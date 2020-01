Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este miércoles 22 de enero del 2020 en el que seguimos midiendo los años de la borrasca Gloria que empieza a alejarse o empieza a tranquilizarse, pero que ha dejado, madre mía, bueno, litorales sin playa, no pocas viviendas anegadas, calles llenas de espuma en algunos pueblos como en Tossa de Mar, piscifactorías arrasadas como en El Perelló. El álbum de fotos es impactante. Y lo más importante: cinco muertes después de que un indigente ucraniano de unos 50 años haya aparecido en un solar cercano a un centro comercial de Carcagente, en Valencia, y tres desaparecidos.

Y, bueno, hoy se espera lo peor en el litoral catalán. Y veremos, se lo vengo diciendo esta mañana, en fin, el deshielo en Teruel que puede provocar también algunas crecidas que inquieta mucho en Murcia, el río Segura, y otras cosas más. Hoy va a llover, por contra, va a seguir lloviendo en Aragón, Cataluña, pero también en el suroeste de la península, pero lluvias, en fin, esperemos que normales. La alerta roja se ha levantado en las últimas horas en Teruel y Castellón y el Mar Menor vuelve a sufrir por las lluvias, la tercera inundación en apenas cuatro meses, en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, etcétera, etcétera.

Bueno, miren, ayer algo nos olíamos o nos guiaba el olfato cuando escuchamos a la ministra Montero hablar de una reforma del Código Penal que englobe determinados delitos, delitos, pones ahí unos delitos de viiolencia de género, pones otros delitos medioambientales, que eso a todo para hombre le gusta mucho, todo Greto, los Gretos creo que se tocan y luego, además, haces una reforma del delito de sedición en virtud de lo que España necesita, que son las palabras textuales de Sánchez, es decir, el acuerdo era eso. Creemos que el acuerdo era eso.

Tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que vive España, ya, ya, pero del Código Penal lo que te interesa es el delito de sedición por el que están juzgados, culpados y encarcelados tus socios que mantienen tu gobierno y con los que tú has llegado a determinados acuerdos que empezamos ahora a vislumbrar.

Como le dije antes, no sabemos exactamente qué quiere el gobierno ni en qué se va a plasmar esa reforma, pero lógicamente va a ser la baja, a la baja con efectos retroactivos para que esobeneficie a Junqueras y pueda presentarse a las elecciones de la Generalidad. Oiga, pero eso tendrá que pasar un filtro, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Poder Judicial o... No, no, una proposición de ley, mayoría de 176 que la tiene con los 167 que le han aupado a la Presidencia y luego con los de Puigdemmont, que puede beneficiarse de eso. Y todo perfecto.

¿Es nada más que un globo sonda para tomar temperatura? ¿Es un rumor para entretener a los socios de Esquerra antes de que le pase la factura del cobro? No lo sé. ¿Es crear un ambiente favorable a la reunión de la mesa de negociación con Torra? Tampoco lo sé. ¿O es que quiere abordar en serio una reforma del Código Penal? Que ahora mismo dice, en fin, hay un par de artículos muy concreto sobre el delito de sedición, el 544 y el 545, que habría que retocar. ¿Se puede rebajar esa pena? Los independentistas y antisistema está a favor porque les beneficia a ellos, porque Sánchez ha conseguido crear una una mayoría con lo peor de la política española para intentar, además, cambiar valores comunes de consenso, moderación que hasta ahora compartíamos.

Esto es una traición al marco constitucional, casi un fraude de ley. Oiga, dieron un golpe, el Tribunal Supremo les condenó y ahora el PSOE porque le interesa para formar gobierno corre en su ayuda porque el indulto del que siempre hemos venido hablando y del que Sánchez nunca dicho nada, hombre, plantea problemas, eso es verdad, pues es difícil de gestionar, tiene difícil venta, tiene que arrepentirse el penado, cosa que no sé si harían, tiene que pedir perdón, lo tiene firmar el Rey con un informe, además, del Tribunal Supremo, preceptivo, que habría que pedirle permis, que no creo que fuera favorable.

