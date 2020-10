Herrera: "Sánchez se ha quedado con todo el poder y se ha desprendido de la responsabilidad"

Audio

Es viernes, es 30 de octubre, dos capotazos más y la media y ya estamos en noviembre en un puente que, en realidad, no es puente del todo porque no todas las comunidades autónomas aprovechan el lunes para repercutir la fiesta del domingo, que cae en domingo este año, pero bueno. Yo le doy un dato: ocho de cada diez españoles van a quedar encerrados en sus territorios para el puente que hoy comienza. Eso son 40 millones de personas. ¿Cuáles son los territorios? Chiquititos si no puedes salir de tu pueblo. Si el territorio es como Andalucía, pues, en fin... Ahí tienes para hincharte.

Terminamos antes si decimos lo que no está cerrado: Galicia, que hoy estudia medidas, Extremadura, Baleares y Canarias archipiélagos. Extremadura tiene a Fernández Vara que no acaba de creer en los confinamientos, cree en los confinamientos municipales, pero no acaba de creer en los confinamientos de comunidad autónoma. Bueno, este sabe de lo que habla. Pero bueno, si quieren ustedes, todo es discutible.

Pero a partir de ahí, ya saben que Andalucía está cerrada al igual que las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y parte de Córdoba; Castilla-La Mancha se ha confinado, Castilla y León lo hará hoy a medio día, también a medio día se confinará la Comunidad Valenciana, aunque solo durante siete días; Cantabria queda confinada desde hoy, dos semanas; Murcia cerrada y, además, también los municipios; en Cataluña se confina la comunidad entera y, además, los fines de semana los municipios; Ceuta se apunta al confinamiento de fines de semana como Madrid. Madrid dice que solo quiere confinar por días, solo para el puente, para este puente y para el puente de La Almudena, así que, en fin, ¿qué quieren que les diga? Quédense en su territorio si es que pensaban salir.

Ayer otros 173 muertos en 24 horas y un nuevo récord de contagios en un día. ¿Justifica todo ello la toma de estas medidas? Indudablemente de estas o de algunas parecidas. Los comités de expertos, ese ser mitológico que dice el Gobierno que lo tiene. Hay comunidades que sí los tienen con nombres y apellidos, el País Vasco, Andalucía, otras más lo tienen. Usted va al Gobierno y dice: "¿Quién forma parte del Comité de Expertos que va a retirarme a mí derechos fundamentales?" Muy bien, en cualquier caso yo sé a quién tengo que pedirle explicaciones. Los del Gobierno son Fernando Simón y Salvador Illa. Debe haber alguien más por ahí, pero no quieren decirnos quiénes son.

LA ANESTESIA DEL CONGRESO ANTE SÁNCHEZ

Ayer, en este marco, se dio en el Congreso de los Diputados una situación que, créanme, es muy difícil que ustedes lo vean en otro Parlamento, incluido el español a lo largo de su historia. Algunos hablan de haraquiri o de suicidios. Vamos a dejarlo, por aquello de ser prudentes, en una especie de autoanestesia. Ayer el Parlamento español cogió el cateter, se lo clavó, abrió la espita y se quedó dormido durante cuatro meses y dentro cuatro meses el Legislativo le pedirá el favor al Ejecutivo de que venga a dar alguna explicación si el Ejecutivo quiere, que tampoco se trata de obligarle a nada.

¿Qué decidieron ayer en el Congreso de los Diputados con 194 votos y unas cuantas abstenciones? Pues, oiga, nada más y nada menos que concederle al Gobierno que haga y deshaga en el principal asunto que nos ocupa, la pandemia, sin someterse a votación y, además, sin someterse a votación cuando decida otras cosas por decreto ya que estamos en el estado de alarma. ¿O es que ninguno se acuerda de cómo actuó Sánchez el pasado estado de alarma? Un país se ha dado a sí mismo el derecho a que un Gobierno, no el más ejemplar de la democracia, tenga un prolongado periodo de excepcionalidad constitucional sin control parlamentario. Con los gobiermos autónomos manejando los derechos fundamentales a su albedrío. No quiere decir eso que el Gobierno de la comunidad autónoma sea más tonto que el del Gobierno central, sea más malvado, más perverso. No, no, pero, oiga, que los derechos fundamentales van a tomarse ante la dejación de quien es el máximo responsable del Poder Ejecutivo en España por parte de comunidades autónomas.

Bueno, y a esa decisión, que es una decisión bárbara, extraordinaria, ni siquiera se queda en Napoleoncito. Es que nunca se ha visto algo similar. El mismo presidente que ha recibido poderes absolutos del Congreso no los pidió ni explicó en persona, despreciando a la oposición justo en el momento en el que más respeto a las instituciones debería haber mostrado. El tipo dejó a su encargado, que era el ministro de Sanidad, y se fue. Ni una palabra. Desprecio a todos. Imagínense que lo hubiera hecho Rajoy.

LA INCOHERENCIA DEL PP

Por cierto, ¿dónde están todos los animalitos de los portalitos de Belén que criticaban a Rajoy tanto por hacer ruedas de prensa por plasma? Aficionado lo era. ¿Dónde estáis ahora? ¿Debajo de qué tejadillo os habéis metido? ¿En algún portalito de Belén progresista tal vez?

Bueno, como les digo, el Parlamento ha aprobado su anestesia, es decir, dejamos de existir para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Y eso ha salido con los votos de los propios, PSOE y Podemos, con el voto de los colaboracionistas interesados, que ya saben ustedes, son separatistas y toda esa chusma, y el voto de los tontos útiles, que son aquellos como Cs, que se hacen los ofendiditos y luego votan que sí. Y la abstención del PP, que es una incoherencia porque si uno escucha el discurso ayer de Pablo Casado, particularmente brillante, no diré que no, a ese discurso le corresponde un "no", no le corresponde una abstención. El único que fue coherente con su discurso para su voto fue Abascal que, además, va a poner en marcha un recurso de inconstitucionalidad imprescindible por otra parte.

Y ese decreto, por cierto, es polivalente, es decir, mañana te pueden meter en casa si les parece bien sin dar ninguna explicación. El Gobierno se reserva poderes absolutos. Eso sí, deshecha el mando único, que lo tiene y que según la Ley de Salud Pública no es delegable.

Los líderes europeos han asumido toda responsabilidad, han repartido el poder, Sánchez se ha quedado con todo el poder y se ha desprendido de la responsabilidad. Esa es la gran diferencia y, desde luego, a ninguno de ellos se les ocurre irse a no se sabe dónde. Al bar o a una reunión o a ver al grupo de amiguitos a los que ha colocado. A los del basquet. Lean ABC. A los que ha ido colocando en la administración con buenos sueldos y en puestos de designación directa. Se fue. Es un desprecio inaudito y 194 votándole a favor lanarmente. ¿Qué quieren que les diga? Esto es lo que tenemos.