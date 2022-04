Herrera: “Sánchez apostó por los que hace 4 días celebraban con brindis que los asesinos mataran socialistas"

Bueno, espero que estén bien cuando acaba el mes de abril. Es día 29, es viernes y hay sol prácticamente en toda España.

Ayer los que no estuvieron en la Plaza de la Maestranza en la tercera de feria, 3ª de abono, la verdad no vieron el excelentísimo juego que dieron los toros de El Parralejo y como nos acordamos todos, si lo conocimos los que le conocimos claro, de Pepe Moya Sanabria, el que fuera el creador de esta ganadería, en la línea de Jandilla que ayer debutaba en la Maestranza. No estaba entre nosotros ya Pepe Moya, nuestro querido Pepe Moya, gran empresario y desgraciadamente no puedo ver el triunfo que además facilitaron a un torero como Daniel Luque, también El Fandi que anduvo bien y una oreja que cortóPerera. Pero Puerta Grande para Daniel Luque. Cuando hay toro, pues claro que hay fiesta, cuando hay toro si no hay toro no hay nada que hacer. Ayer hubo toros y vaya toros.

Daniel Luque en su salida a hombros por la Puerta del Príncipe de la Real MaestranzaEFE









LOS PACTOS DE SÁNCHEZ PARA SEGUIR EN LA MONCLOA





Bueno vamos a ver, si hay vileza, si hay indecencia, si hay juego sucio, si hay todo eso, insulto a los españoles, ¿entonces qué hay? Lo que hay es Sánchez, que la ecuación es muy sencilla, muy sencilla. Y ayer volvimos a comprobarlo por si nos quedaba alguna duda. Pedro Sánchez escenificado en el Congreso la entrega definitiva los aliados que le hicieron presidente, que le han aprobado dos presupuestos. Si había alguna opción de que por la crisis, por los cambios en la dirección del PP, optara por grandes pactos de Estado con Feijóoeso quedó enterrada hasta el final de la legislatura. ¿Por qué? Porque ayer apostó por los que hace 4 días celebraban con brindis y copas que los asesinos mataran socialistas, entre otros, peorque mataron socialistas ¿eh? Esos mismos que brindaban y que siguen dando apoyo y justifican los asesinatos de ETA son con los que ayer pacto Sánchez, herederos directos de Batasuna. Bueno, pues ayer fueron decisivos para aprobar un Plan Anticrisis, equivocado además, que prolongará los males profundos de la economía española, que desprecia las bajadas de impuestos, apuesta por elevar la deuda a través de subvenciones, renuncia a la gestión profesional de los fondos europeos, con un intervencionismo estatal que ya ha provocado el primer gran estropicio en el mercado laboral con la destrucción de 100.000 empleos y el incremento del paro en 70.000 personas en el primer trimestre del año.





