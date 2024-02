Un experto hídrico avisa del 'riesgo' para el consumo de llevar el agua a Cataluña en barcos: "Tirarla al mar"

Cataluña se prepara para recibir hasta siete hectómetros cúbicos de agua este próximo verano. La situación de sequía que afecta a la comunidad y que ha obligado al Ejecutivo Autonómico a aplicar restricciones al 80% de la población ha provocado esta solución de urgencia.

El agua será transportada en barco desde una planta desaladora que está en Sagunto, en la provincia de Valencia. Por lo pronto ya se ha acondicionado el puerto de Barcelona para recibir a esos barcos, en unas obras que han supuesto una inversión de 5 millones de euros.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le trasladaba la intención este sábado al president de La Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En respuesta Mazón, ha afirmado que está a favor de la solidaridad hídrica entre regiones, una solidaridad, si bien ha añadido, que "debe extenderse de manera oficial a toda España".

Un parche

¿Es complicada la operación? ¿Cómo se llena un barco de agua y se envía a Cataluña? "Es muy sencillo. El agua se inyecta en el tanque del barco y este hace su camino hasta el lugar que esté previsto. Desde allí bombea a las redes o a los depósitos de Barcelona", explica en Mediodía COPE, José Luis Hervás, experto en la gestión de recursos hídricos.

En su opinión se trata de un "verdadero parche que demuestra un gran fracaso en la planificación en este país".

Por eso considera "tercermundista" llevar el agua en barcos.

Cierto riesgo

José Luis Hervás advierte además del 'cierto riesgo' que implicaeste tipo de operaciones". Explica el experto que no existen en el mercado barcos que transporten agua sino que los hay que transportan hidrocarburos, gases, etc... Por eso en operaciones de este tipo "ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos o de los materiales transportados".

En este sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a Gobierno y Generalitat que expliquen cómo garantizarán que llegue agua potable a los grifos de los ciudadanos de la capital catalana durante la sequía.

El alcalde de la Ciudad Condal ha insistido en que lo que le preocupa es que, en esta situación "excepcional" por la sequía, cuando los barceloneses abran el grifo les salga agua potable: "Estoy convencido de que está garantizado pero son la Generalitat y el Gobierno los que nos tienen que decir cómo van a garantizarlo".









¿Sobra agua en España?

A su juicio, sí. Asegura que "a España le sobra agua porque hay 38.000 hectómetros cúbicos sobrantes de agua anuales".

Sin embargo en cuanto se pone sobre la mesa la construcción de nuevos trasvases, sobre todo en el Ebro, empiezan las guerras o guerrillas autonómicas entre unos y otros.

¿Cómo superar esa especie de nacionalismo hídrico que padecemos en España? "Ahora mismo para que pueda haber un desplazamiento de recursos, sean energéticos, de agua o del tema que sea, de unos lugares a otros, debe producirse siempre una cuestión, y es que esté sobrando ese recurso".

"Hasta este momento todos los planes hidrológicos han chocado siempre con que estaba sobrando agua, pero no la suficiente como para abastecer en años secos".

Es por ello que aquellos lugares que los que está sobrando agua "no están de acuerdo en traspasarla porque no saben lo que pasará en los próximos años, si lloverá o no".

Agua desalada

En este contexto han irrumpido las desaladoras que "ha venido para quedarse". "El agua desalada es prácticamente infinita, podemos llevar todo el agua que queramos".

De esta manera concluye, "cuando ya podemos aumentar el volumen de agua a disposición de los españoles, se termina el tema de las guerras de agua".