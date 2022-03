La petición de los transportistas para acabar con la huelga: ¿qué es no contratar por debajo de los costes?

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, ha asegurado que desconvocará el paro de los pequeños transportistas cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, hasta que se apruebe una ley que lo garantice de forma estructural. Los transportistas entran este domingo en su segunda semana de movilizaciones, con marchas lentas convocadas en diversas provincias de España.

Hernández, que ayer se reunió con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamado a los suyos a "no tirar la toalla en el último empujón" y se ha mostrado convencido de que les "van a volver a llamar pronto" del ministerio, en un mensaje colgado en la red social Facebook.

"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, no podemos esperar dos o tres meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley, que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", ha reclamado.



El presidente de la plataforma también ha calificado de "limosna" el descuento de 20 céntimos por litro en el en el precio del combustible pactado por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ya que, a su juicio, el precio va a seguir subiendo. "Si no tenemos sujetos los precios y garantía de que vamos a trabajar por encima del coste, no hemos solucionado nada", ha advertido el líder de la plataforma minoritaria.

¿Qué significa no contratar por debajo de los costes?

Debido al aumento de los gastos, los márgenes de beneficio se han reducido notablemente, incluso provocando pérdidas para los camioneros que deciden subirse a sus cabezas y salir a carretera. Por eso, es fácil escuchar estos días entre los manifestantes frases como "para perder dinero me quedo en casa" o preguntas como "¿tú trabajarías si te costase dinero?"

En esta cuestión juega un papel fundamental la idea de "no contratar a bajo coste". Es decir, que se garantice por ley que los conductores van a poder trabajar siempre con unos beneficios mínimos. En este sentido, el principio quiere imponer la prohibición, sin posibilidad de pacto en contra, ni de acuerdos contractuales, de la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación, teniendo como referencia siempre el importe del coste, regulado por el Observatorio de Costes que publicar el Ministerio de Transportes y que se actualiza cada mes.

Contratar por debajo de los costes se ha convertido en los últimos tiempos en una de las formas de competencia desleal más repetida, con el objetivo de eliminar competidores del mercado o con el fin de desprestigiar la imagen de la competencia.