Lo que ha cometido Sánchez es un insulto a todos los españoles

Y más allá de la lectura económica, que luego la hacemos si quieren, el rechazo a pactar con la oposición y la apuesta por Bildu, ¡Bildu!, lanza un mensaje claro a la sociedad española: esa es la alianza que quiere Sánchez y esa, que por muchas tensiones internas que haya y por alta que sea la factura a pagar, va a mantener hasta el final de la legislatura y va a repetir en la siguiente si la aritmética se lo permite; que esperemos y confiemos en que no se lo permita, ni siquiera que acceda él a la Cámara. La única diferencia con respecto a lo que viene haciendo Sánchez desde 2015 primero con Podemos en los ayuntamientos; desde 2018 con Podemos Esquerra y Bildu en el Congreso; es que su situación es más débil, las circunstancia es más dura, por lo tanto, los peajes son más altos. Ayer hubo reparto de papeles entre Bildu y Esquerra, es decir, se han dividido el trabajo, por supuesto sucio. El primero, Bildu apoya el Plan Anticrisis; y, el segundo salva la cara rechazando para seguir exprimiendo el gobierno con el caso Pegasus, entre ambos y Podemos. La pinza pronostica un infierno para este tipo, que es el que se merece, si no fuera porque por repercusión nos lo cargamos nosotros. Y estimula los peores presagios sobre las concesiones que va a tener que hacer para mantenerse. El individuo que con tal de no ceder en las peticiones económicas del centro derecha, con tal de no bajar ni medio impuesto, es capaz de apoyarse en los votos de los continuadores de ETA para que le tengamos que agradecer a los que no condenan, por ejemplo, el atentado de los niños del cuartel de Zaragoza, que nos sigan descontando 20 céntimos en el carburante y, además, luego claro incluyendo a estos tíos en la Comisión de Secretos Oficiales después de haber cometido la gran deslealtad con su país, la vileza, la indignidad de haber comprado el que ha difundido el independentismo catalán sin pedir ni una sola explicación, culpabilizando a sus servicios de inteligencia. Toc, toc, toc, CNI ¿me escucháis, no? Como todos los días. Culpabilizándoos a vosotros, que vosotros sois los paganinis en esta fiesta. Por eso digo que todo está, la indecencia en persona que es Sánchez, lo que ha cometido es un insulto a todos los españoles; además miren, un plan de choque aprobado que renuncia a la bajada masiva de impuestos que había anunciado Pedro Sánchez, que opta por la subvención, la subvención directa al intervencionismo: limitar alquileres, prohibir el despido… etcétera.

Audio













¿QUIÉN VA APAGAR LA LUZ REALMENTE?





El Gobierno prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública

La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, que suman casi un 50% del coste para el consumidor opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con los carburantes financia directamente al consumidor, con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas que parece que sea la varita mágica. Ah, de repente el gas vale solo 50 euros, y el resto ¿quién lo paga? Toc, toc… ¡usteedd!, usted que qué está ahí. Esto significa, el Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación. El plan tiene más de medida ocasional que de propuesta estructural, pero qué más le voy a contar yo de estos sujetos que usted perfectamente no sepa.

Vídeo









MALOS TIEMPOS ECONÓMICOS





Lo de la economía no pinta bien, hoy conoceremos las nuevas previsiones macroeconómicas que ya no va a ser el crecimiento del 7 %, eso no se lo cree ni Peter Pan. Y conoceremos el PIB del primer trimestre del año.

Y en cuanto al empleo, ayer supimos que los tres primeros meses del año 100.000 empleos se han perdido, y casi 71 parados son los nuevos que pasan a engrosar la lista del paro. La única comunidad que respira es Andalucía, que crea puestos de trabajo. La mitad de todo lo que se destruye, se ha destruido Cataluña.

Audio









Y luego, la inflación. La inflación ahora es el 8,9. Ha bajado algo pero, pero, pero, pero, cuidado. Porque la subyacente ha subido hasta situarse en un 4,4%, es un nivel nunca visto desde 1985. Esto mide el comportamiento de la cesta de la compra sin tener en cuenta la energía ni los productos no elaborados, es decir, es un indicador que nos alerta sobre todo de cómo la carestía de la vida se ha instalado en los productos elaborados una vez que la empresario para aguantar a base de riñón o de pulmón o elijan ustedes el miembro que quieran, para ir aguantando el precio. Ya no se puede y… hacia arriba. Bueno, pues todo esto es parte del relato del día de hoy, un relato efectivamente deprimente a poco que une, uno haga un análisis del total del cuadro completo de la descomposición, de la indecencia de la política española en manos de Pedro Sánchez.









¿SE PRESENTARÁ SÁNCHEZ A LAS ELECCIONES?





¿Pedro Sánchez de verdad planea presentarse a las elecciones dentro de un año, un año y medio? ¿De verdad lo planea? ¿Cree de verdad éste que va a ser votado por la mayoría de los españoles? A lo mejor sí, o a lo mejor sabe que no y se quita de en medio. Bueno, tampoco sería tan malo para los demás.