Herrera: “Somos el único gran país de Europa que no ha recuperado niveles previos a la pandemia”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes, es 5 de julio, son las 8 de la mañana, muchas cosas que contarle en esta interesante mañana de hoy. Una de ellas son cifras de audiencia del consabido EGM de esta oleada.









Bueno, ya saben ustedes que hoy hay Consejo de Ministros, que en ese Consejo de Ministros va a presumir el Gobierno de algo que no le corresponde, ese hito sin precedentes, estabilización de 67000 sanitarios en toda España, que como todo lo que cuenta este Gobierno es mentira y propaganda. Lo que se hacen fijo son los puestos de trabajo no tanto a quienes los ocupan, que tendrán que opositar a ello, en oposiciones que ya en algunas comunidades autónomas están convocadas por una medida impuesta, por cierto, por la Comisión Europea.

Ya Sanidad y comunidades autónomas habían acordado modificaciones del Estatuto Marco, es decir, no es un decreto este del gobierno de estabilización de interinos. La estabilización deriva de otra ley del año 21 que ejecutan, ya van ejecutando ya las comunidades autónomas lo que pasa que llega este y se coloca la medalla. Si hoy escucha a Pedro Sánchez o lee ‘El País’, que para el caso es lo mismo, se te pone cara de danés y te dan ganas de reservar en el restaurante más caro para irte a celebrarlo. Todo es maravilloso e histórico, récord de inscritos en la Seguridad Social, estabilización de sanitarios, crédito extraordinario de mil millones en Defensa, que ya veremos cómo lo torean con los amiguitos de Podemos; o sea, te entra un subidón de ‘sanchina’ en vena, te sientes privilegiado por ser español y como dice Rodríguez Zapatero por tener un gobierno sobresaliente. Claro, si el que te defiende es Rodríguez Zapatero con el historial del regalito que dejó su Gobierno al gobierno siguiente, pues háztelo mirar.

Pero luego viene la realidad. O escuchas a Nadia Calviño decir que "vienen trimestres duros", despiertas del sueño. Bueno, pues ya, vayan atándose los cordones de los zapatos, si llevan cordones.

Porque, miren, primero, vamos a ver los contratos son temporales aunque los llamen de otra manera y el paro subirá en otoño por mucho que lo camuflen; y los sueldos son bajos y el poder adquisitivo se ha reducido en más de un 10%. Y si, además, eres autónomo prepárate que viene un palo gordo con la subida de las cotizaciones.

Lo de la estabilización de los sanitarios ya les he contado que es una imposición de Europa y que lo hacen las comunidades autónomas: Oiga, por ejemplo, la de Madrid ya tiene en marcha, la de Andalucía también, ese procedimiento para 32.000 sanitarios, casi la mitad de la cifra que Sánchez se ha apropiado. Y el crédito de Defensa está bien, pero claro, aquí seguimos aguantando la deuda pública en un 121% porque Sánchez tira de una chequera con telarañas para ganar unos meses a costa de dejar un pufo para décadas; pero es el recibo por la cumbre de la OTAN. Ya le han dicho, tienes que empezar a poner dinero en Defensa y eso crea dificultades dentro del propio Gobierno porque ese discurso de menores mentales que tiene Podemos de que no se come con tanques ni con bombas sino con manteca, claro, está bien para para seres de corta trascendencia en lo mental. Fíjense lo que le dice Margarita Robles a Ione belarra hablando de Yolanda Díaz.

Aquí llevamos semanas, meses, advirtiendo que España estaba peor que nadie mientras que el Gobierno presume de crecer como ninguno y la realidad somos el único gran país de Europa que no ha recuperado niveles previos a la pandemia. La realidad es que, ahora, a los parados les llaman fijos discontinuos para borrarlos de estadísticas pero cobran el subsidio y no trabajan; la realidad es que la inflación puede llegar al 12% y, encima, subirán a la vez los tipos de interés, lo que unido a la asfixiante esfuerzo fiscal de España los mete en estanflación y en recesión. La recesión está ahí, y mientras nos rodean los incendios pues tenemos a un gobierno de pirómanos que hacen viejecitos por la cara Nueva York, a hacerse fotitos en el Prado, a firmar leyes con Bildu, con Bildu, con los herederos de ETA sobre Memoria Democrática y en tener peleítas entre ellos para ver quién es más progre.

A los barones y a los alcaldes del PSOE, vamos, el tembleque les llega hasta los pies. No dicen nada pero hablan ya abiertamente de un adelanto electoral para que Sánchez se quite de en medio y ellos puedan celebrar sus elecciones en la próxima primavera sin el estorbo del nefasto líder. Pero, ya saben ustedes, cualquier partido entre la realidad y lo que diga Sánchez es pura coincidencia. Aquí, la única verdad la ha dicho Calviño que hace 3 meses negaba la inflación de dos dígitos, pero que esta vez ha acertado, viene trimestres duros y, a lo mejor, el único error es que la palabra correcta no es trimestre es años duros. Ya lo iremos viendo.