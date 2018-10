La premonición de Herrera sobre el "encogimiento económico" de Sánchez

El Gobierno fijará esta semana el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, según anunció este domingo Pedro Sánchez en una carrera de obstáculos en Alcobendas. El borrador tiene que ser enviado a Bruselas antes del día 15, cuando finaliza el plazo para que los países de la Unión presenten sus esbozos. Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la ocasión y este lunes ha analizado durante su monólogo diario la propuesta presupuestaria de Sánchez, que contempla igualar los permisos de paternidad y maternidad, así como universalizar la educación de 0 a 3 años.

Consciente de que el anuncio del Ejecutivo exige incrementar el gasto público, Herrera ha dicho que Sánchez vuelve a las políticas de Rodríguez Zapatero. Las mismas que sumieron a España en la crisis durante la etapa de la exministra de Economía Elena Salgado.

“Pedro Sánchez participó en una carrera de obstáculos, claro, que es exactamente lo mismo que su Presidencia. El problema es que ya el primer obstáculo es Pedro Sánchez seguramente, pero qué es lo que anuncio”, se ha preguntado Herrera. “Pues lo mismo que anunció el 'Zapaterismo' cuando las cosas iban mal, empezaban a ir mal: la dádiva, los 400 €, el cheque bebé... Bueno, ya no hablemos del 'Plan E'. No me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política. Pues lo mismo”, ha continuado Herrera.

“Ahora lo que anuncia es la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad, que cuestan ahora unos 1.650.000.000 €, y que se hacen cálculos que generalizar el permiso retribuido para madres y padres costará 3.000. Bueno, pues ya son 1.400 más. ¿De dónde van a salir esos 1400? O lo que propone Podemos, que hoy cuenta 'Okdiario', una ayuda mínima de 1200 € al año por hijo a cargo del dinerito del Estado para todos los residentes en España con independencia de su situación administrativa. ¿Y eso de dónde sale? Porque estamos en época de desaceleración económica, de encogimiento económico. Pues a saquear los bolsillos de los ciudadanos. Pero a saquearlos literalmente a todo lo que hay. A todo lo que da la máquina”, ha explicado Herrera antes de concluir que “se va a tener que contentar con los 6.000.000 € que Bruselas le va a dejar gastarse más, me parece a mí, de momento”.