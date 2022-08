Griñán puede ser el último de una larga lista: estos son los indultos más polémicos concedidos en España

A tan solo tres días de cumplirse un mes de la ratificación del Tribunal Supremo a la sentencia de la Audiencia de Sevilla en la que se pedía 6 años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por malversación y por prevaricación y la inhabilitación para Manuel Chaves también por prevaricación, los atisbos de indulto para el primero de estos cobra cada vez más peso. Es decir, cada vez más voces autorizadas y que conforman el círculo que rodea a este suceso piden que el expolítico por el PSOE sea perdona de su delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le exime del cumplimiento de la pena.

Como no podía ser de otra forma, en su familia han sido de los primeros en pedir dicha situación de amnistía. La mujer del socialista, María Teresa Caravaca, y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarán la petición de indulto parcial para el expresidente alegando su "intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia". Pero no solo ellos se han postulado a favor de esta opción. El documento de petición de indulto, que será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.

Otro de los puntos claves a tener en cuenta es la idea que toma el actual Ejecutivo. Pese a que aumentan las voces que piden el indulto al expresidente de la Junta, el Gobierno evita posicionarse. Eso sí, no desmiente que ese perdón vaya a producirse: "La familia está en su derecho de hacerlo y el Gobierno lo estudiará con detalle, como lo hacemos siempre", expresó la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez. Pero esto no es un caso aislado, ya que previamente Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, expresó que la sentencia de los ERES es "injusta" y que tanto Griñan como Chaves con "inocentes".

Llegados a este punto, a expensas de lo que pueda pasar con este caso concreto, cabe resaltar que a lo largo de nuestra historia nacional se han producido más indultos. Estos son algunos de los precedentes más polémicos:





EL 23-F, punto partida de los indultos

El 23 de febrero de 1981 el Congreso de los Diputados estaba reunido en pleno en la segunda jornada de la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que asumía la presidencia del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. A las 18.23 de la tarde, un pelotón de guardias civiles encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en la sala. Todo lo que ocurrió después ya es historia de este país.

Pero aquel suceso, obviamente, tuvo consecuencias judiciales. 33 procesados, 26 defensores,16 jueces y 69 testigos, entre otros muchos, conformaron uno de los juicios más famosos de la historia española. El Tribunal Supremo condenó en 1983 a 30 de los 33 procesados por el golpe de Estado del 23-F. La sentencia consideró, por unanimidad, que el teniente general Milans del Bosch, el general Alfonso Armada y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero “ejecutaron material, directa y personalmente” un delito de rebelión militar consumado “siendo cabezas de la rebelión los dos primeros y jefe de unidad superior a compañía el tercero”. Es decir, Tejero fue condenado a 30 años de prisión y una multa de un millón de pesetas, al igual que Milans del Bosch. Para Armada, la persona que según los golpistas era en la que recaería la Presidencia del Gobierno en caso de que hubiera triunfado el golpe, la pena se quedó en 26.

Cabe destacar el caso de este último. El Consejo de Ministros de la época acordó indultar al ex general Alfonso Armada Comyn sólo 24 horas después de que el titular de Defensa, Narcís Serra, expresase que era "difícil" que el Gobierno adoptase tal acuerdo. Armada había solicitado la remisión de su pena en cinco ocasiones, pero no fue hasta 7 años después que esto se ejecutó. Se trata del primer indulto concedido a uno de los golpistas condenados por su participación en el 23-F.

El histórico suceso parte del Ejecutivo de Felipe González. A finales de 1988, este le concedió esta disposición por razones de salud. Es decir, Armada sufrió una embolia cerebral y se le detectó cardiopatía. Asimismo, se argumentó que siempre respetó lo publicado en la Constitución. Por todo esto sufrió una rebaja que se quedo en poco más de seis años de condena.





