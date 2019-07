Herrera a las 8, miércoles 24 de julio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, es miércoles. Es 24 de julio del 2019. Aquí le venimos contando las cosas desde las 6 de la mañana. Este día, el día después del primer no que recibe Pedro Sánchez en su investidura puede ser el último o puede haber un segundo. ¿Quién sabe?

Bueno, ahora les cuento qué se pronostica en torno a ello. Hoy ya le digo que los chubascos se van a concentrar en el Cantábrico y en los Pirineos. Hoy hace 6 años, se acordarán, del accidente de tren de Angrois. Un Alvia que se salía, creo que esa escena la hemos visto sienes y sienes de veces, ¿no? Esa curva que precede a la entrada de Santiago de Compostela fue una noticia de verano que nos dejó sin palabras. 80 muertos y 144 heridos a los que les esperaba la fatalidad de aquella curva maldita y a los que le rendimos un homenaje en un día como el de hoy.

Bueno, miren, estas cosas de la política española. Yo le venía diciendo o le decía a las 7 que después de lo vivido ayer en el día que se votó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para poder formar un Gobierno solamente obtuvo los votos del PSOE y de un señor de Santander porque los demás votaron que no o se abstuvieron.

Podemos se abstuvo, que fue una forma de decirle al PSOE: Vamos a ver cómo te portas en estas próximas 24-48 horas, las que quedan para votar de nuevo mañana. Vamos a ver qué negociamos, vamos a ver qué me das, a ver si me ofreces algo a la altura del respeto que merecen mis bla, bla, bla. Mis votantes y esto y lo otro y lo de más allá. Y esa es la duda que ahora corroe y carcome a Pedro Sánchez porque él sabe mejor que ningún otro que su única oportunidad, su única posibilidad de formar Gobierno pasa por hacerlo con Pablo Iglesias aunque no esté Pablo Iglesias.

Y dirán ustedes: "Sí, hombre, hay otra posibilidad. Podría haber propuesto algo a Ciudadanos". Ah, sí, podría, podría, podría, pero no lo hizo. No lo hizo. No quiso hacerlo quizá porque lo que él veía más fácil era pactar con toda esa cosa que tiene a su izquierda, incluido luego el PNV, que no lo tiene a su izquierda. El PNV es lo más reaccionario que se despacha en partido, pero bueno, Dios y leyes viejas. Ya saben, que es una cosa que le gustará mucho, me imagino, al corpus revolucionario izquierdista que tiene el sanchismo en el partido socialista.

Bueno, aquí la clave, como decíamos a las 7, está en una cosa fundamentalmente: ¿Cuánto poder está dispuesto Pedro Sánchez a ceder para formar un Gobierno de coalición? Pero poder con sustancia, no el Ministerio de los niños tristes o el Ministerio de la felicidad suprema conseguida a través de la revolución. No, no, Ministerios con competencias, sobre todo Ministerios con dotación. En función de eso saldrá investido porque si eso no lo realiza a gusto de quien está al otro lado de la mesa, no va a salir investido. Esa es la realidad.

Dirán ustedes: “Oh, ¿entonces nuevas elecciones?” No, hombre, no. Tienen todo septiembre. Hombre, todo septiembre no, pero tienen septiembre todavía, final de agosto para volver a intentarlo. En fin, tengan ustedes en cuenta que eso les va a costar mucho, le va a costar ceder poder porque no ha querido convencer a nadie.

Yo les citaba, hoy les cito un par de artículos que he leído. Son de dos mujeres de un natural agudo, muy agudo. Marta García Aller dice: “Hombre, es que no solamente no ha seducido a nadie, sino que es que, además, se ha dedicado a reñir a los que no quieren investirle por su cara bonita”. Sí, sí, a reñirle a PP y Cs diciéndole: “Oiga, que ustedes sepan lo que van a hacer, eh. No van a investir a mi persona presidente”. Claro, ¿y dónde está escrito que haya que investirte a ti por tu cara bonita?