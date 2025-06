Así se enteró Carlos Herrera de que el Rey Juan Carlos I había decidido abdicar en su hijo Felipe VI

Este mes de junio se cumple el undécimo aniversario de la abdicación de Don Juan Carlos I. En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en cómo se produjo el proceso, cuándo se tomó la decisión, quiénes fueron los primeros en enterarse o cómo llegó a los medios de comunicación.

En la sección 'Querido Niños', Carlos Dávila ha explicado qué ocurrió en 2010, por qué el 5 de enero de 2014 es una fecha clave o qué papel jugó Rubalcaba, al tiempo que Carlos Herrera ha narrado cuándo y cómo se enteró de que iba a producirse la abdicación.

"Esta semana es cuando se celebra este aniversario. El aniversario de aquel acontecimiento trascendental para la historia de España. Y no, y no quito ningún adjetivo. Porque me parece que en la historia general de este país, un rey que sucede a otro es importante", ha comenzado explicando Dávila.

año 2010

Una fecha muy importante en la abdicación es el año 2010. "De pronto, de pronto, el rey Juan Carlos, en una revisión prácticamente anual que se le hacen sobre su salud, le encuentran un nódulo en el vértice del pulmón. Hay que extraerlo.

Y se confía todo en las manos de un cirujano muy experto del Clínic de Barcelona. El nódulo es benigno. Y, por tanto, no sucede nada, pero sí que sucede que se habían preparado todos los pasos por si aquello terminaba de mala manera. A partir de ese momento todos pensaron que había que preparar una sucesión muy importante".

Según explica el colaborador de 'Herrera en COPE', dos años después, Juan Carlos ya dio el paso de comunicar a su entorno más cercano que había que preparar la sucesión y marcó en el calendario la fecha del 5 de enero de 2014, el día de su cumpleaños.

Finalmente, el anuncio de la sucesión tuvo lugar el 2 de junio de 2014, el día 18 de ese mismo mes se aprobó la ley que lo recogía y un día más tarde, Felipe VI fue proclamado rey de España.

Acto de abdicación

Cómo se hizo pública la noticia

El principal implicado, don Felipe, se enteró tan solo tres meses antes, cuando se lo comunicó su padre, el rey Juan Carlos I, según explica Dávila.

TE PUEDE INTERESAR ¿Por qué fue Rajoy el encargado de anunciar la abdicación de Juan Carlos I?

A nivel político, los primeros en enterarse fueron el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque hubo meses de secreto, como explica Dávila: "cuando Juan Carlos reúne al jefe de la oposición, Rubalcaba, y al propio Rajoy les dice, tengo que llamar al presidente del Congreso y al del Senado. Y Rajoy le responde, bromeando, que no lo haga hasta que no queden 10 minutos para que se haga público".

Por su parte, Carlos Herrera ha explicado que conoció la noticia tan solo unas horas antes de que se hiciera pública. Fue el día 2 de junio cuando lo comunicaba Mariano Rajoy. "Yo el día 1 no sabía absolutamente nada. Y es el día dos por la mañana cuando ya nos llega algún aroma", ha confesado el comunicador.

los entresijos de la abdicación

Por otro lado, Dávila ha relatado múltiples anécdotas de cómo se gestó la abdicación: "Hay dos anécdotas que me ha contado de una persona muy cercana. Una que la idea era permanecer en silencio y que nadie supiera nada, pero de pronto Rajoy convoca un Consejo de Ministros. Y los ministros se lanzan a hablar con los periodistas porque creen que hay una crisis.

Que hay de lo mío. Se preguntaban que hay de los suyos, no era los suyos. Resulta que lo que Rajoy les preguntaba les iba a informar. Que iba a haber una sucesión en el trono de España. Y aquello quedó así. Pero la alarma fue divertidísima.

Video thumbnail

Yo le pregunto a Rubalcaba, si sin su presencia el PSOE, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista hubiera actuado de la misma forma, facilitando la sucesión y me dice que lo duda.

Porque se estaba preparando la posibilidad de que se constituyera una plataforma de apoyo a la tercera República. Estos no son especulaciones, son historias absolutamente reales de lo que sucedía en aquellos días. Por tanto, era muy importante, que no hubiera filtraciones. Y desde luego, que pocos lo supieran y que todos estuvieran en el interés de solucionarlo".

Escucha estos detalles y la sección al completo en el audio destacado.