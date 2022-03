Mañueco, en TRECE: "Me sorprenden las declaraciones de Tusk; le haré llegar el acuerdo para que lo conozca"

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este jueves en 'El Cascabel' de TRECE, donde ha hecho balance del acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox, a cambio de la Presidencia de las Cortés, la Vicepresidencia del Ejecutivo Regional y tres consejerías para el partido Juan García Gallardo.

En este sentido, han sido varias la críticas vertidas sobre este acuerdo, destacando las realizadas por el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto al líder del Ejecutivo, Mañueco ha señalado que no acepta ninguna lección del líder socialista: "Sánchez no se ha enterado de que van estas elecciones. Estos comicios van de las personas de Castilla y León: de sus necesidades y de dar soluciones a sus problemas. Sánchez está en otra cosa, para él Castilla y León no importa nada. Que Sánchez nos dé lecciones de con quién se tiene que pactar. El que ha pactado con Bildu y con ERC, lo mejor que puede hacer es callarse".

"El 13 de febrero, las personas de CyL expresaron lo que querían"

"Este es un programa y un pacto que va a beneficiar a las personas de Castilla y León. Aquí se habla de política económica y empleo. Aquí hablamos de bajar los impuestos, de una política de apoyo a la familia y de una política eficaz para gestionar los servicios públicos, entre muchos otros asuntos", ha explicado Mañueco sobre el acuerdo con Vox. "El 13 de febrero, las personas de CyL expresaron lo que querían. Hoy hace un año que se presentó una moción de censura sustentada en trásfugas. No es casualidad que hoy se constituyan las Cortes. Lo he hecho para recordar que la inestabilidad de estos últimos meses era culpa del Partido Socialista. A partir de aquí quiero pedir a la gente que lea el programa de Gobierno, donde hay un compromiso claro con la Constitución, con Castilla y León y con la Unión Europea, además de con los servicios públicos y con los que más sufren".

Además, ha defendido que el Comité Ejecutivo del PP le dio carta libre para negociar el próximo gobierno de Castilla y León: "Tenía un mandato claro del Comité Ejecutivo Nacional, bajó la presidencia de Pablo Casado, teníamos las manos libres en este proceso de negociación. He podido hablar con muchas otras personas a modo de consejo, pero esta decisión solo recaía en el Partido Popular de Castilla y León".

Por último, se ha referido a las palabras del presidente del PP europeo, Donald Tusk, que ha catalogado de accidente este acuerdo: "Me sorprende esas declaraciones. Vuelvo a insistir que cuando se me otorgaron plenos poderes, lógicamente las manos libres son las manos libres y todos sabemos que una de las posibilidades que se podían dar era esta. Lo que sí voy a hacer es enviar al señor Tusk el acuerdo para que sepa cuál es el programa. No es un accidente, es un acto de responsabilidad".