En clave económica, "la EPA del primer trimestre ha venido a confirmar que hemos comenzado este año destruyendo más de 11.000 puestos de trabajo y asumiendo otros 103.000 parados más, para superar los 3’1 millones de desempleados. Y el número de familias con todos sus miembros en el paro supera el millón. Los jóvenes, a los que tanto queremos seducir con la Ley de Vivienda, el paro juvenil ha vuelto a subir hasta el 30%, una tasa vergonzosa. Y el paro sube en todos los sectores, menos en la agricultura, que se las ha apañado para generar empleo, a pesar de la sequía".

Disciplina fiscal en Europa

Por último, ha puesto el foco en la nueva disciplina fiscal que va a imponer Bruselas. "En el ejecutivo han dicho “aquí estoy yo, esperando la DISCIPLINA FISCAL a puerta gayola”. De hecho, si ahora se va a pedir que el déficit no pase del 3%, eso ya lo vamos a cumplir nosotros “el año que viene”, incluso un año antes de lo que teníamos previsto. Y dirán algunos, ¿y esto cómo puede ser? Pues resulta que Moncloa va a enviar a Bruselas un plan de estabilidad en el que explica que, con lo que está ingresando vía impuestos, con eso le da para reducir el déficit sin tener que hacer recortes".

"En términos fiscales, la inflación ha sido para el gobierno una bendición porque recauda más, gracias a que ni siquiera a ha tenido a bien aliviar a los trabajadores deflactando el IRPF. Es decir, al final es la clase media, la que paga lo que al gobierno le conviene que haya que pagar. Así cualquiera cuadra el déficit", ha concluido.