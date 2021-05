Inés Arrimadas, en TRECE: "La gente desea un partido como Ciudadanos, una alternativa al sanchismo"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha respondido a las preguntas de Antonio Jiménez y Susana Ollero en 'El Cascabel' de TRECE sobre la situación en Ceuta, el conflicto diplomático entre España y Marruecos, el 'Plan 2050' de Pedro Sánchez o las perspectivas de futuro de la formación política que lidera.

En cuanto al conflicto diplomático con Marruecos, Arrimadas explica que "ha habido muchos factores en política exterior que el Gobierno no ha hecho bien y errores en la vía diplomática. La comunidad internacional está mirando y debemos dar imagen de unidad para que Marruecos o cualquier otro país sepa que a España no se la chantajea y que vamos a responder con firmeza".

Inés Arrimadas señala que no cree que esta situación se deba únicamente a que España haya acogido al líder del Polisario por razones humanitarias, sino a que "el trabajo que debe hacer el Gobierno en política exterior es diario y muy fino", pero "se ha abandonado la vía diplomática y muchas cuestiones que no se han hecho bien. Es un desafío a nuestro país, a la integridad territorial de España, y debemos darlo todo para defender la frontera, nuestros compatriotas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están salvando a niños y la integridad de España". Además, explica que "el Gobierno no ha liderado en Europa una actuación efectiva de control de fronteras. Se debe entender que desafiar a España es desafiar a toda la Unión Europea, es un trabajo que no se ha hecho. Hay que demostrar que con España no se juega".

"Se debe entender que desafiar a España es desafiar a toda la Unión Europea"

Arrimadas defiende que "hay que ser leal a España y vamos a serlo, somos un partido de Estado. El problema de España no está en Ciudadanos, sino en que los socios de gobierno de Sánchez son Podemos, ERC, Bildu y los independentistas que le sostienen en Moncloa. Pedro Sánchez, ¿dónde vas con estos socios?".

?? "Pedro Sánchez e Iván Redondo piensan en cómo mantenerse en la Moncloa. Hablar de 2050 es hablar de reformas y consenso, y ellos no tienen ninguna. Este Gobierno es cortoplacista y no tiene interés en consensuar medidas".



?? @InesArrimadas (@CiudadanosCs), en #ElCascabel20Mpic.twitter.com/2DakuOx2kd — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 20, 2021

En este sentido, la dirigente de la formación naranja se ha referido al 'Plan 2050' de Pedro Sánchez como "un panfleto, estoy convencida de que debemos estar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pero que me lo diga Pedro Sánchez que está con Iván Redondo, ellos piensan en cómo mantenerse en la Moncloa. Hablar de 2050 es hablar de reformas y consenso, y no tienen ninguna. Este Gobierno es cortoplacista, no tiene ningún interés en consensuar reformas y es el menos creíble de hablar de prospectiva de cara a las próximas generaciones".

"Apostar por la natalidad es una inversión, los niños son el futuro y garantizarán las pensiones"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la entrevista en 'El Cascabel', Arrimadas también ha valorado la baja natalidad que sufre España: "En este país no se ha hecho una apuesta por la natalidad. Pero se puede hacer. Tener un hijo hoy en día es una odisea. Esto es una inversión, los niños son el futuro y garantizarán las pensiones. Hacen falta medidas de verdad de apoyo, no te lo puedes permitir".

Algunas de las medidas que ha explicado para paliar este problema son "conciliación y ayudas económicas a las familias. Incentivos fiscales y que dejen de sablear a las familias. Hay mucho trabajo precario y se retrasa tener hijos. Son medidas integrales. Nuestras propuestas son las medidas que Bruselas propone ahora a España. Mientras, Yolanda Díaz y el Gobierno dicen que van a volver al pasado con ese ataque a la reforma laboral".

?? "El PSOE se ha echado al monte, está con Bildu, ERC y posiciones que escandalizan a muchos socialistas de bandera como Felipe González o Alfonso Guerra. Es una degradación de los valores constitucionalistas en el PSOE".



?? @InesArrimadas (@CiudadanosCs), en #ElCascabel20Mpic.twitter.com/L6DzVf0uwO — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 20, 2021

Para la líder de Ciudadanos, los problemas de los que habla la sociedad son "si van a tener trabajo, las vacunas… Cuando decaigan los ERTE aflorará una situación camuflada, debemos estar centrados en esto mientras el Gobierno habla de sacar a Franco, Guerra Civil, cambiar nombre de calles, si hay que cambiar el ‘todos y todas’, es una burbuja ajena a lo que preocupa realmente a la gente. Hay que apostarlo todo, si miramos al 2050 debemos luchar contra la precariedad".

"Nosotros siempre cumpliremos los pactos y lucharemos contra la corrupción"

Por otra parte, en lo que respecta a la ola que desencadenó la moción de censura en Murcia, Arrimadas ha respondido que "teníamos un pacto, veníamos detectando problemas y siempre he intentado que se reconduzca desde el ámbito nacional. La prueba de que no había nada raro detrás por parte nuestra es que no se ha presentado ninguna otra moción de censura, votamos en contra de la presentada en Castilla y León. Nosotros siempre cumpliremos los pactos y lucharemos contra la corrupción. Se ve en Andalucía o en el Ayuntamiento de Madrid que el pacto va muy bien. Se van a cumplir dos años y podemos sacar pecho de la buena gestión. En ninguna entrevista me han dicho que hemos gobernado mal. No hemos sabido explicar que en Madrid la gestión de economía y empleo la llevábamos nosotros, o el milagro de la hostelería".

En cuanto a la convención del partido que se celebrará en julio y el futuro de la formación, Arrimadas explica que "tenía un plan de reforma del partido cuando llegó la pandemia. En la convención reimpulsaremos el centro liberal en España, a este partido moderno y que sabe gestionar, que tiene que ser una alternativa al sanchismo y al bloque que siempre provocan los nacionalistas. La gente desea un partido como el nuestro".

De cara a un posible acuerdo preelectoral con el Partido Popular para aunar votos, Inés Arrimadas responde que "Ciudadanos pertenece a la familia liberal y el Partido Popular a la conservadora. Somos un proyecto autónomo, pero los gobiernos que tenemos o la coalición electoral de Euskadi han funcionado y se pueden compaginar ambas cosas. En España el PSOE se ha echado al monte, está con Bildu, ERC y posiciones que escandalizan a muchos socialistas de bandera como Felipe González o Alfonso Guerra. Lo que hemos visto en el PSOE es una degradación de los valores constitucionalistas sin parangón".

"Descarto un pacto como socios o un Gobierno con Sánchez"

Además, la líder de Ciudadanos también ha respondido si se plantea pactar con Pedro Sánchez en algún momento: "Ni lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer. Propuse el pacto entre PP, Cs y PSOE para expulsar a los nacionalistas y Podemos, pero fue imposible. Descarto pacto de socios o Gobierno con Sánchez. Sí creo que los constitucionalistas debemos prepararnos para cuando Sánchez y sus socios no gobiernen. Intentar que mientras estén hagan el menor daño posible. Trabajaré todos los días para que hagan el menor daño posible. Nos prepararemos porque España necesitará mucho trabajo cuando el Gobierno acabe su mandato. El problema es que Sánchez vota y convocará cuando piense que le vaya bien.

"Trabajaré todos los días para que Sánchez haga el menor daño posible"

Finalmente, sobre la situación en Cataluña, Arrimadas ha explicado que "hasta que no gobernemos en España los constitucionalistas y garanticemos los derechos y libertades de los ciudadanos en Cataluña, esto va a ser muy complicado. El Gobierno tiene herramientas suficientes para frenarle los pies al separatismo. Debemos aguantar los constitucionalistas fuertes y unidos. Illa no se ha presentado a la investidura con la que me dieron a mí por no presentarme a la investidura. Para lo único que ha servido es para demostrar que me dieron la mortal e Illa ha hecho un paripé. El PSOE estaba rogando hacer un tripartito con ERC, ha mentido".