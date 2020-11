Así es el ARN mensajero, la novedosa fórmula de Moderna y Pfizer para la vacuna del coronavirus

Los anuncios que han hecho dos de las principales farmacéuticas que están en la carrera por la vacuna contra la covid-19, Moderna y Pfizer y BioNTech, han puesto el foco de los principales agentes investigadores en una nueva técnica que ambas están utilizando para llevarla a cabo: las de ARN mensajero.

Si la semana pasada Pfizer anunciaba que la eficacia de su vacuna era superior al 90%, este lunes la estadounidense Moderna ha anunciado que su vacuna es eficaz cerca del 95%. Ambas han basado su desarrollo a través de la tecnología ARN mensajero, que podría convertirse en una arma para luchar contras las enfermedades infecciosas.

Particularidades de la ARNm

La forma de actuar de esta técnica es totalmente diferente a las que la ciencia ha utilizado durante estos años. Hasta ahora, las vacunas se basaban en introducir en el organismo un patógeno atentado o una parte de este para que el organismo reacciones y desarrolle defensas. En cambio, las vacunas de ARN mensajero (ARNm) proporcionan las instrucciones necesarias para que sea nuestro propio organismo quien produzca el antígeno. En el caso de la covid-19 es la proteína S la que tiene la capacidad para que se desencadene una reacción en nuestro sistema inmune.

No en vano, la fórmula de la ARNm no es una novedad dentro de la ciencia. A principios de la década de los 90 se comenzó ya a utilizarla a través de una inyección directa de ácidos nucleicos (ARN o ADN) en los músculos de ratones, que condujo a la expresión in vivo de proteínas codificadas por el ácido nucleico inyectado, pero nunca hasta ahora se había demostrado efectividad en el cuerpo humano.

Es segura como las tradicionales

Los expertos en la materia señalan que su efectividad es igual de segura que las tradicionales —las vacunas vivas, vacunas con toxoides, vacunas inactivadas, y las vacunas basadas en subunidades—, pero puede llegar incluso a mostrarse más versátil que las otras, ya que permite diseñar y obtener una vacuna más específica para el fin que se persigue. Además, su producción es mucho más barata y rápida que las tradicionales.

La OMS duda de la duración de la inmunización de las vacunas de Pfizer y Moderna �� https://t.co/9INU4DfV5R — COPE (@COPE) November 16, 2020

El único problema que tienen las ARN es que son propensas a una rápida degradación. La farmacéutica Pfizer por ejemplo necesita un almacenamiento y distribución en temperaturas extremas, de unos 80º bajo cero, algo con lo que podría haber acabado Moderna, según ha explicado en la nota que ha publicado este lunes.

La llegada de la vacuna a España

Precisamente nuestro país puede ser uno de los primeros a donde llegue la vacuna a principios de 2021. En declaraciones esta lunes del director técnico de la farmacéutica a Antena 3 Noticias, ha explicado que tienen dos canales de distribución de la vacuna, uno para Estados Unidos, donde se espera suministrarla a finales de año, y otro para Europa, pendiente todavía de contrato.

"Estamos pendientes de firmar un contrato con la Unión Europea y cuando esto ocurra, y recibamos la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, estaremos listos para empezar a suministrar. Esto puede ocurrir tan pronto como a principios de 2021", ha afirmado el director técnico.

Por su parte, otros organismos españoles como el CSIC siguen en la lucha por conseguir una vacuna contra la covid-19, que este lunes se han notificado 38.273 positivos y 484 fallecidos desde el pasado viernes.