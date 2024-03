Caso Koldo: COPE accede a los mensajes de WhatsApp de los primeros detenidos del caso Koldo

El Senado y el Parlamento de Baleares van a aprobar la creación de comisiones de investigación sobre el llamado caso Koldo, la supuesta trama de venta de material sanitario a administraciones del PSOE para obtener suculentas mordidas en plena pandemia.

Está por ver quién tiene que dar explicaciones en una y otra comisión, por ejemplo, ¿va a ser citada la presidenta del Congreso y expresidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol? ¿Va a llamar la Comisión del Senado a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez? Esa es, a priori, la intención del Partido Popular, pero está por ver.

Y mientras el lío político crece, en las investigaciones siguen apareciendo nombres y figuras importantes, por ejemplo, en los documentos de la investigación consta el nombre de varios agentes de la Guardia Civil que estarían relacionados con esta trama, entre otros, un agente destinado en la embajada en Venezuela.

Los clarificantes WhatsApp

El jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño, ha tenido acceso a algunas de las conversaciones de WhatsApp recogidas en la investigación.

¿Qué papel jugaba esta gente? En un oficio en el que la Guardia Civil solicita al juez la entrada y registro, precisamente, de las propiedades del comandante Rubén, recientemente nombrado agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela, se recoge ya los mensajes de WhatsApp que contenían los teléfonos de los primeros detenidos de la trama una semana antes.

La Guardia Civil les retiró sus terminales y accedió a mensajes fechados mucho antes de que se interpusiera la denuncia del PP que dio origen a la investigación.

Así en mayo del año 2021, la denuncia se puso en el 2022, el comisionista Aldama escribe al comandante Rubén de la Benemérita: "Intenté ayer tomar café, pero no me funciona la tarjeta", [cree la UCO que se refiere en clave a un teléfono de seguridad que ya habría proporcionado al grupo este oficial de la Guardia Civil].

Le contesta Rubén: "Me sales muy caro, jodido, me encargo yo", [creen que de recargar la tarjeta de esa línea de seguridad].

Casi dos años y medio más tarde, en octubre del año pasado, se detectan conversaciones muy detalladas, esta ya con las investigaciones de la UCO en marcha, en las que Koldo habla de que le ha llegado una filtración procedente de la Guardia Civil sobre la investigación, incluso, de que son 27 los que están siendo seguidos.

La mano derecha del exministro Ábalos se reúne con cuatro guardias en la marisquería La Chalana, cómo no, el 17 de octubre pasado. Ahí estaba el comandante Rubén, a quien considera Aldama y su colaborador, Tapia, lo mejor que tenemos. Eso después de hacerles una gestión es en B. Rubén recibía cada mes de la trama 2.000 euros en mano.

Dos semanas antes de ser nombrado enlace de Interior en Caracas, regresó por Barajas de Venezuela, precisamente, con el tal Tapia un hombre de Aldama.

