Herrera: “¿Sería posible llevar agua desde Cataluña a cualquier otra región que lo necesita?"

Carlos Herrera analiza la actualidad de la jornada que pasa entre otros asuntos por la severa sequía que azota España o los flecos de la ley de amnistía.

En cuanto a la sequía, advierte el comunicador, "hoy seguiremos teniendo tiempo anticiclónico que agrava más la sequía que sufren determinados territorios de España y estamos esperando nuevas lluvias que pueden llegar a final de semana, un frente Atlántico"

"La sequía es el tema fundamental junto con la amnistía del que seguimos hablando y seguiremos hablando durante muchos días".

"Hoy va la vicepresidenta Teresa Rivera a reunirse con gente de la Generalidad catalana para estudiar medidas de urgencia para garantizar el suministro de agua a la gente", ha recordado.

Sequía y solidaridad

En este sentido señala que Cataluña, "llevan desde la semana pasada más de 6 millones de personas con un tope de 200 litros por persona y día y aquí se abre como siempre el debate de la solidaridad, lo que pasa que esta vez se abre al revés".

El Gobierno, continúa "ha planteado la propuesta de utilizar barcos para llevar agua de una desalinizadora de Sagunto a Cataluña. Esto no es la solución es un desavío o un avío que en algo puede paliar momentos graves y urgentes porque un barco da para lo que da".

Está muy bien buscar la solidaridad nacional y llevar agua de una desaladora situada en Valencia hacia Cataluña cuando Cataluña lo necesita". La única duda, advierte Herrera, "es saber si el proceso inverso sería posible en España, o sea, ¿sería posible llevar agua desde Cataluña a cualquier otra región que lo necesita?".

Enotras ocasiones "hay que recordar cuando Pascual Maragall dijo aquello de... 'no enviaremos una gota de agua porque no es justo que el agua del Ebro llegue a comunidades que no implantan políticas de ahorro y no necesitan el agua que piden'.

"Imagínense que el señor Carlos Mazón hubiera utilizado esas mismas palabras ahora. El presidente de la Comunidad Valenciana sin embargo ha hecho lo que tenía que hacer, que es dar una lección de cómo hay que comportarse en la vida".

El agua, señala "no es de una cuenca o de un territorio, es de los españoles y algunos dirán no nombre no, aquello era diferente porque querían el agua para regar cultivos, no para consumo humano. Y además sacar agua de los ríos es perjudicial desde un punto de vista ecológico. Pues anda que desalinizar agua".

"Pero aquí me parece que en los otrora ecologistas no pondrán tantas pegas como ponían antes y no esperen ustedes que los insolidarios de ayer den hoy las gracias porque no sean insolidarios con ellos, eso no se va a hacer. La vida da lecciones a veces pero hay gente que no quieren aprenderlas".

Elecciones gallegas

La crónica política "está pendiente de lo judicial y lo electoral. En Galicia, en plena campaña para los comicios del día 18. El PP tiene que superar 38 escaños para mantener el gobierno y hay una colección de todos los demás contra el PP. Ayer se vio en una manifestación convocada en Santiago por la sanidad pública y estaban todos los candidatos de la izquierda".

"Todos contra el PP, los gallegos verán que prefieren", ha afirmado Herrera.

Ley de amnistía

Por otro lado Herrera se ha referido a la ley de amnistía. "Sánchez y Puigdemont están conjurados para sabotear y sortear a la justicia, garantizar la impunidad del golpista, que ha puesto a Sánchez en La Moncloa".

"La Junta de Fiscales del Supremo tiene que estudiar esta semana el escrito que le ha enviado el juez García Castellón para decidir su postura sobre la imputación de Carlos Puigdemont en el tsunami. Puigdemont es eurodiputado, está aforado ante la Sala Segunda del Supremo".

Pero lo curioso de este caso "es la súbita conversión que se ha producido en el criterio del fiscal encargado del caso que es Álvaro Redondo".

Álvaro Redondo "envió hace unos días un escrito de 60 folios en el que defendía la imputación de Puigdemont por delitos de terrorismo, como plantea el juez García Castellón, pero le llamó al orden el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y después de esa conversación con el fiscal general del Estado, Álvaro Redondo cambió completamente de criterio y ahora mantiene que los hechos que se están investigando -la ocupación del aeropuerto de Barcelona, la batalla de la plaza de Urquinaona-, ahí no se produjo ningún delito grave y por lo tanto no hay terrorismo. ¿Yeste cambio? el que manda, manda".

Y hoy se va a reunir el Poder Judicial para pronunciarse sobre las "graves acusaciones dirigidas por el Congreso en el último pleno contra jueces concretos".

Y mientras esto ocurre, "en la sombra sin que nadie sepamos nada, los negociadores del gobierno y de Puigdemont siguen dando vueltas a la nueva fórmula de la ley de amnistía o de reforma del Código Penal para sortear la justicia".

