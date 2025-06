Las quejas de Marcos Llorente por el calor durante el PSG-Atlético: "Me dolían las uñas de los pies, no podía frenar"

El Atlético de Madrid debuto en la noche de este domingo ante el PSG en el Mundial de Clubes con una contundente derrota por 4-0.

El choque comenzó a las 21:00h en la Península Ibérica, sin embargo, en la hora local de Los Ángeles era las 12:00h del mediodía. Un encuentro marcado por el calor. 34 grados de sensación térmica en la que se jugó el primer tiempo, a pleno sol californiano.

Calor que no pasó desapercibido para nadie y que fue señalado por los protagonistas al término del partido.

"Siempre hay que adaptarse a las situaciones que nos toca, lo hemos intentado, hacia mucho calor y no ha podido ser", señaló Koke, el capitán del Atlético de Madrid, que disputó la segunda mitad.

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, añadió lo siguiente: "El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean pero los equipos se resienten".

Llamaron la atención las declaraciones de Marcos Llorente también ante los medios de comunicación: "Nada, es que es imposible, es un calor terrible, yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar, al final, al final ya, es increíble, pero como es para todos igual y para todo lo mismo, pues no hay queja".

"Esperábamos poder jugar el mismo tipo de partido que tuvimos en el Parque (de los Príncipes en noviembre), pero fue más complicado con el calor", indicó el francés Antoine Griezmann.

El lunes 23 de junio, los de Simeone disputarán el tercer encuentro, y en el que seguramente se jueguen su clasificación a la siguiente fase, ante el Botafogo en el mismo estadio y a la misma hora. Habrá que ver si el calor sigue siendo el mismo.