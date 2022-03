Herrera: “Ucrania le va a ir muy bien a este Gobierno para camuflar su fracaso económico”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Son las 8, son las 7 en Canarias, de un día de miércoles en el que hay muchas razones para estar preocupados por muchas cosas. Primero, por esta guerra, esta guerra, esta invasión de Ucrania que tiene múltiples derivadas. Una, en su primera esencia que enseña o da todos los datos como para creer que no es una invasión y una guerra corta, es decir, que el escenario que más o menos se prepara es un escenario a largo plazo, especialmente en todas las repercusiones que pueda tener: humanitaria, refugiados aquí, allá, movilización, destrucción de un país. Y las consecuencias económicas de una economía permanentemente globalizada y han llevado a Pedro Sánchez a reconocer que la cosa está muy mal.

Qué bien te va a venir a ti lo de Ucrania, me parece a mí, para justificar a partir de ahora todo el desastre que haya en la economía española, que ya apuntaba maneras antes de que Putin invadiera Ucrania. La inflación pronto va a romper la barrera de los dos dígitos, pero es que antes de la guerra ya estaba en 7,4, después llegará a 10, cosa que no ocurre desde 1985 y Ucrania tendrá la culpa de todo como la tenía en su día el Partido Popular.









Miren, Europa además de ser una comunidad notablemente envejecida es una comunidad de naciones, es un territorio que no tiene materias primas, no tiene materias primas. Ha dejado de lado la energía nuclear, el eco progress ha triunfado en todos los órdenes en Europa. Se ha fiado permanentemente del gas de Rusia, mientras las renovables no se desarrollen en toda su eficacia, en el almacenamiento de energía, en otras diversas razones y cosas que hay que todos entendemos y que seguramente se desarrollará más pronto que tarde. Mientras tanto se ha fijado todo al gas ruso y ahora hay que buscar soluciones porque Putin juega con la manivela del gas a abrir y a cerrar y no a cerrar definitivamente del todo, como algunos se temen que pudiera hacer, porque Rusia también necesita dinero, tiene que vender el gas para tener dinero. Si a eso se le suma las sanciones económicas, imagínense el escenario ruso cuál sería. Ahora, se toma en consideración que Estados Unidos y, de otra manera Reino Unido pero también, han decidido prescindir del gas y del petróleo ruso; bueno, EE. UU. puede prescindir del gas y del petróleo ruso porque tiene de las dos cosas y más desde que puso en marcha el fracking, que es el tormento del eco progress de ahora. El fracking es una técnica para perforar no verticalmente sí oblicuamente el hojaldre de la tierra e ir buscando en cada capa del hojaldre de la tierra el gas que haya acumulado, explicado muy burdamente. Bueno, esto hay quien considera que no es de recibo, los norteamericanos eso no lo han tenido en cuenta y gracias a eso son ahora mismo… Primero, se despegaron de la sombra de China y, segundo, han concedido la autosuficiencia energética; no obstante no toda. No toda. El petróleo que no le van a comprar a los rusos, ¿a quién se lo van a comprar los norteamericanos? A los venezolanos, a Venezuela. Ese país del que decían del que tenían en la lista de dictaduras y bla, bla, bla, bla… ¿sí? Así lo van a hacer. Porque el pragmatismo hace ablandar muchas veces otras consideraciones.

El Reino Unido tiene petróleo en el mar del Norte, tiene algunos pozos, no son suficientes, pero bueno se puede buscar más o menos la vida. En cambio, la Unión Europea es dependiente, dependiente del gas ruso. Alemania en un 65 % de su fuente de energía, Bulgaria un 75 %, Chequia al 100%, ¿y España?, España, solamente un 10%. Si mañana se cierra el suministro de gas ruso, ese 10% tú lo puedes negociar o lo puedes suplantar, se encuentra en el mundo se encuentra. Nosotros tenemos Argelia, pero Argelia tiene su conflicto también, ya saben, Marruecos y demás. ¿Por qué apuesta la Unión Europea?, por aumentar las reservas de gas y comprarle a Qatar, a Noruega, a Azerbaiyán y a otra serie de países que tienen gas que viaja por barco, gas licuado. Bueno, pero si se alarga mucho esta situación, que es lo que venía decir Sánchez, pues oiga la volatilidad de los mercados estamos viendo cuál es. El parón en el crecimiento es evidente, ¿por qué? Porque si suben mucho los precios, la gente gasta menos y si se gasta menos hay menos crecimiento porque las empresas lo notan en su cuenta de resultados. El petróleo ha subido un 50% en un mes, esto es equiparable aquella crisis del principio de los 70. El gas, por cuatro desde enero y así es muy difícil torear la realidad, ciertamente complicado.

Es verdad que Ucrania le va a ir muy bien a este gobierno para camuflar su fracaso económico, pero la realidad es la que es. Una inflación próximamente en sus pantallas de dos dígitos, lo cual es tembloroso.

¿QUIÉN ERES, SÁNCHEZ, PARA PEDIR EXPLICACIONES AL REY JUAN CARLOS I?





Bueno, y ayer Pedro Sánchez se vistió un poco de Rambo para pasar revista a las tropas españolas en Letonia y hacer un auto de fe al Rey Juan Carlos, ¿eh? Le pide explicaciones públicas con todas las causas judiciales cerradas, es una forma de hablar y decir con periodistas tiene que dar explicaciones este hombre independientemente de lo que pase, es una forma de decirle a ‘Felipe vi’ -como dice el Peñafiel del Grupo Risa-, a Felipe VI, ‘ten cuidado, que seguimos aquí, esto no ha terminado y tenemos pendiente una ley de la Corona y lo que haga falta si necesitamos distraer a la opinión pública de todos los desastres que hemos provocado nosotros’. Quién será este tío, este indeseable, que solo abre la boca para mentir, que no tiene ningún tipo de autoridad moral para pedir explicaciones a nadie. Un tipo que ha falseado un doctorado, una tesis y todavía no ha dado explicaciones; ni de cómo colocó a su mujer sin más preparación alguna en empresas; de como indultó golpistas; de la gestión nefasta de la pandemia; del uso del CIS en beneficio propio… ¿va a dar explicaciones de cómo se niegan a investigar los abusos a menores en Valencia o en Mallorca? ¿Y utilizar la figura del secreto de Estado para no dar explicaciones por nada? ¿De cómo estableces un plan para liberar asesinos que forman parte del partido que es tu socio en el Parlamento? ¿De cómo le das 53 millones a una aerolínea venezolana de un solo avión? ¿Del papel de la Moncloa en el destierro de Juan Carlos? ¿De de los contratos adjudicados a dedo en la pandemia, de los falsos comités de expertos en Sanidad? ¿De todo eso vas tú a dar explicaciones, Sánchez? Ha pedido perdón varias veces, vive en el destierro y se va a quedar en ese destierro que decretó el gobierno de Sánchez y, todavía la escasa calidad humana de este farsante para erosionar a la Corona va chuleando por el espacio pidiendo explicaciones a los demás. No le pide la Fiscalía explicaciones a Juan Carlos y se la pide este tío. Esuna maniobra para satisfacer socios, desviar la atención y mandarle un avisito a Felipe VI, ‘aquí estoy yo, y soy Sánchez, y ya sabéis que de mí no se puede fiar nadie, porque soy un embustero profesional”.

