Sergio Barbosa: "Lo que está claro es que, con guerra o sin guerra, la gente quiere soluciones"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este lunes 28 de marzo de 2022...

Menudo lunes, menudo lunes, que se nos ha quedado aquí, en lo que Herrera ha ido en busca de nuevas historias con la que ilustrarnos en el día a día, para ir organizando la información sin que uno sepa muy bien a dónde acudir primero, de todo lo que hay. Porque hay mucho y muy importante.





LOS ASUNTOS QUE NOS PREOCUPAN





Fíjense. Que si la guerra de Ucrania, que hoy cumple 33 días, sin que esté claro qué está tramando Rusia, si centrarse en la anexión del Donbás o si se trata de una trampa para lanzar el ataque definitivo sobre Kiev.

Que si los paros del transporte aquí en España, que vamos a ver cómo afectan hoy a la cadena de suministros, porque los convocantes siguen de paros, por más que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los colectivos mayoritarios.

Que si lo de la electricidad, que está pendiente de que España mande un papelito a Bruselas para que nos permitan ser los raritos de la clase, a los que les permiten saltarse las reglas temporalmente para hacer ver que el gas no vale lo que vale, para así, temporalmente, rebajar el precio de la luz.

Que si la pandemia vive, desde hoy mismo, un cambio muy sustancial, como es el fin de las cuarentenas obligatorias para los positivos menores de 60 años, que no tengan patologías previas.

Que si, en Cataluña, hoy es el primer día en que ya, sí o sí, se debería aplicar, por ley, el 25% de castellano en las clases.

Que si España se ha llevado esta madrugada un Óscar al mejor corto de animación. Premio que se ha llevado Alberto Mielgo, por ‘El limpiaparabrisas’

Vamos, que no damos abasto.

Así que, cuando todo se apegotona de esta manera. Lo mejor es preguntarse: al que tiene la deferencia y el buen gusto de escuchar la radio a esta hora de la mañana. Que es lo que más le importa, lo que más le afecta en su día a día.





¿QUÉ PASA CON LOS PAROS DE LOS TRANSPORTISTAS?





Pues, seguramente, la pregunta que más se repita esta mañana de lunes, esa la de, oiga, ¿lo de los supermercados, lo de las empresas, lo de los almacenes, es decir, los paros del transporte por carretera, eso se ha arreglado, ha comenzado a arreglarse un poco este fin de semana o todavía vamos a estar con la borrica a brincos?

Pues esta va a ser una mañana de buscar respuestas, de poner el termómetro a esta España nuestra, tras el acuerdo parcial, y tardío, del gobierno con el sector del transporte que no convenció el viernes a los verdaderos convocantes de los paros. Es decir, a la Plataforma que representa, principalmente, a los camioneros autónomos, que siguen en paro porque exigen garantías de que no van a trabajar por debajo de costes. Cosa que no les garantizan esos famosos 20 céntimos por litro de carburante subvencionado.

Así que este fin de semana muchos han votado, en diversas asambleas a lo largo de España, seguir con las protestas. Pues habrá que ver si esos paros dejan las cosas como estaban, o el suministro mejora algo tras al acuerdo parcial de la semana pasada.

Eso, por lo que hace a la supuesta solución para el precio del carburante.













LA ELECTRICIDAD





¿Lo del precio del gas? Pues solución no habrá hasta dentro de tres o cuatro semanas.

Este fin de semana, se nos ha vendido como un grandísimo logro que Bruselas nos haya permitido saltarnos temporalmente la ligazón habitual del gas con el precio del resto de energías, si solo es temporal y si esta semana le mandamos un escrito a la Comisión Europea de cómo lo vamos a hacer, para que nos den el visto bueno. Cosa que, técnicamente, no es nada fácil y que, para que empiece a tomar forma, necesitará un mes, día arriba, día abajo.

Así que esta va a ser también una mañana de analizar los “acuerdos imperfectos”, vamos a llamarlos así, que nos ha dejado este pasado fin de semana.

De momento, lo que llama la atención es que, mientras en España tenemos esas soluciones parciales, temporales o imperfectas para el combustible profesional o la electricidad; en otros países de Europa hace muchos días ya que se aprobaron bajadas de impuestos o subvenciones para aliviar el bolsillo de todos sus ciudadanos.

Aquí no, aquí toca esperar al Consejo de Ministros de mañana para conocer algunas medidas, tras habernos tenido en ascuas esperando al Consejo Europeo de la pasada semana.

Y hoy lo que tendremos, para darle más emoción a la cosa, y para desesperación de mucha gente que no está para tonterías es otro acto de esos que suele organizar el sanchismo para que Pedro Sánchez avance, ante un grupo de empresarios, algunas de las medidas que se aprobarán mañana.

