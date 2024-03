Herrera: “Sánchez tiene una obsesión patológica que hasta ahora solo ha conseguido fortalecer a Ayuso"

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la maniobra del Gobierno que señala a la pareja de Ayuso con Hacienda.

"Sánchez no tiene uno, tiene muchos problemas y ha decidido inundar la política española de basura más allá de lo digerible por los ciudadanos", ha comenzado el comunicador.

"Ayer estuvo en el Senado al que no iba desde hacía diez meses y tenía que explicar el caso Koldo, la expulsión de quien fuera su mano derecha a José Luis Ábalos, las irregularidades en el Ministerio de Transportes, las conexiones del comisionista Aldama con administraciones gestionadas por su partido. Bueno pues lo que explicó Sánchez fue -a ver si lo adivinan-, la gestión del Partido Popular hace 20 años durante los días que siguieron a los asentados del 11-M".

"Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción. El guardia civil detenido por colaborar con la red había viajado a Venezuela con los dos dirigentes de esta trama poco antes de ser destinado por el Ministerio del Interior a la Embajada de España en Caracas. Caramba qué casualidad. Viajas con la red de comisionistas y acabas colocando poco después por el gobierno como enlace en Caracas".





"Ayer se constituyó en el Senado la investigación la comisión de investigación sobre el escándalo Koldo, pero en el Congreso habrá otras cuatro sobre los contratos de la pandemia, sobre el espionaje de Pegasus, sobre los atentados islamistas del 2017 y sobre la llamada Operación Cataluña".

"Tres de esas comisiones han sido impuestas por los socios independentistas del gobierno para apuntalar sus fantasías victimistas y Esquerra y Junts insisten en citar a los jueces a los que acusan de promover una campaña de acoso al independentismo, y el PSOE por ahora dice que 'no', se muestra en contra, ya veremos si esto lo mantiene durante mucho tiempo".

"Yo le decía lo del ventilador, inundar la política española de basura, porque cualquier cosa le vale a Sánchez.Lo mismo puede convertir el homenaje a las víctimas del terrorismo en un acto de acoso a la oposición, que es lo que hizo el lunes, que inundar la actividad parlamentaria de comisiones de investigación absurdas o intentar montar un nuevo escándalo sobreactuado a la mujer que evidentemente le saca de sus casillas, que es Isabel DíazAyuso. Tiene una obsesión patológica, que hasta ahora, por cierto, solo ha conseguido fortalecerla a ella".

"Hasta ahora ha salido airosa de todas las trampas que le ha puesto el sanchismo. Ayer el Gobierno en tromba y ese cinturón de hierro mediático, esa división acorazada de la felación sincronizada, portalitos de Belén, salieron en tromba con un presunto fraude fiscal cometido por la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, por cierto antes de conocer a Ayuso".

"Un despliegue que nunca ha llegado a ocupar el caso Koldo"

"La noticia pues oiga en todos los telediarios del soviet está importada. Un despliegue que nunca ha llegado a ocupar el caso Koldo, con todas las ramificaciones. Yo no sé si este señor defraudó a Hacienda, si ha sido así pues que pague lo que le corresponda. Lo que me interesa saber del novio de la señora Ayuso es si su fortuna grande o pequeña, tiene algo que ver con la actividad política de Ayuso.

"Lo que hay que saber si ese señor ha prosperado económica y empresarialmente gracias a Ayuso, si ha tenido trato de favor de la Administración que dirige o si ha defraudado Hacienda gracias a Ayuso, y no lo parece. El supuesto fraude, que muchas de las acusaciones de la Agencia Tributaria luego en los tribunales se quedan en nada, eso se cometió antes de su relación con Días Ayuso, su empresa no contrató con la Comunidad de Madrid, contrató con el ministerio de Sanidad de Salvador Illa y con la empresa Quirón y es la Comunidad de Madrid la que ha denunciado, de oficio los contratos que habrían favorecido a este hombre entre otros muchos que el Ministerio de Sanidad concede por adjudicación directa".

"Pero estos son argumentos irrelevantes en este caso. Para Sánchez y para esa mafia que utiliza los resortes del Estado nada menos que Hacienda y la administración de justicia para ajustar cuentas haciendo que los ciudadanos puedan sentirse indefensos literalmente indefensos por poner esas instituciones al servicio del sanchismo, tienen el único objetivo de llenar el campo de mierda".

"Da lo mismo que el Ayuso no haya tenido nada que ver con la actividad de la empresa de su novio o de lo que sea, o que este asunto no resista a la comparación con los escándalos del gobierno, lo importante era embarrar el campo, por eso a este gobierno no le importa mentir, ni desdecirse de lo que dijo hace una semana. Ahí tienen a choni Montero. Hace unos días decía que la familia de los políticos ni tocarla y ayer bueno utilizó este escándalo fake para pedir explicaciones a Ayuso".

"Inundar de basura"

"Este gobierno hace tiempo que ha renunciado a tratarnos como ciudadanos, no pretenden convencer a nadie con argumentos racionales, lo suyo es inundar de basura, de odio, el debate público de España, se comportan como una mafia. Todos los gobiernos que ha habido en España que yo recuerde, han tenido problemas con la corrupción de un tipo de otro, pero ninguno jamás se había comportado como esta banda que nunca ha pensado en gobernar a los españoles sino en mantenerse en el poder como sea a costa de lo que sea con mentiras. Llegaron con mentiras, se mantienen con mentiras de sectarismo de retorcer hasta el límite de los fundamentos del estado de Derecho".

"Por no hablar de la utilización de las instituciones del Estado como la Fiscalía que está convertida en una alfombra de los intereses del gobierno, da vergüenza simplemente hablar de esta gente".

"Un último dato. El gobierno de Sánchez ha dado 60 millones en subvenciones a la ONG que preside el padre de su principal asesor económico, que es Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica del presidente. El padre es un veterano socialista que preside una ONG 'Movimiento por la Paz y el desarme'. Oiga han pillado 60 millones en subvenciones según cuenta hoy El Debate. Cuánta paz y cuanto desarme puede organizar esta ONG. Pero ya sabe lo que dice este gobierno, no es magia, son tus impuestos".

Escucha aquí el monólogo completo:

