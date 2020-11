José Antonio Navarro, vacunólo, analiza en 'TRECE Al Día' la eficacia y las características que la vacuna contra el coronavirus de la compañía Moderna. El vacunólogo afirma que: “Hoy hemos conocido los datos de Moderna, pero estoy convencido de que antes de que acabe el año conoceremos los de otras compañías y que andarán todos sobre estas cifras de eficacia”. José Antonio Navarro explica que al ser los protocolos distintos entre Pfizer y Moderna, “no se pueden comparar las eficacias, no miden lo mismo, y, por tanto, no podemos decir que una vaya a ser más eficaz que la otra aunque Moderna ha dado más datos de los que dio Pfizer”.

Respecto a cuándo se podrá empezar a vacunar a la población, el vacunólogo expone que: “Sea cual sea la vacuna que llegue o que llegue primero, comenzaremos a vacunar a los grupos altamente prioritarios para el primer trimestre del 2021, sobre marzo, creo que esto lo único que hace es aportar buenas noticias, el tener diversas vacunas supone un avance muy importante, no podemos confiar solamente en una vacuna porque puede haber desabastecimiento”.

Frente al posible precio que se fijará para la vacuna de Moderna, José Antonio Navarro justifica que: “Son plataformas que son novedosas, que nunca se han utilizado a gran escala, por lo que es difícil conocer el precio o cuál sería el precio lógico, pero es verdad que cantidad de organizaciones filantrópicas y muchas instituciones como la OMS han dado cantidades ingentes de dinero, lo que va a abaratar los costes, no creo que la industria farmacéutica vaya a salir beneficiada económicamente de la venta de sus productos, por lo que creo queserá un precio ajustado”.

Tanto en los ensayos de la vacuna de Pfizer como en la de Moderna, han participado un volumen importantísimo de personas. El doctor señala que: “Cuantas más personas participen, más garantías tenemos de que los resultados que se vayan obteniendo sobre la seguridad sean realmente resultados buenos y aceptables”.

Por último, el vacunólogo José Antonio Navarro declara que: “Al final es cuestión de comunicación, es cuestión de combatir toda la desinformación, las fake news, y sobre todo de incidir en comunicar los riesgos de padecer la enfermedad y de comunicar los beneficios de la vacunación con muy pocos efectos secundarios”.