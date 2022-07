Herrera: “Un sueldo de 22000 € ha perdido 2000 € anuales de poder adquisitivo por esta brutal inflación”

"Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya es 4 de julio, son las 8 de la mañana, hay gente que se va de vacaciones hoy pero ¿cuánta gente se va de vacaciones? y ¿dónde va de vacaciones? De hecho, de vacaciones, parece que es que se vayan todos los españoles siempre y la mayoría de españoles se queda en su sitio porque no tiene sitio donde ir de vacaciones ni presupuesto para ir de vacaciones. Pero es que de los que se van de vacaciones, ahora, con las cosas como están casi la mitad han tenido que reestructurar, recortar los días, buscar destinos más económicos, hacer otras cosas diferentes para marcharse de vacaciones. Van a ser las vacaciones de la gran paradoja socioeconómica, la tasa de ahorro de las familias cayendo casi un 1%, la gente si puede irse se irá unos días, hombre, después de todo lo que se ha pasado ni siquiera unos días se van a poder ir de vacaciones, pero ¿dónde y cómo? Porque la inflación al 10,2%i puede llegar incluso al 11 o incluso al 12, eso que iba a ser temporal está comiéndose los ahorros de los españoles, pero además le está dando al Gobierno no poco dinero en recaudación. ¿Por qué?, porque si las cosas valen un 10% más, el IVA también recauda un 10% más y si no bajas esa inflación del IRPF también recauda más. Es decir, aquí el que se está forrando es el Gobierno de Pedro Sánchezque luego dice que se lo gasta en todos nosotros como ahora anunciado en esta ronda que está haciendo por la brunete progre Pedro Sánchez.

Dice que ahora va, ya sabemos que va a contratar a 67000 sanitarios. Vamos a ver, reducir el número de interinos es una instrucción vinculante de la Unión Europea, y los contratos los hacen y los pagan las comunidades autónomas, que no se cuelgue este la medalla. Miren, ya no hay síndrome para describir lo que le pasa a este trastornado, vamos a dejarlo en trastornado. Antes era muy común hablar del síndrome de la Moncloa, ahora yo creo que los profesionales de la Psiquiatría deberían definir un nuevo síndrome para este hombre, que una vez recibido el varapalo de las elecciones andaluzas, se ha desatado en todas sus terminales mediáticas, que son muchas, son muchas. Son pocos los medios que resultan críticos con Sánchez y el Gobierno de desarrapados que tiene, muy pocos. Y sin embargo este se permite hablar ahora de la conspiracion judeo masónica del contubernio de Múnich del gran capital de señores con puros, con gafas negras que quieren acabar con los progresistas y etc, etc, etc.









EL VIAJE DE IRENE MONTERO A NUEVA YORK





Miren, vamos a ver Sánchez, es verdad, contigo hay mucha gente que quiera acabar pero no son necesariamente los señores de que fuman puros, llevan gafas negras, salen en la codorniz, se reúnen en cenáculos para ver si susurrando pueden acabar con un hombre tan bueno y tan benefactor y tan maravilloso para la historia de España; no, es la gente normal, es la gente que no se puede ir hoy de vacaciones como si se va aIrene Montero a Nueva York. Irene Montero, ministra de Igualdad, se monta en un Falcon y le pagamos todos nosotros, ustedes los que tienen que recortar para irse de vacaciones. También le pagan a Irene Montero y a su cuchipandi, a las tres amiguitas su viaje a Nueva York a hacerse fotos en la Gran Manzana buscando la excusa de reunirse con cuatro líderes de tercera, bueno de tercera, ya quisieran ser de tercera. Y además, lo publican en las redes sociales, felices en Times Square haciéndose fotos y en el Lincoln Center y… es que ¿no se dan cuenta de que eso es otra piedra más, otra tapa de alcantarilla en la cabeza de este Gobierno?









