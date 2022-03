Nueva estrategia contra la Covid: ¿Cómo te afecta?

Llevamos ya dos años y casi dos semanas desde que en España se declarase el primer estado de alarma por la pandemia. La estrategia del gobierno para protegernos del virus fue quedarnos en casa, mucho lavado de manos, la mascarilla solo para los que tuvieran síntomas. Esa primera batería de medidas fue cambiando con el paso del tiempo y el avance de la pandemia. Y este lunes, una vez más, la estrategia que seguimos para enfrentarnos a la pandemia vuelve a cambiar. El sentido es el de la “normalización” o la “gripalización” del virus. Y las nuevas normas indican precisamente eso, que es un virus mucho más débil que el que nos encontramos en marzo de 2020 y con el que parece que habrá que aprender a convivir.

Una nueva estrategia que estrenamos este lunes y a la que llegamos con una incidencia de cerca de 400 casos por cada 100.000 habitantes, y es que esta estrategia por primera vez acepta un cierto nivel de transmisión. De hecho un buen síntoma de que se acepta esto son los cambios en las cuarentenas. Hasta ahora no tenía mucho misterio, das positivo, cuarentena. Ahora si eres positivo pero asintomático o con un cuadro muy leve no tienes por qué guardar cuarentena. Ahora bien, el investigador de Universidad de Leicester, el epidemiólogo Salvador Macip cree que si te contagias, sano o no sano, deberías encerrarte.

Salvador: "Una persona que se contagia, este sana o no, antes tenía que guardar cuarentena, ahora debería ser igual. El virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con una periodo de contagio de unos 10 días. Cualquier persona que esté contagiada debería guardar cuarentena esos 10 días"

La realidad es que ahora, además de embarazadas, inmunodeprimidos, y mayores, también tendrán que guardar cuarentena los hospitalizados y los convivientes de residencias, donde se aislará al enfermo durante 5 días y después tendrá que dar negativo en un test para poder salir de la cuarentena.

Precisamente en ese aspecto, en cuanto a los test, también hay cambios significativos en esta nueva estrategia. A partir de este lunes, el covid deja de ser enfermedad de declaración obligatoria por lo que tampoco serán necesarias las pruebas diagnósticas en todos los casos sospechosos, con excepciones parecidas a las de las cuarentenas. Es decir, en casos sintomáticos graves, en población de riesgo y también personal sanitario. Por tanto, se va a reducir drásticamente el número de test que se realicen. Y esto, los expertos con los que he hablado, no lo ven del todo bien porque dicen, podríamos encontrarnos con una nueva ola cuando ya nos esté rompiendo encima...

Salvador: " Sería muy importante continuar haciendo pruebas diagnósticas siempre. Cuantas más, mejor. La propia revista Nature decía claramente que era un error muy importante no seguir haciendo vigilancia. Si dejamos de hacer test vamos a dejar de saber cómo circula el virus, por done circula y el número de casos que tenemos y que nos vamos a encontrar en el hospital."

También es especial la estrategia en residencias, donde si que se mantiene un aislamiento de, al menos, cinco días. Se levantará si el quinto transcurre sin sintomatología, y los trabajadores deberán tener además una prueba de antígenos negativa.

Aunque de momento no haya ninguna nueva variante que preocupe, en la estrategia queda indicado también que sí hubiera alguna zona del mundo en la que apareciera una nueva variante peligrosa, todos los que vuelvan de esa hipotética zona también tendrán que realizarse un test a su llegada a España. Aún así, los expertos dicen que si nos arrasa una nueva variante, no será por la estrategia.

Salvador: "Teniendo a un medio planeta mal vacunado, teniendo en estos momentos el riesgo de un brote importante en China, un país donde la vacunación no es tan buena como en Europa porque han usado nada una vacuna menos efectiva... estos son caldos de cultivo de nuevas variantes"

Básicamente, la nueva estrategia pasa a ser una serie de recomendaciones, mucho más laxas que antes, en la que se habla de “intentar”, “reducir”... En definitiva, una estrategia que, según contaban los expertos, quizá llegue demasiado pronto