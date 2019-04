Herrera a las 8, viernes 5 de abril

Tiempo de lectura: 1



Venimos dándole vueltas a muchas cosas esta mañana informativamente hablando desde las 06:00. Son las 08:00, las 07:00 en Canarias, en este viernes 5 de abril del 2019, que es un día inestable. En la mitad norte, digamos que algunos tendrán sensación de frío porque hay gente muy exagerada para las cosas, ¿no? Hay lluvia en la mitad sur peninsular. Sobre todo empieza barriendo por el oeste, llegará hasta Baleares seguramente. También en el norte de las Islas Canarias.

Es buena noticia, yo le decía antes a las 07:00, oiga, he tenido que darle vueltas por ahí. Buena, buena, buena noticia la de que... Hombre, se ha conseguido que en el Parlamento Europeo cara al futuro se considere a Gibraltar como una colonia. Ya lo era. Sí, sí, lo ha sido siempre pero eso solo lo decía la ONU. Ahora lo dice también el Parlamento Europeo. Ha sido un trabajo que han hecho los parlamentarios españoles, sensiblemente el señor González Pons y otros más y también el servicio exterior, la diplomacia española.

Pero los debates hoy no son amables. No son agradables. Seguramente no tiene por qué serlo porque la vida no está escrito en ninguna parte que tenga que ser siempre agradable. Hay asuntos ásperos como el de la eutanasia que, además, son como alguna fiebre recurrente. Vuelve y otra vez vuelve a venir y vuelve a irse. Es un debate moral, un debate de hondísimo calado en el que juegan muchas cosas. Llevarlo a la legislación no es sencillo.

¿Por qué se ha habla de la eutanasia otra vez? Pues porque un matrimonio, ella ha fallecido después de llevar 30 años en una vida degenerativa, complicada porque el marido le ha suministrado unos barbituricos para que así lo hiciera. Para que se muriera tal y como ella le pedía. Y, además, lo ha contado.