Pues eso, rebajar la sedición y la rebelión enmascarada en una revisión general de otros delitos, pues es no solo sacar de la cárcel a estos, con los que ha pactado él, sino, además, ponerlo muy barato para cuando quieran volver a hacerlo porque han dicho que quieren volver a hacerlo.

Y bueno, ¿y qué pasa con la otra gran demanda de los nacionalistas que es la independencia? Porque ayer Pere Aragonès, que es el número dos de Ezquerra, dijo que la reunión de Sánchez y Torra deberá servir para abordar la independencia de Cataluña.

Ayer dijo el portavoz del PP en el Senado, que es Javier Maroto, que eso sería lo mismo que darle el indulto a Junqueras, esa revisión. No tiene razón, sería peor, mucho peor que darle el indulto porque en el indulto el que asume el desgaste, el desprestigio es el Gobierno. Pero no debilita la capacidad del Estado para perseguir el delito. En el caso del que estamos hablando la modificación legal a quien resiente es al poder del Estado en su capacidad de castigar en el futuro este tipo de conductas que quieren repetir. Y si Sánchez está pensando en esta solución es aún más irresponsable de lo que realmente nos parece porque eso no va a servir para nada porque los independentistas no quieren migajas, quieren el pastel completo.

Bueno, ayer el Consejo de Ministros, subida de sueldo a los funcionarios, cosa que había decidido ya el gobierno anterior, y hoy en Davos Sánchez explicando a los gurús de la economía lo estupendo que son los 22 ministros que tiene y puede convencer a los inversores durante un rato, pero la economía no es susceptible de sucumbir a las operaciones de imagen de Iván Redondo. Ahí no hay maquillaje. El déficit se está disparando y se están frenando el crecimiento. Y eso no admite juegos de artificio. Lo ssabemos muy bien aquí los españoles.

Y la emergencia climática, bueno, muy bien, lo de la emergencia climática está muy bien siempre que no nos arruinen ni a nosotros a impuestos ni a los fabricantes de coches o a los miles de autónomos que tienen una furgoneta, por ejemplo, eliminando las subvenciones al diésel, que eso puede afectar al medio millón de autónomos, taxistas, propietarios de fragonetas, ambulancias y todo eso.

Está muy bien en ser los primeros en demostrar al mundo los 'gretos' que somos. Somos unos 'gretos' impresionantes, pero conviene recordar dos elementos: España es casi una isla energética en Europa y las energías renovables no son una fuente suficiente y estable por ahora de generación.

Y esto de la Asamblea Ciudadana del cambio climático, ¿eso qué es? ¿Van a legislar ellos o va a legislar el Parlamento? ¿Quiénes son esa Asamblea? ¿Cuál es la función de esa Asamblea?

Bueno, y otras cosas. Parece que Sánchez no va a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y eso que lo reconoció, eh. Lo reconoció como tal. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno está mucho más en las tesis que lleva defendiendo Rodríguez Zapatero, que se ha convertido para su desdoro en el único aliado que tiene Maduro en el mundo,el único aliado. Y ya se sabe, además, que la cuarta parte de este gobierno, que son los de Podemos, considera que Guaidó es un golpista. Sí, sí, el Gobierno español. Y Maduro un revolucionario ejemplar.

Bueno, y la última porque no todos los días tienen la suya con Andalucía. La ministra Montero se niega a pagarle el IVA a Andalucía y a otras comunidades autónomas. En este caso son 537 millones, que es dinero de la comunidad, no es dinero de la señora Montero. Es una devolución del impuesto. Claro, ¿con eso qué consigue? Que no se cumpla el déficit que tiene previsto la comunidad. ¿Y qué le permite? ¿A qué habilita eso? A que el Gobierno pueda intervenir la comunidad a través del FLA, Fondo de Liberación Animal, y bloquear las cuentas y bloquear la capacidad de margen, de movimiento del Gobierno de Andalucía. Esto es lo que pasa por no votar al PSOE. Y esta pretende luego ser candidata aquí. Y miren la primera que hace. Volvemos a lo mismo. Podríamos hacer un apartado de cuántos españoles de segunda vamos a juntarnos en esta España porque losde aquí abajo, vamos, lo tenemos ya clarísimo.