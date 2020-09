El abogado de Urdangarin: "Los argumentos son suficientes para que se le conceda lo mismo que a otros"

El pasado 3 de septiembre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León concedió el tercer grado a Iñaki Urdangarin. Es decir, poder trabajar entre semana durmiendo en la cárcel, y pasar el fin de semana con su familia sin tener que acudir a prisión. Una semana después, la Fiscalía recurrió esta decisión. Ahora, deberá pronunciarse La Audiencia Provincial de Palma.

Don Mario Pascual Vives, defensa de Urdangarin, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Considera que el recurso del Ministerio Fiscal “viene a decir que la junta de tratamiento en su día no tomó el acuerdo concediendo el tercer grado por unanimidad no otorgó la decisión por unanimidad, viene a decir que el aislamiento que sufre el señor Urdangarin no deja de ser una decisión caprichosa, viene a decir que ya tiene bastante con lo que tiene”.

Un recurso que no se ha dado el caso de Diego Torres o Jaume Matas, exsocios del cuñado del Rey, y también condenados por la misma causa. Ellos disfrutan de la semilibertad desde junio de 2020. “No conozco el expediente penitenciario. Hasta donde yo sé, parece que consideran que estas personas ya son acreedores de tener ese régimen”, ha añadido.

El abogado estima que la Audiencia Provincial de Palma podría pronunciarse en los próximos días. Sobre cuál será su decisión, espera “lo mejor” aunque estando “preparado para lo peor”. Considera que “los argumentos que expuso el juez de vigilancia penitenciaria de manera reiterada” más los que él mismo ha aportado, sean suficientes “para que se le conceda lo mismo que a otros”.

Ha recordado que Urdangarin ha pagado la responsabilidad civil y “tiene un comportamiento excelente dentro de prisión”. En mayo de 2021 le correspondería el tercer grado en las condiciones que ha adelantado el juez de Valladolid.