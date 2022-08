Sergio Barbosa: “Del lunes al miércoles, la luz se ha encarecido un 61%”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este miércoles 24 de agosto de 2022.

Bueno, sabemos que es agosto porque lo dice el calendario y porque hoy volverá a hacer tela de calor en algunos puntos de España, incluso en aquellos en los que va a llover con fuerza como podría ser Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Pero, como decíamos a las seis, aquí da la sensación de que el mes de septiembre está como loco por entrar en escena. Cuanto más intentamos apurar lo que queda de vacaciones, cuanto más nos aferramos a ese pensamiento de “bueno, a la vuelta ya afrontaremos lo que haya que frontar”, más fuerte llama a la puerta el mes de septiembre con toda la problemática asociada a ese otoño tan temido del que tanto se viene hablando.

EL GAS Y LA LUZ, AL ALZA

Y es que, si nos dijeron que en septiembre iba a empezar el baile energético, por lo visto en las últimas 48 horas, el baile ya ha empezado, sin que ni siquiera haya terminado agosto. O, por lo menos, los mercados internacionales ya están tocando la música, falta la letra, que seguramente la tendrá que escribir en buena medida Vladimir Putin (que a ver qué hace hoy que se cumplen 6 meses de la guerra de Ucrania), y falta que nos pongamos todos a bailar.

¿Por qué decimos esto? Pues porque lo de la escalada del precio del gas, que a su vez empuja hacia arriba el precio de la electricidad, eso sigue siendo un festival, una montaña rusa.

Hoy en España, que es lo que más nos interesa, el megavatio hora se pone en 436 euros con 25 céntimos.Eso es una barbaridad que, por su puesto, supone un récord desde que tenemos el tope del gas. Pero es que, además, se acerca al récord absoluto de los casi 545 euros que se alcanzó el 8 de marzo. Cabe recordar que esta semana, antes de ayer, la comenzamos con el megavatio en 271 euros. Es decir, del lunes al miércoles, a luz se ha encarecido un 61 por ciento.

Y, aún con todo, el Gobierno (este Gobierno al que parece que le ha castigado el karma por haber hecho tanta demagogia con la pobreza energética cuando estaba en la oposición) todavía puede escudarse en que si no fuera por el tope del gas, lo estaríamos pagando más caro todavía.

Y es verdad que sólo hay que echar un vistazo a los precios eléctricos que se están registrado en el resto de países europeos, para hacerse una idea del tsunami que tenemos encima. Alemania, 600 euros el megavatio; Italia, 605; Francia, 611. Bueno, acuérdense que en “el mundo de ayer”, antes de 2020, cualquier precio del megavatio eléctrico que superase la horquilla de 75 - cien euros (tirando largo)- era considerado una barbaridad.

APROBACIÓN DEL DECRETO ENERGÉTICO

¿Y entre tanto? Pues aquí, en este país nuestro, seguimos con el pequeño politiqueo de siempre. Mañana se tiene que convalidar el decreto energético, "decreto", porque el Gobierno lo impuso, como tantas otras cosas, sin consenso, para luego, por los hechos consumados, obligar al resto a apoyarlo so pena de ser acusados de irresponsables o de humanos.

Decía ayer la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez: si el PP no apoya el decreto le estará diciendo a los españoles que, si por él fuera, se quedarían sin el descuento o la gratuidad en el transporte público durante los próximos meses. Claro, esa es la estrategia que se llevan aplicando durante toda la legislatura: abusar de los decretos, para no tener que negociar con la oposición y en los decretos meter auténticas chorradas o alguna que otra maldad, mezclado con cosas sensatas o necesarias.

Y si te opones al paquete entero, es que estás en contra de la parte sensata o de la cosa necesaria. Y de ahí no les saquen, porque no quieren salir, porque es una estrategia política que consiste en no escuchar, en no apostar por el diálogo, mientras acusas al adversario político precisamente de lo que haces tú de no colaborar, y no entender que la situación es lo suficientemente grave como para no tomar decisiones de país.

Ahora, volvemos a repasar lo que hay que hacer para pedir, a partir de hoy, el abono gratuito en el transporte. Pero, miren, si uno le echa un vistazo al decreto energético, en realidad, el problema no está en el drama que pudiera suponer que deje de aplicarse, el drama está en que ese decreto no arregla nada.

Lo único que hace es subir un grado la temperatura del aire acondicionado y bajar dos grados la calefacción, respecto a la legislación ya vigente sobre a qué temperatura se debe trabajar o se debe ser energéticamente eficiente, sin que nadie le prestara demasiada atención a esas indicaciones. Y, ahora, nos ponemos a multar al que se pase con el termostato o no apague la luz o se gaste un dineral en puertas automáticas, cuando todo eso es tratar de salvar el Titanic achicando el agua con un par de cubos.

quí lo que hubiera hecho falta es tener una política energética más realista y no tan centrada en la transición verde que dependía de que países como Rusia nos siguieran vendiendo el gas a un precio razonable. Aquí ya vamos tarde y mal, porque dicen que van anunciar nuevas medidas en septiembre, que todavía los ayuntamientos desconocen y son los ayuntamientos los que están negociando ahora o ya han negociado los contratos energéticos.

