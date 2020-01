Pilar García Muñiz: "Estamos ante la investidura más ajustada y más tensa de nuestra democracia"

Audio

Hoy sin duda los protagonistas de la jornada son los niños. Para ellos llevan Melchor, Gaspar y Baltasar trabajando sin parar en las últimas horas, a toda velocidad y recorriendo todo nuestro país y otros muchos del mundo para que los más pequeños vivan uno de los días más mágicos del año.

Ayer pudimos ver a sus majestades en las cabalgatas de muchas ciudades repletas de carrozas, de color, de fantasía y sobre todo cargadas de ilusión y recogiendo los últimos deseos de los más pequeños. Bueno pues a esta hora imaginamos que muchos niños seguirán durmiendo. Pero otros muchos se habrán despertado ya.

Es curioso, los días de colegio no hay forma de que se despierten y se levanten pero en cambio los festivos y sobre todo el día de Reyes madrugan sin ningún problema. Se levantan temprano y salen corriendo al salón, para comprobar si los reyes les han traído todo aquello que habían pedido en sus cartas. No me digan que no es bonita la imagen que vemos siempre este día los niños en pijama abriendo entusiasmados sus regalos y gritando lo que se esconde en ellos.

Bueno disfruten en familia de este día en el que si son padres yo les recomiendo que se armen de paciencia mucha paciencia porque para montar algunos juguetes se requiere mucha además de una ingeniería y varios máster.

En fin ¡ánimo que un juguete no pueda con ustedes! Y un deseo, ojalá que los reyes hayan pasado por todos los hogares, hospitales, y centros donde hay niños para que éstos disfruten de un día en el que sin duda su cara de ilusión y su sonrisa ya son el mejor regalo.

Estamos a lunes 6 de enero día además de la Pascua Militar que va a estar presidida por otros reyes, los de España. Una tradicional ceremonia castrense en el Palacio Real donde Don Felipe y Doña Letizia estarán acompañados de Pedro Sánchez, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los mandos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

Es la primera vez que Sánchez va a coincidir con el Rey, después de que a primeros de diciembre Don Felipe le encargara la formación del nuevo gobierno y el encuentro se produce en mitad del debate de investidura de Sánchez y después de que ayer, en ese debate, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, incendiara la sesión con sus críticas a las instituciones y al Rey.

Las bancadas de PP, Vox y Cs reaccionaron con indignación con protestas se escucharon también gritos de asesinos a Bildu y exigieron a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que las palabras de la diputada abertzale fueran retiradas por suponer una injuria contra la Jefatura del Estado. Batet rechazó la queja. Y, ¿qué dijo Pedro Sánchez en su réplica a la portavoz de Bildu? Pues nada no entró en esta cuestión, no salió en defensa del monarca, algo que le afearon los partidos de la oposición.

Bueno pues con este mar de fondo como decíamos hoy el Rey y el presidente del gobierno en funciones se van a encontrar en la Pascua Militar. Así que habrá que estar muy atentos a las palabras de Don Felipe y también a los gestos, saludos y a todo lo que pase en este acto.

Y todo esto a 24 horas de que se celebre la segunda votación en la que Pedro Sánchez podría salir investido presidente del Gobierno. En la primera votación, celebrada ayer Sánchez no consiguió la mayoría absoluta necesaria así que mañana se someterá a una nueva votación en la que serán necesarios más síes que noes y Sánchez los tiene pero ojo, que el margen es tan tan tan estrecho que puede pasar cualquier cosa.

Sánchez cuenta con 167 votos a favor en la votación de mañana y 165 votos en contra es decir, con que alguien cambie el sentido de su voto del sí al no o de la abstención al no como ha hecho en las últimas horas Ana Oramas de Coalición Canaria….puede dar al traste con la investidura y llevarnos a unas terceras elecciones.

¿Se acuerdan lo que pasó en 2003 cuando dos diputados socialistas no acudieron a votar en la Asamblea de Madrid , lo que provocó que Rafael Simancas no fuera investido finalmente presidente de la Comunidad? Pues la sombra del TAMAYAZO, ha planeado en las últimas horas sobre el Congreso como reconocía el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. Un tamayazo al que apelas Inés Arrimadas que se dirigió una vez más a los barones socialistas .

No puede ausentarse ni un solo diputado para la sesión crucial de mañana Están todos advertidos para que no falten aunque estén enfermos para que lleguen puntuales de hecho el PSOE ha pedido a todos sus diputados que duerman mañana en Madrid para evitar cualquier tipo de incidencia y estén a las 12 del mediodía en el Congreso, que será la hora a la que empiece la votación definitiva. Me imagino que nervios en estas horas previas y conforme se acerque la votación de mañana tiene que haber entre las filas socialistas por si se produjera ese tan temido tamayazo.

Estamos ante la investidura más justa y más tensa de nuestra democracia. Y si el gobierno de coalición entre PSOE y UP consigue salir adelante la legislatura no va a ser fácil y a tenor de lo que hemos visto este fin de semana en el Congreso, va a tener un tono muy bronco.

Comenzó la ronda de intervenciones Pedro Sánchez, que en su discurso completamente diferente al de la investidura fallida de julio y con un programa de gobierno diseñado por y para Podemos se esforzó en calmar los ánimos diciendo, nada más empezar, que España no está en peligro ni tampoco la Constitución

Pablo Casado le llamó presidente Fake a Pedro Sánchez y le enumeró algunas de sus muchas cosas que dijo que no iba a hacer pero que finalmente ha hecho. Santiago Abascal fue más duro. Pablo Iglesias agradeció a Junqueras que trabajara «desde la prisión» por el «acuerdo y el diálogo». Y Gabriel Rufián lanzaba una clara amenaza.

Pues este es el panorama que tenemos un pelín crispado.

Y entre tanto se siguen barajando nombres para el gobierno de coalición que contará con cinco ministros de la formación morada. Pablo Iglesias será vicepresidente segundo de ese nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Irene Montero, se encargaría de la cartera de Igualdad. Yolanda Díaz sería ministra de Trabajo, Alberto Garzón será el titular de Consumo y el sociólogo Manuel Castells ocupará la cartera de Universidades, a propuesta de Ada Colau.

Y si sale adelante la investidura, el nuevo gobierno se reunirá en su primer Consejo de ministros el viernes. Esperemos que a partir de entonces, dejemos de hablar de POLÍTICOS para centrarnos única y exclusivamente en sus POLÍTICAS.