Venezuela, Arabia Saudí o Qatar: los candidatos de Estados Unidos para reemplazar el petróleo y el gas ruso

Vladimir Putin no recula y la invasión de Ucrania avanza. La posición de Occidente frente a Rusia también se mantiene firme y algunos países defienden prohibir las importaciones de recursos energéticos procedentes de Moscú para eliminar la dependencia energética que tiene Europa. Estados Unidos lidera esta postura y Joe Biden ha anunciado este martes que prohíbe la importación de petróleo, gas y carbón ruso. Además, Washington está en conversaciones con sus socios europeos para que la respuesta de Occidente de no importar productos energéticos sea conjunta. De hecho, Reino Unido ha confirmado que se une a esta estrategia y eliminará "gradualmente" la importación de petróleo procedente de Rusia.

Esto tendrá un gran impacto sobre la economía rusa, pero también provocará una grave crisis energética en Occidente al eliminar al principal exportador de petróleo en estos países. Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo, pero la industria calcula que hasta dentro de seis meses no se podrá aumentar de forma relevante la venta de petróleo para suplir la carencia que dejan las sanciones económicas a Rusia. Por ello, EE.UU. está conversando con otros productores para satisfacer las necesidades de estas energías de los países de Occidente y paliar los efectos de las sanciones económicas a Rusia.

El veto a las importaciones de petróleo ruso no significa que que se vayan a consumir menos recursos energéticos. Las necesidades siguen siendo las mismas, pero habrá que cambiar de productores. Este panorama ha abierto camino a dos protagonistas. La administración de Joe Biden ha iniciado una apertura diplomática con Venezuela y Arabia Saudí para estudiar las posibilidades de aumentar la producción de petróleo. Esta puede ser una solución, pero puede suponer un retroceso en el objetivo de democratizar estos territorios.

Venezuela puede exportar más cantidad de petróleo de la actual debido a que las sanciones internacionales generaron que se limitase esta producción para presionar un cambio en la gestión del régimen de Nicolás Maduro. Esta apertura diplomática fue tal que este fin de semana miembros de la Casa Blanca visitaron al líder venezolano para conversar sobre este aspecto. El petróleo crudo de Venezuela es similar al de Rusia, por lo que el objetivo de Estados Unidos pretende sustituir la importación de un país con otro.

Arabia Saudí es otro territorio con el que parece que está negociando Estados Unidos, pero con el que también supone recular en sus estrategias de política exterior. Washington pretendía distanciarse de Riad por considerar que es un país que no respeta los derechos humanos y el asesinato del periodista saudí Jamal Klashoggi, colaborador del Washington Post que fue asesinado en Turquía por agentes de Arabia Saudí cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. La mayor parte de países no pueden aumentar la producción de barriles de crudo en la actualidad, pero Arabia Saudí sí puede exportar una mayor cantidad. De momento el equipo de Gobierno de Joe Biden no ha visitado Riad y han descartado que Biden haya viajado al país o lo vaya a hacer.

Por tanto, estas dos opciones podrían reducir el impacto de la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, pero supondría que Estados Unidos recule en su política exterior con países que ha denunciado en numerosas ocasiones que no son democráticos y no respeta los derechos humanos.

La otra alternativa es Canadá, un país con el que no tendría que alterar su postura internacional. El propio país se ha ofrecido a suplir el petróleo ruso para satisfacer las necesidades de Estados Unidos. Sonya Savage, la ministra de Energía de Alberta, la región petrolífera de Canadá, afirmó que puede suplir el suministro de Rusia al ser el tercer país con más reservas de petróleo y criticó que Estados Unidos buscase la ayuda de Venezuela.

Además de estos tres países, también podrían explorar en un futuro otras vías como Emiratos Árabes, Nigeria o Brasil.

US now looking to replace Russian barrels with Venezuelan? You can’t make this stuff up - desperate times require desperate measures.



A reminder of the folly of energy policy over the past decade. Canada, with the 3rd largest reserves, could have supplied the US and the world. https://t.co/5hRsAgDzBm