Herrera: "¡Qué facilidad tiene Sánchez para juntarse con toda la escoria!"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Venimos dándole vueltas a muchas cosas esta mañana informativamente hablando desde las 06:00. Son las 08:00, las 07:00 en Canarias, en este viernes 5 de abril del 2019, que es un día inestable. En la mitad norte, digamos que algunos tendrán sensación de frío porque hay gente muy exagerada para las cosas, ¿no? Hay lluvia en la mitad sur peninsular. Sobre todo empieza barriendo por el oeste, llegará hasta Baleares seguramente. También en el norte de las Islas Canarias.

Es buena noticia, yo le decía antes a las 07:00, oiga, he tenido que darle vueltas por ahí. Buena, buena, buena noticia la de que... Hombre, se ha conseguido que en el Parlamento Europeo cara al futuro se considere a Gibraltar como una colonia. Ya lo era. Sí, sí, lo ha sido siempre pero eso solo lo decía la ONU. Ahora lo dice también el Parlamento Europeo. Ha sido un trabajo que han hecho los parlamentarios españoles, sensiblemente el señor González Pons y otros más y también el servicio exterior, la diplomacia española.

Pero los debates hoy no son amables. No son agradables. Seguramente no tiene por qué serlo porque la vida no está escrito en ninguna parte que tenga que ser siempre agradable. Hay asuntos ásperos como el de la eutanasia que, además, son como alguna fiebre recurrente. Vuelve y otra vez vuelve a venir y vuelve a irse. Es un debate moral, un debate de hondísimo calado en el que juegan muchas cosas. Llevarlo a la legislación no es sencillo.

¿Por qué se ha habla de la eutanasia otra vez? Pues porque un matrimonio, ella ha fallecido después de llevar 30 años en una vida degenerativa, complicada porque el marido le ha suministrado unos barbituricos para que así lo hiciera. Para que se muriera tal y como ella le pedía. Y, además, lo ha contado.

Y esto, en fin... Primero, hay que hacer frente a unas responsabilidades legales y después, si quieren ustedes, empezar a debatir si... Miren, divide a quienes apuestan por agotar este debate, por agotar todos los recursos para proteger la vida explorando todo el recorrido que permita los cuidados paliativos. El caso, este caso desolador que hemos conocido, sin embargo, lleva también a muchos a analizar la muerte, a querer legalizar la ayuda al suicidio y, seguramente, si analizamos uno a uno muchos de los casos, no sabemos cómo obraríamos nosotros a pesar de tener firmes convicciones morales. No sabemos cómo.

Hombre, yo no quiero disponer de ninguna vida ajena. No lo quiero hacer. Y nadie puede obligarme a mí, médico, por ejemplo, nadie puede obligarme. Ni Sanidad, ni el Parlamento, ni la madre que los bendijo a todos. Pero solo con un consenso muy profundo se puede llegar a legislar de tal manera que se contemplen todos los derechos.

Lo que no es de recibo es que se aproveche de forma oportunista este caso, este caso desolador, para debate electoral. Electoralismo como ha hecho Sánchez. No ha podido evitar el oportunismo que le caracteriza. “Hombre, es que si se aprobase la eutanasia un caso como este se hubiese evitado antes”. No, antes se habría acabado con la vida de esta mujer. Es decir, no le salvas la vida. Hacer debate electoral con este asunto es absolutamente degenerado. Absolutamente. Pero bueno, oiga, estamos en lo que estamos y tampoco nos vamos a sorprender.

La facilidad que tiene Sánchez, decíamos a las 06:00, para juntarse con toda la escoria que haya suelta y diseminada en el panorama político español. Ni 24 horas han tardado los proetarras en poner en evidencia a Sánchez después de asociarse en el Congreso para aprobar los decretos sociales, saben ustedes, los decretos electorales. Esos viernes electorales.

Ayer en el Parlamento Vasco el motivo de la bronca era una ley de abusos policiales, que es una ley profundamente miserable que lo que busca es menoscabar el buen nombre de las fuerzas de seguridad. Lo que busca es mezclarlo todo y que todo haya sido consecuencia de una época violenta en el que en un tótum revolútum sufrió toda la sociedad y había violencia por igual y... No, no, no, no, no, no.

Mire usted, repartir culpas, no. Que el hecho de que ayer se presentara en la tribuna del Parlamento vasco un diputado de Bildu, Bildu, pro ETA, Bildu, llamando nazis a los policías, diciendo que es que protestan como los que protestaban porque había un juicio en Nuremberg, diciendo, porque había, además, algunos policías y guardias civiles de Jusapol, el sindicato, prohibido rendirse, por cierto, haciéndoles peinetas.

Oiga, eso difícilmente puede consentirlo cualquier persona medianamente digna. Bueno, a favor de salir está el Partido Socialista en el País Vasco. Sí, sí, el que se va de comiditas con Otegi. Claro, el que le aprobó los viernes electorales antes de ayer. Oiga, vamos a ver, que eso de que ustedes son unos nazis se lo dijo a los compañeros de 206 guardias civiles asesinados, 149 policías asesinados. Ya sé que sin Bildu no hay paraíso. Sin Bildu no hay viernes electorales, pero ETA mató a 11 socialistas. Y ahí están a favor de esta ley y siendo socios de estos. ¿Cómo es posible? ¡Qué facilidad la de Sánchez para juntarse con toda la escoria! Toda la que pille por el camino.

Ayer el Supremo ha ratificado la sentencia contra una concejal de Catarroja que se alegró de la muerte del torero Víctor Barrio, como saben ustedes, cogido por un toro murió y entonces salieron todos los miserables de siempre. Esta misma diciendo: “Un asesino, por fin, eso es positivo que deje de matar, etcétera, etcétera, etcétera”. Tuve una entrevista con esta, pero más que una entrevista, eso fue un enganchón por las solapas, pero bueno. No estoy especialmente feliz ni contento de aquel enganchón, pero hasta lo recoge la sentencia. La han condenado con indemnizar a 7000 € a la viuda y a retirar los comentarios que realizó tras el fallecimiento de Víctor Barrio.

La sentencia dice que la palabra asesino tiene una carga ofensiva evidente, que no se puede trivializar su uso. Todos sabemos quiénes son los asesinos y dónde están. Y todos sabemos quiénes son los que han apoyado a los asesinos y dónde están. Y, por ejemplo, los grupos políticos de la tipeja esta, Datxu Peris, no señalan nunca a los asesinos de verdad. Nunca. Son olegas de los amigos de Bildu. Bueno, pues el partido que representa esta mujer, el partido que representa también es socio de Sánchez. ¡Qué facilidad tiene Sánchez para juntarse con todas la escoria!