También hubo indultos en el terrorismo

Contextualizando el suceso, cabe resaltar que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron un grupo terrorista formado por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios a sueldo que practicaron la guerra sucia contra la banda terrorista ETA y su entorno. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1987 y durante el proceso judicial posterior quedó probado que sus actividades fueron financiadas con fondos del Ministerio del Interior del primer gobierno de Felipe González.

"El ex ministro socialista José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera saldrán hoy de la prisión de Guadalajara", titulaban las noticias de la época tras el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros. Barrionuevo fue el primer ministro que acabó en prisión en nuestro país. Lo hizo tras ser condenado por el caso del secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, lo que le conllevó una pena de 10 años de prisión. El fallo del Tribunal Supremo llegó en julio de 1998, y el exministro del Interior entró en la cárcel de Guadalajara en septiembre del mismo año.

Pero no fue el único. A este le acompañó Rafael Vera. El que fuera secretario de Estado de Seguridad también empezó a cumplir su condena fruto del suceso de ese mencionado secuestro. La cúpula de aquel PSOE, con Felipe González a la cabeza, respaldaron a los condenados y les acompañaron a las puertas de la prisión.

Tras ser condenados y procesados, llegó el momento del famoso indulto. El ex ministro socialista y el ex secretario de Estado finalmente salieron de prisión. El Gobierno se limitó a ejecutar la propuesta del Tribunal Supremo y perdonó dos tercios de las penas impuestas a 10 de los condenados por el secuestro de Segundo Marey, primera acción reivindicada por los GAL. La penitenciaria los calificó en régimen abierto y les concedió el permiso de libertad. Vera y Barrionuevo son solo la cabeza de una larga lista que evitaron la década de prisión impuesta previamente.





El caso del "Procés"

Uno de lo casos más recientes y más sonados fue el ocurrido en Cataluña y que, fruto de lo de José Antonio Griñán, todavía colea en el ambiente. El suceso ocurrido en 2017 grosso modo consistió en un desafío al Estado. El Parlamento autonómico aprobó la Ley del Referéndum sin los votos de Cs, del PSC y del PP, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo. El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y sus consejeros firmaron el decreto de convocatoria, que el Tribunal Constitucional anuló sobre la base de que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación.

Es decir, el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum independentista. La Policía y la Guardia Civil se desplegaron por la comunidad con cargas policiales sobre los votantes. Según el Gobierno autonómico, el 90% apostó por el "sí". Los constitucionalistas decidieron no participar en la votación por ser ilegal. El Parlamento, en ausencia de la oposición, declaró la independencia de Cataluña. Por entonces, el Senado respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de la nación destituyó a Puigdemont y a los miembros de su Ejecutivo. Todo esto acabo en manos de la justicia ya que se realizo a expensas de España y de las organizaciones gubernamentales europeas. Por tanto, los estamentos de la UE y de España situan este tipo de actos bajo la caracterización de ilegales.

Es por todo esto que la lista de implicados en el proceso judicial es muy amplia: Oriol Junqueras, para quien Fiscalía solicita 25 años de cárcel y otros 25 de inhabilitación absoluta, Carmen Forcadell, 17 años, Raül Romeva, 16 años y 16 de inhabilitación, Joaquim Forn, 16 años de prisión y 16 de inhabilitación, Josep Rull, 16 años, Jordi Sànchez, 17 años, Jordi Cuixart, 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación, Dolors Bassa, 16 años, Jordi Turull, 16 años, Meritxell Borràs, 7 años o Santi Vila, 7 años, son solo algunos de los ejemplos más sonados.

En lo relativo a los indultos, toca avanzar en el tiempo hasta el año 2021. Es en ese momento cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó los indultos a los presos catalanes pese el informe contrario del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado. Algunos de los políticos catalanes que participaron en la organización del referéndum ilegal huyeron a Bélgica. La otra parte, fue encarcelada. Pero tras el movimiento del Ejecutivo, varios fueron los que eximieron este cargo impuesto por la justicia: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn fueron los afortunados que finalmente vieron como las penas que estaban cumpliendo quedaban finiquitadas pese a que se establecían como culpables del acto ilegal.