Y todo bajo el eslogan de “plan nacional de respuesta a la guerra”. Porque el Gobierno lo sigue ligando todo a la guerra de Ucrania. Lo que está claro es que, con guerra o sin guerra, la gente quiere soluciones. Tanto los transportistas que siguen de paros, como los otros sectores que hoy siguen teniendo la duda de qué pasará con lo suyo si los camiones siguen parados.

Y como recuerda Agustín Herrero, que es director de las Cooperativas Agroalimentarias, algunos ya bastante tienen con el rejonazo que llevan encima de estos últimos 15 días.

Lo del combustible de los camioneros sigue sin ser un acuerdo que haya desconvocado del todo los paros.

Y, en lo referente a la luz y el gas, estaría bien saber, ya que nos vamos a hacer preguntas esta mañana. ¿Por qué países que nos han apoyado en esa idea de topar el gas, como Italia o Bélgica, lo apoyan pero no lo han solicitado? Es decir, no lo necesitan.

España, en cambio, lo necesita porque no está bien conectada energéticamente con el resto del continente y, sin embargo, tiene que conformarse con vender como un gran avance que nos dejen, a nosotros, como anomalía europea, topar el gas de forma temporal sin que sepa al final cómo vamos a pagar lo que no paguemos ahora.

Y luego está Francia, que ha vuelto a actuar como lo que es: un adversario de España, que no mueve ni un dedo, si ese dedo puede fortalecer o empoderar a España lo más mínimo. Como cuando boicoteó la construcción del gasoducto por los Pirineos, que ahora sería tan necesario y que habrá que construir deprisa y corriendo. Francia, “adversario elegante”, si ustedes quieren; pero adversario, al fin y al cabo.

Como lo es Marruecos, al que para congraciarnos con él hemos enfadado a Argelia, que es el país que más nos surte de gas y el que ahora ha decidido que sea Italia y no España, el centro neurálgico de la entrada del gas africano a Europa.

Visto todo en conjunto, no parece que esté la cosa para tirar cohetes, con toda la trompetería.













ADIÓS A LA CUARENTENA POR CONTAGIO DE COVID





Y luego está lo de la pandemia. Ya lo saben, desde hoy los positivos menores de 60 años, que no tengan patologías graves pueden salir a la calle.

Se les pide que lleven la mascarilla y se les recomienda teletrabajar, pero ya no va a ser esa cosa de me han salido dos rayitas en el antígeno o me ha dado positivo la PCR y me tengo que quedar en casa hasta que dé negativo.

Un paso más para normalizar el virus, al tratarlo más o menos como una gripe, aunque no sea una gripe.

De cómo salgamos de estas semanas de no cuarentenas y cómo se comporte la Semana Santa dependerá que la retirada de las mascarillas en interior llegue antes o después.

EL BOFETÓN DE WILL SMITH MARCA LA GALA DE LOS ÓSCAR





Y, cómo no. Esta madrugada, para desconectar de tanta inflación y tanta pandemia, los hay que han estado pendientes de los Óscar.

Bueno, los españoles hemos hecho uno de cuatro. Javier Bardem y Penélope Cruz, que tienen mucho mérito por haber vuelto a ser nominados a mejor actor y actriz tras conseguir ya el premio una vez, se han quedado esta vez simplemente con la nominación.Alberto Iglesias, que optaba a mejor banda sonora por ‘Madres paralelas’, tampoco ha conseguido el premio.

Y el que sí ha triunfado con el mejor como mejor corto de animación por el ‘Limpiaparabrisas’ ha sido Alberto Mielgo. El corto de un hombre de mediana edad que en un café, se hace una pregunta tremenda: ¿qué es el amor? Pues parece que, a través de una serie de historias cortas, consigue la respuesta.





Eso sí, nos ha dado mucho coraje que a Mielgo este año le hayan dado el premio en una gala paralela, con la que la Academia ha querido quitarse rápido los premios que considera menores.

Luego, ya en la gala-gala hemos visto el resto de premios. Precisamente, el mejor actor ha sido para Will Smith, que para una vez que le dan el premio, resulta que la ha liado porque, antes de que anunciaran que había ganado el Óscar se ha cogido un mosqueo importante porque al actor Cris Rock le ha dado por hacer un chiste con la alopecia que sufre la mujer de Smith.

Total, que se ha puesto a gritarle, y hasta se ha levantado para darle un guantazo. Lo que le ha venido a decir, así en traducción libre es “tú te tienes que lavar la boca con lejía para hablar de mi mujer, saca a mi mujer de tus chistes”.

Así que la gente se ha quedado a cuadros. Y luego, cuando le ha recogido el Óscar Will Smith ha venido a decir que él es que siente que tiene que defender a todo el mundo, dar amor a todo el mundo, y como que le ha dado mucho coraje que humillasen a su mujer así, aunque fuera medio en broma.





