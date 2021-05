Herrera: "Sánchez presenta un plan para 2050 y no el que le exige la Unión Europea para 2021"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 21 de mayo del 2021. La última hora es que esta madrugada un grupo de inmigrantes ha saltado la valla de Melilla. Serían varias decenas de jóvenes los que habrían saltado la valla y ahora veremos si son localizacos y devueltos inmediatamente.

Y si nos centramos en Ceuta la cosa sigue más o menos tranquila porque se han devuelto 6.000 de los 8.000 que llegaron, Marruecos abre de vez en cuando la puerta de la frontera, pero claro, están los menores de edad en torno a 850 que mientras se localiza a esas familias, digo yo que tendrán padres, y seguro que los padres les han dicho irse a España y habrá padres buscando a estos niños.

Pero en virtud de la ley de extranjería no se puede poner a esos niños en la puerta, te los has de quedar, los has de formar dos años, tres, luego con 18 años tienes que quedártelos aquí.

¡Qué fácil ha demostrado Marruecos que puede montar una desestabilización de Ceuta y de Melilla cuando quieran! Esto ha sido simplemente un aviso. Han comprobado que tardan cinco minutos en invadirlas sin oposición. Y luego, además, como el apoyo internacional que tiene España es relativo, qué tranquilidad. A los niños les decían que Cristiano Ronaldo iba a jugar un partido de fútbol en Ceuta y para allá que se fueron todos y cruzaron. Y ahora qué.

Por cierto, en Andalucía la ley obliga, igual que en Galicia, en Castilla y León o Madrid, se van a tener que acoger a unos cuantos niños que tocan por población y por recursos. Pues ha dicho Vox que le retira su apoyo a Juanma Moreno si vienen esos niños. Vamos a ver si esto es hiperventilación, pataleta o tiene algo de recorrido porque, vamos a ver, eso solo ayuda a que algunos sigan haciendo una caricatura deVox que no le conviene. ¿Van a provocar que se adelanten elecciones ahora que no hacem falta? Eso es infantilismo político, pero cada uno...

El caso es que Marruecos se sigue retratando como régimen. Ha tenido que ser España la que habilite un número de teléfono para que las familias de los menores puedan llamar y poner ese niño en la frontera si viene su padre. De lo que esté haciendo ahora el Gobierno en el plano diplomático se sabe poco. Sí ha llamado la atención que el Rey haya apelado al vínculo de España con la Unión Europea y lo que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que lo que ha hecho Marruecos se llama chantaje. Eran declaraciones a RNE, a los que desde aquí les mando un abrazo.

Y luego está lo de España 2050. Volvió de Raticulín Pedro Sánchez. Le faltó la música gospel. Gente en trance irrumpiendo en el escenario arracimada a sus pies: “Oh, si, Pedro, yo también veo el futuro”. ¡Qué España más buena nos va a quedar en 2050! Hay varias consideraciones que se hacen hoy en los medios. Se presenta un plan plara 2050 y no se presenta el plan que exige la Unión Europea para 2021. Pedrito en el país de las maravillas es lo más lindo que se le dice. Este intento de vestir a Sánchez, de huir hacia delante con las fantasías animadas de ayer y hoy y hablando de la España de aquí a 30 años con unos gráficos que son de párbulos. Hay uno particularmente que a mí me ha impresionado, y no es un fake, es Presidencia del Gobierno, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, y pone estrategia a largo plazo, es un gráfico, una curva, en un lado del papael pone presente y en el otro futuros y en el otro futuros deseables. Y entonces traza una curva desde presente subiendo hasta futuro deseable. ¿Y hemos pagado a gente que ha estado haciendo esta chorrada de párbulos? Poco nos pasa.

Vamos a ver, en la España de 2050 vamos a vivir sin comer filetes de ternera, sin viajar un avión y comprarse mucha ropa, trabajando mucho y, sobre todo, pagando un montón de impuestos con la coartada de la ecología.

Ayer, por cierto, muchos dirigentes del Ibex que ya se han tragado estas de Pedro Sánchez dijeron que habían quedado: Botín, Florentino Pérez, Isla, Gori... Hasta Álvarez.

Y, miren, quitando la paja de las ensoñaciones lo que queda es un panorama es desolador porque ayer lo que hizo Sánchez es demostrar que no tienen nada que ofrecer a la sociedad española en el medio y en el largo plazo. Además poniendo de ejemplo al infame Largo Caballero, el sectario revolucionario sóviet que tanto argumento proporcionó para un levantamiento primero en Asturias y después en la Guerra Civil. Oiga, no quieren preocuparse por el presente porque el presente lo tienen ahora en Cataluña con el señor Aragonès diciendo que quieren una república catalana y que están por la independecia..

Y mientras tanto el gobierno con el “cohousing”, que es que se vayan haciendo el cuerpo de que la gente va a tener que compartir piso en las ciudades, que es el sueño de cualquiera. Y en lo de la educación no hay ningún plan para fomentar la natalidad y ayudar a las familias. No, dice que como va a haber menos niños qué bien, habrá más dinero a repartir. Con el único problema que Dinamarca cabe en la provincia de Lérida. Es para caerse de culo. ¡Qué maravilla lo de la crisis demográfica! ¡Bendita decadencia que viene a rescatarnos! Como luego habrá que mantener las pensiones, cada año traeremos 250 mil inmigrantes. ¿En qué quedamos? ¿Cada cuatro años un millón de inmigrantes en un país de 47 millones?

Si se quieren animar un poco esta mañana la incidencia ha bajado a 139 casos, aunque los fallecidos fueron 33. También es verdad que 33 es la cifra más baja desde agosto.

Y se aprueba el nuevo certificado covid que va a facilitar los viajes a partir del 1 de julio con un formato digital, un código QR para evitar falsificaciones y ahí aparece si tienes la vacuna, si te has hecho un PCR, si has pasado el covid... Y todo eso va a agilizar los viajes, que es lo que nos conviene. Esto cuando lo propuso Ayuso le dijeron de todo y ahora es la solución. Vaya por Dios...