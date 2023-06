Sergio Barbosa: “2.500.000 españoles han solicitado el voto por correo, récord histórico”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible‘Herrera en COPE’ en este jueves 22 de junio de 2023.

Hoy no es un día cualquiera. Hoy, para empezar, hay muchas familias que se ponen en modo verano. Y no porque se vayan a la playa o a la piscina, sino porque los niños ya, sí que sí, terminan el cole.

Dependiendo de dónde viva cada uno, algunos lo acabaron ya, otros tienen este viernes su primer día de vacaciones, otros se despiden justo hoy de las clases. Pero el caso es que ya comienzan esos complicados malabares para conjugar el trabajar con tener a la tropa en casa, ya sea con los abuelos, con los campamentos o como buenamente se pueda.

A todo esto, mientras hacemos el croquis de nuestro día a día familiar, el 23 de junio también nos invita a hacernos una interesante pregunta, si hoy te dijeran que las hogueras de San Juan son mágicas de verdad; si fuera cierto eso que dicen que aquello que echas al fuego desaparece de tu vida, como si pudieras quitarte de encima la mala vibra, ¿qué echarías al fuego?

Piensa que sólo pudieras echar una cosa. Pues ahí cada uno tendrá sus prioridades, que serán tan variadas como lo somos los propios seres humanos.





Un mes para las elecciones generales

El caso es que, efectivamente, es 23 de junio, y eso quiere decir que falta justo un mes para las elecciones generales. Dentro de justo un mes, estaremos votando.

Y algunos puede que se pasen el día con la urna delante de los hocicos y pidiendo el DNI a perfectos desconocidos. Que eso, el que lo ha vivido, sabe que es un tostón bastante gordo.

Ayer, mismamente, comenzaban los sorteos para las mesas electorales y, en muchos municipios, se podría decir aquello de 'alea jacta est'. La suerte ya está echada para algunos de los más de medio millón de españoles que les llegará el comunicado de que han sido convocados para ejercer de miembros de la mesa ese “domingo 23 de julio”.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así que en breve comenzará el baile de las alegaciones, de la gente que se tendrá que meter en Internet o ir a la Junta Electoral de zona para explicar, con documentos que lo acrediten, que tienen una reserva vacacional, cerrada antes de que Sánchez anunciara la convocatoria electoral.

Se supone que la Junta Electoral atenderá a esa gente con especial comprensión, pero no están obligados a liberarte, así que, seguramente, todavía los habrá que se lleven algún sofoco.

Y, entre tanto, es curioso, porque las agencias de viaje dicen que, justo para ese fin de semana del 23 de julio notan que las reservas están entre un 10 y un 15% por debajo, en comparación con el resto de fines de semana del verano.

Es decir, como que la gente ha sido un poquito (no mucho) pero un poquito más reticente a pillarse los dedos justo ese fin de semana. O que se han propuesto votar presencialmente, más allá de que la petición de voto por correo, como bien sabemos, está batiendo récords históricos con un incremento del 194%. Dos millones y medio de españoles han solicitado ya los papeles para votar por correo.

Bueno, sea como sea, en lo político lo peor o lo mejor, según como lo quiera ver cada uno, está todavía por llegar. De hecho, a estas alturas no está cerrado ni el asunto del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Ayer Pedro Sánchez volvió a tener programa en Pedro TV, y, claro, esto con el tiempo acabará como la telebasura (que el formato al final se agotará y todo llegará a su fin, y los Basile de Ferraz tendrán que buscar alternativas) pero, de momento, con esto de la novedad, algunos están enganchadísimos. Y encima Sánchez se lo está creyendoy cada vez se viene más arriba.

Ayer le tocó entrevistar a su ministro de Agricultura, a Luis Planas (otro que tuvo que poner cara de “bueno, si hay que prestarse a estos paripés, pues nos prestamos”) y Sánchez intercaló en esa entrevista incluso chistes y ocurrencias. Y todo para meterse con su rival a la presidencia del gobierno.

“Cómo tiene Sánchez calada a la gente”. Sabe que “los hay” que se apuntan en enero al gimnasio, pero luego no van. Y el gimnasio vive de eso: de las cuotas de los que pagan pero no hacen uso del gimnasio.

Un poco como a los que Sánchez quiere volver a engatusar para que le voten otra vez con el cuento del viaje al centro. Tú, vótame otra vez porque se supone que ahora ha vuelto a ser centrista, y luego ya, a partir de julio, a mí se me olvida otra vez eso del centrismo.

De eso es de lo que ha vivido Sánchez esta legislatura: de los votantes socialistas que compraron centrismo en 2019 pero luego no lo han consumido ni por asomo. Y de eso quiere seguir viviendo, a no ser que les frene el “centro derecha español”.

Ese espectro político que ayer estuvo escenificado en un señor descalzo por Madrid, que se presentó en una playa artificial de la capital, llena de sombrillas azules para vender la idea de que éste va ser un ‘Verano azul’.

Verano, elecciones en julio; Azul, el color del PP… ¿lo pillan, no? No, si los estrategas del PP, tele-Feijóo todavía no han inventado, pero también le dan a la cabeza.

Así que ayer le dijeron a Borja Sémper que se remangara los pantalones, como si fuera a buscar coquinas a Isla Canela o como si fuera Frodo saliendo de La Comarca y que, de esa guisa, le mandara un mensaje al que, a esa hora en Ferraz, estaba, a su vez, jugando a ser presentador de televisión.

Tú decides, Pedro si vamos a “debate a tres”, pues debate a tres. Y si vamos a debate de señoros, pues vamos a debate de señoros, sólo tú y Feijóo pero, entonces, te entiendes tú con Yolanda Díaz, por no dejarla debatir.