Miren, la inflación va a seguir siendo una inflación de dos dígitos y a eso le van a tener ustedes que sumar una subida de los tipos de interés, que ya afecta desde junio a las hipotecas y a más problemas añadidos que ya conocen: subidas salariales muy molestas, problemas de suministro energético, que eso va anunciando Sánchez en los medios de comunicación del régimen, y un riesgo cierto de perder el trabajo, lograr un empleo temporal que el departamento de la señorita Pepis de Moncloa va a maquillar para que parezca fijo porque todo son trucos. El de hacer fijos a los 67000 sanitarios es uno de esos trucos, Sánchez no hace nada y lo mismo lo van a ver ustedes con los datos de empleo de junio, vamos a superar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, este va a sacar la tuna de Farmacia pero la verdad es bien distinta. Va a ser empleo temporal, aunque al llamarlo ahora fijo discontinuo no se va a computar en el paro este otoño aunque esos trabajadores estén en el SEPE ya cobrando el subsidio. Miren, para que no nos engañen, lo que en adelante la única manera de saber cómo está de verdad el mercado laboral va a ser con el dato de las horas trabajadas, el año pasado bajaron en 1.7 millones y este año va por el mismo camino con el agravante de que un sueldo de 22000 € ha perdido 2000 € anuales de poder adquisitivo por esta brutal inflación.





¿CÓMO APROBARÁ SÁNCHEZ EL PRESUPUESTO DE DEFENSA ACORDADO CON LA OTAN?





Y todo es así en Sánchez, estaba enseñando el álbum de la OTAN felicísimo, mira qué guapo estoy en todas las fotos con todos los grandes líderes mundiales. Pero de la OTAN pasan, por cierto, el presupuesto de Defensa que tiene que, porque ahora llega el momento de cumplir las cosas a las que se ha llegado en ese acuerdo de la OTAN. Tiene que aumentar y eso tiene que ir en los Presupuestos del Estado que tiene que hacer el Gobierno. ¿Y le van a votar sus socios que tienen que sacarle los presupuestos ese aumento del presupuesto de Defensa?, ¿o se lo va a tener que pedir al PP? ¿El PP?, ¿va a sacarle el PP los presupuestos al Gobierno de España? Vamos al grano, Antonio Pedro. ¿Cuáles son tus medidas para frenar la recesión que ya se está viendo venir?, pero es que viene por la avenida ¿eh?; ¿qué vas a hacer para evitar cortes de suministro de luz, gas, carburantes en otoño?, ¿cuál es tu plan para contestar a la tormenta económica perfecta que nos viene encima?... Porque la fórmula que utiliza esta gente, ¿cómo mejoramos el fracaso escolar? regalando aprobados y solución el paro convirtiendo a los parados, a los trabajadores a tiempo parcial y a los minijobs en empleos fijos. Pero luego, usted va al hiper, a la gasolinera y al banco y ve lo que hay, esas cosas en las terminales mediáticas del Gobierno, que son la mayoría, no se los van a explicar se la vamos a contar los demás.





EGM





Por cierto, mañana aparece esta cosa tan esperada que es el EGM de junio, que es un EGM, el medidor este imperfecto de audiencias de la radio que va a traer, seguramente, una bajada de consumo porque en junio es lo… Las cifras de EGM, hay veces que me preguntan ‘¿oiga, por qué todas las emisoras dicen que han subido cuando claramente han bajado?’, pues porque tú tienes varias referencias, tú puedes hablar en referencia a la oleada anterior pero normalmente hay que mirar es la tasa interanual, qué tenía en junio del año pasado y qué tengo yo ahora; he bajado, he subido, buen y todo eso, además, es muy relativo. Lo que pasa, es muy divertido estos días, ver como repiten la maniobra, la cadena SER intoxica unos cuantos pánfilos que se lo creen y lo publican diciendo: ‘¡uy!, Carlos Herrera puede superar a la SER en el próximo EGM’, y eso lo difunde la SER y estos lo copian, estos pardillos, porque ellos primero tienen acceso a los datos. Es una cosa que no pasará, previsiblemente, para luego poder decir, ‘¡Ah!, ven como no. Seguimos siendo los mejores’. Y estos mismos lo volverán a publicar. Créanme, ni aunque mañana nos dieran diez millones de oyentes no pierdan ustedes el sentido de la realidad, las cosas son lentas y tranquilas y las terminales mediáticas del Gobierno seguirán funcionando la 'Brunete progre' a toda máquina para darle a Sánchez ese desatado furor por aparecer en sus medios contando el cuento de la lechera, que es que vienen turistas, bueno, gastarán mucho, se va a reactivar la economía, viva el sector servicios luego ya la gente se olvidará de que el que está perdiendo dinero a diario y que no se den cuenta de que viene una recesión de caballo, que es lo que va a llegar.

El invierno se va a poner muy difícil, pero tampoco quiero amargarles el mes de julio que bastante tienen ustedes".