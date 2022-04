Fernando Jáuregui, muy indignado por lo que se ha visto en el Congreso: "Ni siquiera están en el despacho"

Fernando Jáuregui se ha mostrado muy crítico con varios de los aspectos que se pudieron ver este jueves en el Congreso de los Diputados. Desde la labor de determinados políticos, hasta lo vaciado que se encontraban algunos de los escaños de la cámara. Jáuregui, no da puntada sin hilo y repasa el pobre estado en el que se encuentra el parlamentarismo en nuestro país, con todo lo que eso significa para la calidad democrática.

Meritxell Batet, presidenta de un parlamento vacío

"Las personas también hacen la política y seguramente Sánchez no lo determina todo", ha comenzado diciendo Jáuregui, y es que en su ánimo ha estado el de señalar a otro de nuestros representantes como actor empobrecedor de la democracia española: "Yo creo que alguien como Meritxell Batet ha contribuido a rebajar la calidad de la democracia y del parlamento. Desde luego del parlamentarismo. Si es que no existe el parlamento, no hay debate parlamentario", ha exclamado con voz contrariada en la tertulia de 'Herrera en COPE'.





Jáuregui es un periodista veterano que conoce bien cómo funcionan los entresijos del sistema político en España: "Yo llevo muchas legislaturas. Todas las legislaturas democráticas llevo siguiendo el parlamento y realmente, una degradación como esta, no la había visto en mi vida", ha apuntado el experimentado periodista y colaborador de 'Herrera en COPE', todo ello sin olvidarse de señalar lo siguiente: "El problema es que ni protestan", se ha lamentado sobre la actitud de unos diputados, que poco apego le tienen a su lugar de trabajo.

Vacío el parlamento, vacía la democracia

"Ayer veía las imágenes del parlamento, que las tengo que ver por la televisión (esa infame realización que hace la cámara de televisión)", criticaba Jáuregui, "pero estaba el parlamento vacío", se ha quejado durante la tertulia radiofónica. "El hemiciclo durante toda la mañana estuvo vacío hasta que fueron a votar, claro", ha explicado Fernando a sus compañeros de mesa con cierta indignación por la no presencia de los diputados en el Congreso que se hace llamar de los Diputados.

"Eso no puede ser", ha expresado Jáuregui. "No puedes decir que estás defendiendo los intereses de tu circunscripción desde el despacho, porque ni siquiera están en el despacho", ha apuntado el periodista en una crítica que señala una realidad demasiado cotidiana entre los más de trescientos diputados que han sido elegidos por los españoles.





Pero ni Meritxell Batet, ni los diputados ausentes, ni Pedro Sánchez. Jáuregui no se ha cortado a la hora de señalar que, uno de los principales problemas que vivimos, además de lo anterior, tiene que ver con la profesión que mejor conoce: "Todo lo que está ocurriendo allí [en el parlamento], incluyendo la parte de los periodistas, la parte de la información, me parece que es todo un auténtico dislate. Y el parlamento es lo más importante que tenemos", ha asegurado un muy crítico Fernando Jáuregui, que asegura en 'Herrera en COPE' estar presenciando algo inédito en la historia de nuestro parlamentarismo.