Ésa es un poco la añagaza con la que el PP ha contestado a la otra añagaza con la que salió inicialmente el PSOE: la de enterrarnos en debates, con hasta seis debates. Uno por semana, hasta el 23 de julio.

En fin, veremos si los españoles tenemos la ocasión de asistir a por lo menos un debate entre los dos tipos que realmente tienen posibilidades de ser presidente del gobierno de España, a partir del 23 de julio.

El lunes hay convocada una reunión entre PP y PSOE para hablar del asunto del o de los debates y veremos si hay acuerdo o no.

Estamos a dos semanas de que comience, oficialmente, la campaña electoral. El día de San Fermín.

Sea como sea, los piques entre PP y PSOE, a cuenta del debate y de quién es más original en precampaña. No es, ni mucho menos, el único frente que tenemos abierto en el plano político.





PP y Vox, ¿condenados a entenderse?





El conflicto dentro de la derecha sigue acaparando también muchos titulares y está haciendo que la dirección nacional del PP tenga que soportar los días más complicados.

Hay voces dentro del partido que piden a Feijóo que ponga un poco de orden y que no se confunda “autonomía regional para tomar decisiones” con “esto es la casa de Tócame Roque”.

Y otra voces que dicen lo contrario, que de aquí al 23 de julio hay que aguantar el tirón de que la izquierda les pegue por pacta con Vox donde pacten, y que Vox les pegue por no pactar donde no pactan.

Eso sí, el choque en Extremadura no ha sido obstáculo para que en Aragón, Jorge Azcón, haya cedido la presidencia de las Cortes al partido de Abascal. Todavía no tienen un acuerdo de gobierno, pero ese gesto podría hacer que estén más cerca.

En cambio, ayer se constituyó la mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y el PP no cedió ninguno de sus dos puestos a Vox. Allí va a gobernar el socialista García-Page con mayoría absoluta, pero no deja de ser un ejemplo de que el PP, allá donde no lo estime inmprescindible, no va a regalar nada a Vox.

Y en Madrid, Díaz Ayuso fue investida presidenta y al final acabó tendiendo la mano a Rocío Monasterio para tener buen rollo en este legislatura que ahora comienza, pero no sin antes advertir a Vox que pueden ser indirectamente la palanca que necesita Sánchez para seguir en Moncloa.

Es decir, que la situación sigue siendo muy peculiar porque el PP no quiere acabar de romper puentes con Vox, pero al mismo tiempo cree que no le viene mal cargarse de ejemplos con los que articular el discurso de que no se han entregado a Vox sin más, y que allí donde crean que Vox pide demasiado, pues que no han cedido.

Y que incluso han estado dispuestos a dejar pasar la ocasión de cerrar algún gobierno autonómico, como es el caso de Extremadura que es un caso especial, porque en el PP no deja de haber también voces internas que creen que María Guardiola se pasó en su ardor discursivo.

Y, entretanto, en Vox, también siguen con su estrategia, que consiste en no bajarse de la burra de que ellos o dan la batalla ideológica allá dónde lleguen a acuerdos, o que no van a ser el nuevo Ciudadanos.

Y, de ahí, mientras no pasen las elecciones generales del 23 de julio va a ser difícil que nadie se salga de su guion, ni un milímetro. De ahí que el popular Elías Bendodo haya tratado de conjugar el ‘sí pero no’.

Hay gente, estos días, que dice “ya está la derecha, entre unos y otros, haciendo el canelo y desviando la atención del verdadero objetivo que debería ser acabar con el Sanchismo” con ese modelo político que consiste en que la izquierda populista y el separatismo controlen la dirección del Estado.

Eso y proponer soluciones a los españoles, ante los problemas económicos que están sufriendo.





Hipotecas: tiempos difíciles para comprar una casa





Sin ir más lejos, el Euríbor sigue subiendo y ya ha llegado a superar el 4’10%. Y la banca empieza a reconocer que se está notando una cierta morosidad en familias que antes pagaban la cuota de su hipoteca variable sin problemas y ahora llevan uno o dos meses de impagos.

Lógicamente, (como la mayoría de las cosas que se anuncian a bombo y platillo en este país y luego no funcionan.) lo del plan para rescatar a familias en apuros por la hipoteca no está acabando de funcionar.

Decían que iba a dar solución a un millón de familias, el Banco de España dijo que menos lobos, que la cosa se quedaría en 200 mil y, de momento, cuando te pones a leer la letra pequeña de quién puede aplazar el pago de la hipoteca a cambio de, a largo plazo, pagar más “acogerse al plan del gobierno”, se han acogido sólo diez mil familias.

Ayer supimos que la firma de hipotecas se desplomó un 18% en abril y con el tipo de interés medio subiendo un 1,3.

Con ese panorama, son muchos “españoles de a pie” los que ven frustrado su objetivo de comprarse una vivienda donde tener un proyecto de vida. Para que se hagan una idea, seis de cada diez compras se hacen ahora mismo al contado.

Eso quiere decir que los que compran casa en este país es gente con el suficiente poderío como para poner a toca teja lo que cuesta una vivienda.

Pero a la gente normal, con un sueldo normal, habría que darles soluciones.

Audio









Trágico final del submarino Titán





Y, nada, en lo que no hubo milagro fue en lo referente al submarino que se perdió mientras visitaba los restos del Titanic.

Esta mañana tenemos en la cabeza esa imagen fantasmagórica: un mar oscuro y frío, donde las ruinas del Titanic han encontrado compañía.

Los restos de un sumergible, que de tanta fascinación que sintieron sus tripulantes, han acabado abrazando la oscuridad eterna al lado del gigante hundido.