El primer sonido del día de Carlos Herrera: la maniobra del Gobierno señala a la pareja de Ayuso con Hacienda

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la maniobra del Gobierno señala a la pareja de Ayuso con Hacienda.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, es miércoles 13 y hoy es un día bastante estable en gran parte de España en lo que al tiempo se refiere. El otro día me explicarán en sus. Una lluvia débil al sur de Andalucía, en Canarias, Las Palmas, en Tenerife, temperaturas que poco a poco van subiendo paso a paso, pellizco a pellizco, a instalarse en las propias de la primavera".

"Hoy manejamos varias informaciones, una por cierto. Desde aquí saludo a Juan Carlos Unzue que se ha convertido en la prueba de aquello tan viejo de que el que no llora no mama o el que no alza la voz no se hace respetar. Ya saben ustedes, sufre esclerosis lateral amiotrófica, ELA".

"Estuvo en el Congreso aquel día. La verdad es que había pocos, muy pocos diputados para escuchar a los enfermos de la que hicieron un importante esfuerzo por ir allí. El caso es que la iniciativa del PP para que se retome la Ley de Asistencia a los Enfermos, ella ha salido adelante".

"Los socios no han tenido más remedio que secundarla y por lo tanto esa ley de apoyo a los enfermos de la. Son 38 millones de euros para ayudarles a vivir con dignidad. Va a salir adelante. Es una felicidad. A todos ellos". "Bueno, vamos a ver la en el ruedo político. Es que el Sanchismo se está volviendo tediosamente previsible. Ayer nadie apostaba una comida que Sánchez no iba a buscarse algún parachoques en el Senado para no contestar a las preguntas sobre el caso Koldo. Y es lo que hizo, pues no decepcionó en el Senado".

"Bueno, cantaron el 11 M. Ayer, señorías, se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de España, de Europa. Hoy he escuchado a líder de su partido político decir que actuó el Gobierno de España de buena fe, porque de esos nuevos estos polvos, la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político que tienen".

"Dicen, no quiero dar explicaciones por la impunidad judicial que voy a conceder a golpistas malversadores o por la trama de corrupción que salpica a mi partido. Pues saco el comodín terrorista de 20 años y se acabó el problema. Ahora bien, hay que reconocer que no han perdido el tiempo esta semana".

"Porque hace una semana, unos días se le notó que estaba falto de munición y como cuando le lanzaron las preguntas sobre el caso Koldo en el Congreso, acuérdense que solo respondía con lo del hermano de Ayuso. Eso tenía poca chicha".

"Así que en una maniobra que implica a Hacienda, a la Fiscalía, a los medios Sanchistas, ha dado a conocer que la actual pareja de Ayuso podía haber cometido un delito de fraude fiscal antes de haber conocido a Ayuso y otro de falsedad documental, porque Hacienda ha investigado y la Fiscalía se ha puesto a la orden para acusar a este hombre de lo que de momento solo hay una acusación de Hacienda secundada por la Fiscalía, que ningún juez, por cierto, ha iniciado ningún tipo de diligencias".

"¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, hay varias diferencias, pero entre este caso y otros casos. Pero primero vamos a escuchar las voces que lo identifican. María Jesús Montero exigió a los medios que no hablaran de la mujer de Sánchez. ¿Se acuerdan? Pues ayer ella se puso a chapotear en lo del novio de Ayuso".

"El médico sabe que debe haber un parche o un grano, pero a las parábolas de Chiqui Montero, Ayuso tiene claro de que va todo esto. La corazonada de la opinión sincronizada Sanchista ya se ha puesto a todo eso. Ya han respirado y decir ya no tenemos que hablar de Koldo, ni de la amnistía".

"El caso Koldo, sin ir más lejos, llega al Parlamento Europeo este miércoles la Eurocámara debate en el pleno de Estrasburgo esa trama que puede haberse beneficiado de fondos europeos para enriquecerse de forma ilícita".

"Pero miren, sobre este caso, vamos a ver, este señor no es un cargo público, no hay implicación de la comunidad de Madrid ni trama de altos cargos con contratos públicos. Es el problema de un particular en su día con Hacienda, pero la fiscal de guardia pues sigue las instrucciones".

"¡Qué casualidad! No hay nada casual en estas cosas. Se filtra desde Hacienda y la Fiscalía secunda siempre. La verdad es que la Fiscalía siempre secunda a la Agencia Tributaria, luego se pega unos coñazos en la realidad, los tribunales de primer orden".

"Pero bueno, el problema es la filtración, dicen, es que esta persona emitió facturas falsas. ¿Bueno, y dónde está la investigación de las empresas que liberaron esas facturas falsas que no aparecen? Es que aquí lo que importaba era más la filtración que el fondo. Y puede ser otro caso fake o no, pero ya veremos".

"En todo caso, tendrá que responder esta persona. El gobierno, donde está lo grave, es que utiliza la Agencia Tributaria en beneficio propio, como una mafia, exactamente como una mafia. Y en cualquier caso es el supuesto delito, no es de uso y además el delito es interpretable. Pero es que odian a Ayuso".

"Es una obsesión patológica, una obsesión patológica que hasta ahora lo único que ha conseguido ha sido fortalecer a esta persona, fortalecer a Ayuso. Y los ciudadanos tenemos razones para sentirnos indefensos ante la utilización de Hacienda y la Justicia al servicio del Sanchsimo que es donde está realmente este problema".

"No en unas facturas que haya emitido, no un ciudadano particular que ya sabrá él allá sabrá la investigación de Hacienda, allá sabrá la Fiscalía y allá sabrá algún juez si eso lo toma en consideración, porque las demás cosas, las demás cosas, siguen funcionando".

"Hoy COPE les cuenta que el comandante de la Guardia Civil, detenido por su implicación en la trama de Koldo, viajó a Venezuela con miembros de esa misma trama dos semanas antes de que el Gobierno lo destinara a ese país. Fíjense, este agente que estuvo en Barajas en la turbia noche de la chavista Delcy Rodríguez".

"Viajó con la trama a Venezuela para sus chanchullos poco antes de que el Ministerio de Marlaska dijera pues mira, te vamos a destinar a la Embajada de Venezuela y de Aldama u los socios se referían al guardia Civil como lo mejor que tenemos".

"Y él parece que también cogió cariño a los cabecillas de la trama, o al menos confianza, porque de esos viajes les traía resultado. De hecho a De Aldama le decían cosas como: Te llevo cositas muy interesantes, Gorrión. De los whatsapps intervenidos se desprende que trapichean con dinero que trabajan en clave".

"También se lo gastaban en putas. En fin, no hay trama que salpique al PSOE que no tenga prostitutas. Y luego va por ahí el PSOE diciendo que va a abolir la prostitución".

"Y ahora luego le hablo de la amnistía porque ya hay nuevas cesiones en camino. Las balanzas fiscales, por cierto, incompletas, en bruto, para que el separatismo pueda interpretarlas de la forma que más se le acomode, para articular un discurso victimista, victimista".