Aquí el problema no es tanto que la oposición colabore o no, sino que los que mandan no tienen un plan establecido, que esté implementando con antelación. Y lo demás es politiqueo del que solo busca convencer al personal de que tú no tienes la culpa de que lo estén pasando mal.

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE UCRANIA Y SEIS MESES DE GUERRA

En fin, que el día viene muy energético y muy militar, en un día en el que, fíjense, coincide el aniversario la independencia de Ucrania con los seis meses de la guerra, y con Rusia clamando venganza por el atentado contra la hija del ultranacionalista Alexandre Duguin.

Todo eso no ayuda a calmar los ánimos del mercado energético y a ella vamos a dedicar una parte del tiempo de análisis de este día, en el que habrá que ver si Rusia redobla su ofensiva.

El caso es que, mientras todo esto sucede en el mundo, tampoco hay que perder de vista otrros asuntos, que a lo tonto a lo tonto, también se siguen cociedo, a fuego lento.

A POR EL INDULTO DE GRIÑÁN POR LOS ERE





Uno de ellos es el más que posible indulto de los ERE de Andalucía. Es decir, el PSOE continúa sacando a la palestra a sus dirigentes para que, como la lluvia fina, vaya calando el mensaje; para que la gente se vaya haciendo el cuerpo a que el partido de gobierno en este país es capaz de acusar a la Justicia de dictar sentencias injustas por corrupción para, a continuación, conceder un indulto político a sus propios dirigentes que han sido condenados por malversación y prevaricación, en un desfalco de más de 600 millones de dinero público, a cuenta de los ERE de Andalucía.

Este es el partido, no nos cansaremos de recordarlo, que llegó al poder a través de una moción de censura,en la que hizo bandera de la lucha contra la corrupción. Y este es el partido que tiene un código ético, según el cual, no iban a conceder indultos a políticos condenados por corrupción.

Pues ahí los tienen, diciendo que la condena es injusta y que desviar dinero público para comprar voluntades políticas con las que eternizarse en el poder, que eso no es corrupción.

Y no se lo pierda, aquí el PSOE no sólo tiene el reto de echarle cara dura y sacar a sus dirigentes a decir lo que están diciendo.Luego hay que buscar la argumentación jurídica para cometer el atropello y volver a abusar de forma torticera de la figura del indulto.

¿Y cómo lo pueden hacer? Pues además de alegar que José Antonio Griñán tiene ya una edad avanzada, están analizando a ver si se pueden agarrar al artículo 4 del Código Penal , con la idea de retrasar el cumplimiento de la condena, mientras no se resuelva la petición de indulto, e incluso plantear si se ha aplicado la ley de forma tan rigurosa, que la sanción sea “excesiva". Ojo con la interpretación que están tratando de hacer de ese artículo 4 del Código Penal.

Pero es que, si todo esto fuera desechado, el argumento más delirante, o cuando menos el más cínico, sería el que ya se está comentando por ahí: que el Gobierno llegue a la conclusión de que, en realidad, no tiene más remedio que indultar a los condenados por los ERE..

¿Por qué? Pues por un agravio comparativo con los condenados por el mismo delito de malversación que ya fueron indultados en junio de 2021. Es decir, igual que dinero llama a dinero, indulto llama a indulto, o abuso llama a abuso. Como indultamos por la cara a los golpistas del 1 de octubre, sin que se hubieran arrepentido, y aunque fueron condenados por malversación, siendo esa malversación un medio para cometer un delito tan grave como la sedición, ¿cómo no vamos a indultar ahora la malversación que simplemente buscaba, según lo viste el PSOE, dar trabajo a una pobre gente?

Gente que siempre coincidía que eran amigos o familiares del PSOE. ¿Qué les parece? ¿Se nos está poniendo un país populista en el que la Justicia no vale nada y el Ejecutivo hace lo que quiere con ella, o no se nos está poniendo?

Bueno, no sabemos si llegaremos a eso, pero ya los hay que hacen comparaciones entre lo que está comenzando en España y cómo acabó Argentina.

PODEMOS Y LA DEFENSA A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER





Ayer en Argentina, manifestaciones a favor y en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner, para la que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude masivo al Estado. Con lo que esta gente ha llegado a mangonear la Justicia. Pues dice la propia Kirchner que esto es un juicio politico contra ella, denostando así a los tribunales argentinos.

Y aquí en España, Podemos, que siempre va un paso pr delante del PSOE en materia de populismo, dice que, efectivamente, la Kichner está siendo víctima de una persecución política y judicial. ¿De qué?, pues de los poderes ocultos que andan por ahí, descabalgando a pobres e indefensos dirigentes de izquierda, no han roto un plato nunca.

Podemos apoyando a la presunta corrupta. Podemos bancando por la Kichner, como dirían los argentinos. Y Sánchez de gira por Hispanoamérica.

Va a ser verdad que el mundo es un pañuelo, y también que todo se pega. Sobre todo, lo malo.