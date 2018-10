La reprimenda de Herrera a Sánchez por no comparecer en el Senado debido a los plagios en su tesis

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar plantón al Senado y no comparecer el próximo día 23 para aclarar las dudas sobre el presunto plagio de su tesis. A pesar de que se había comprometido hace unos días a hacerlo, considera ahora que ese debate “desprestigia” a la Cámara. Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la ocasión y ha destinado unos minutos de su monólogo diario a analizar la actuación de Sánchez.

“La desfachatez del presidente del Gobierno, de Sánchez, esa desfachatez que hace que su palabra no valga absolutamente nada. El doctor Sánchez, altanero, ha dicho que se niega a dar explicaciones sobre su tesis en el Senado para no desprestigiar la institución. El 20 de septiembre dijo que iría al Senado si así lo quería el PP a hablar de su tesis. De su tesis sobre la que cada día se saben más cosas. Y ayer confirmó que no acudiría porque no, que no, que no, que no; que eso es desprestigiar la institución”, ha comenzado a exponer el comunicador.

Carlos Herrera ha explicado que “una tesis, un doctorado es una cuestión, pues, es un título público que lo concede el Estado a través de las universidades privadas o públicas. Prestigia tener un doctorado, permite acceder a ciertos trabajos tener un doctorado, y ahora que este valiente mediocre, con una mediocre tesis plagiada en buena proporción no quiera dar explicaciones, nos dice, bueno, nos dice, nos insiste exactamente antes quién nos encontramos”. El comunicador, además, ha recordado que el presidente del Gobierno no se sometía a las preguntas de los periodistas desde hace 67 días.