Enrique Ruiz Escudero, consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para informar en primicia de los detalles de la aprobación de las restricciones de movilidad y el cierre de la región únicamente durante los dos puentes de los próximos días. Ruiz Escudero ha confirmado que estará en vigor "desde las 00:00 del viernes hasta las 23:59 del lunes por la noche" de modo que "no se va a permitir ni la entrada ni la salida del perímetro de la Comunidad de Madrid".

Para el responsable autonómico de sanidad, se trata de "una decisión que tampoco tiene una evidencia científica que diga que esa restricción de movimientos va a reducir el número de contagios. La movilidad se produce de forma mucho más clara en estos dos puentes, el de todos los santos implica casi 1 millón de desplazamientos y el de la Almudena también se acerca. Hay que quedarse en casa lo máximo posible, así permitimos que el resto de la semana los ciudadanos puedan hacer una vida normal".

Ruiz Escudero defiende la evolución favorable de los contagios, pero mantiene "toda la prudencia"

A pesar de la mejora de los datos, Ruiz Escudero afirma seguir "con toda la prudencia descendiendo el número de contagios, el número de camas de hospitalización ocupadas. El descenso es mantenido, la incidencia acumulada va descendiendo, y tendremos que ver cómo evolucionan y cómo se comportan los hospitales y la atención primaria. Esperamos que la tendencia se confirme".

Una de las prioridades para el gobierno regional es no llegar al confinamiento domiciliario. "En la Comunidad de Madrid la evolución es favorable, otras comunidades autónomas tienen una incidencia mayor. Ahora se trata de conocer cómo se producen los contagios y cuántos hay. Las medidas esperamos que eviten el confinamiento domiciliario. El resto de países de Europa como Francia tienen incidencias acumuladas que crecen a mucha velocidad. En esta segunda ola, el virus es más agresivo donde ha sido menos agresivo en la primera hora. La clave es vigilar y controlar la expansión del virus".

"En la Comunidad de Madrid seguimos los criterios sanitarios y epidemiológicos de nuestros técnicos y expertos"

"En la Comunidad de Madrid siempre tomamos criterios sanitarios y epidemiológicos por parte de nuestros técnicos y expertos", ha afirmado Ruiz Escudero. "Vamos orientados a tomar decisiones de carácter más quirúrgico. Cuando el Gobierno impuso el estado de alarma hace dos semanas, Madrid estaba ya en tendencia descendente y con menos casos que otras Comunidades Autónomas. El Gobierno debe revisar cuándo toma sus decisiones, en Madrid fue con carácter político. En otras regiones con más casos no han intervenido".

Además, el consejero de sanidad madrileño no ha querido dejar pasar la oportunidad para lanzar un mensaje al Gobierno: "En el aeropuerto de Barajas no hay ningún tipo de control ni de vigilancia, llevamos tiempo pidiéndoselo al Gobierno y es algo que tienen que hacer. No hemos tenido esa colaboración hasta ahora".