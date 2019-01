Herrera: "¡Qué capacidad tiene Sánchez para diagnosticar problemas! Ha descubierto que Maduro es un tirano"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal ve usted las cosas? ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Hay que tener buena vista para ver la realidad ahora mismo? Hombre, cuando mejor se vea, mejor se analiza la realidad que nos circunda. Por eso, hemos venido a verlo bien aquí a Clínica Vissum Mirasierra en Madrid. En este edificio de cinco plantas se concentra lo mejor de la investigación; lo mejor del desarrollo y de las terapias; del diagnóstico y terapias, unas veces quirúrgicas, otras no; de los problemas de visión en España. Posiblemente, una de las clínicas de referencia en toda Europa. Una clínica privada de referencia por varias razones. Cuatro elementales: es la que más investigaciones internacionales acreditadas hace; exige a sus médicos el doctorado, la formación en el extranjero, participación en investigaciones; tiene la implantación más importante de la ciudad en tecnología, en superficie; muchos de sus pacientes vienen de fuera de España. Es una gran alternativa, como las magníficas alternativas que hay en Oftalmología en España, pero está en la Comunidad de Madrid. Para los ciudadanos de Madrid es más que muy importante. Es un centro oftalmológico de prestigio. Está en Madrid, Alicante, Albacete, en más de 11 ciudades. Y su modelo de atención médica está inspirado en el modelo del doctor Jiménez Díaz. Se pueden hacer... Tenía mucho interés el embajador Arias en preguntarme si también le pueden cambiar el color de los ojos, cosa que se puede hacer pero es complicado porque un láser, el iris, la pigmentación de la córnea. Hay varias técnicas. En fin, que igual, yo simplemente pasando por las habitaciones de la clínica me puedo quitar estas gafas que llevo, quien sabe....

Bueno, luego les hablamos de todo ello, como ya le digo, para ver bien la realidad. La realidad de este miércoles 30 de enero en el que estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de Venezuela, claro que sí, donde el Tribunal Supremo de aquel país, el fiscal, que es una formación... La alineación del Supremo la ha elegido uno por uno entre Chávez y Maduro. Y están ahí puestos para algo. Y el fiscal lo que ha dicho es que no puede salir Juan Guaidó del país, que no sabía yo que tenía interés o intención, y que sus cuentas deben estar congeladas. Pero no le han detenido. De momento. Yo me imagino que Guaidó sabe, además, dónde refugiarse o resguardarse en este momento.

¿En qué estamos? En que las autoridades norteamericanas debaten cómo hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela, pero también cómo tener preparado un contingente, una fuerza que en algún momento sea operativa para poder intervenir en cualquiera de las situaciones de alarma que se produzcan en aquel país. Y ayer el asesor de Seguridad Nacional del presidente, el señor John Bolton, comparación en rueda de prensa y llevaba en el brazo una carpeta. Una carpeta con folios. Y en esos folios llevaba escrito, nada más, el folio estaba en blanco o en amarillo, y llevaba escrito “5000 soldados a Colombia”. Como ustedes pueden imaginar, claro, algunos dirían qué agudos los reporteros que supieron ampliar la foto y ver lo que tenía escrito en aquella libreta, cuando todos sabemos que eso lo escribió el señor Bolton en esa libreta para que todos lo vieran. O se creen ustedes que el señor Bolton es tonto. Está puesto ahí para que lo vean y para que sepan perfectamente que tiene 5000 soldados prestos a irse a Colombia para hacer lo que tenga que hacer.

Y Sánchez, que está en Santo Domingo, y siguiendo su fiel a su técnica de según él que le esté escuchando dice una cosa u otra aunque sea contradictoria con lo anterior y aunque no tenga nada que ver con lo que ha dicho en otras ocasiones o lo que piensa, si es que piensa, pues acaba de decir en la Internacional Socialista, en República Dominicana, que Maduro es un tirano. Eso lo tiene que haber costado una caries seguramente. Pero lo ha dicho porque no tenía más remedio. Es que se le acaba el plazo que le dio de 9 días o 8 días para convocar elecciones. Y el otro no las va a convocar, con lo cual...

Concretamente ha dicho, se lo digo por si tiene interés, “quien responde con balas y presiona las ansias de libertad y democracia no es un socialista. Es un tirano”. Hombre, pues bienvenido al club de los que han descubierto que Maduro es un tirano. Que lo ha descubierto tarde porque lleva utilizando balas y prisión él y el orangután que le precedió durante bastantes años. Hombre, ha tardado en darse cuenta. Si tiene la misma capacidad de reflejos para diagnosticar los problemas de España, así nos va a ir.

Hombre, por ejemplo, la capacidad de diagnóstico de los Presupuestos, de los que no consigue que de momento le aprueben, pero tranquilos que yo soy de los que cree que al final se los van a aprobar. ¿Por qué? Pues por razones elementales de supervivencia. Porque teniendo a este colocado en la Moncloa, ¿qué más van a querer individuos como Podemos o como los independentistas catalanes, como el PNV o como Bildu o como la madre que los trajo a todos?

Pues claro. Ya lo dice la ministra Montero. “Oiga, que si no hay Presupuestos hay elecciones", que es una forma de decir: Vosotros veréis, pero aquí el único que puede indultar golpistas soy yo, que como vengan los otros no van a insultar a nadie. Que aquí el único que os va a dar lo que os estoy dando soy yo. Que como vengan los otros aplican el 155. ¿A quién preferís? Diciendo que no, yo convoco elecciones. Es una especie de coacción que ha venido a realizar. Ya lo veremos si los otros se lo creen.

Pero lo de los Presupuestos, como les decía, ya es que no queda colectivo alguno. No sé a lo mejor si hay alguna chirigota del Carnaval de Cádiz que se lo crea. Pero es lo que les queda. Porque también ayer la Autoridad Fiscal Independiente desmontó las cuentas, y lo que vino a decir el señor Escrivá, que es un señor, por cierto, bastante interesante, el señor Escrivá dijo que es que el déficit se va a disparar en 11000 millones. En 11000 millones. ¿Por qué? Porque los ingresos no están garantizados. Los ingresos son voluntaristas. He subido determinados impuestos y, por lo tanto, voy a recaudar no sé cuántos miles de millones más. Eso no se lo cree nadie. Y si el gasto no lo contiene, que no lo va a contener porque estamos en el momento manguera de Sacha Distel, de regalías, pues eso es déficit. Y el déficit es deuda. Y la deuda la tendrá que pagar alguien que no va a ser él. Qué no va a ser él. Va a ser usted.

Y hay una muy buena que esta mañana le he contado antes del Ayuntamiento de Getafe. Como el número de tontos progresa geométricamente de una manera asombrosa en España ha llegado también a ese ayuntamiento que preside la señora Sara Hernández, que va a ser bautizos civiles en febrero dotando una carta de ciudadanía municipal del niño y la niña. La carta es una de las cosas más cursis que se pueda escuchar nunca. Y esta pasión por imitar a las tradiciones cristianas para hacerlas civiles, que es una de las gilipolleces más extraordinarias que han parido toda esta panda de “giliprogres” que se mueve en España. Es una ceremonia civil y laica para dar la bienvenida al niño. Primero, los padres tienen delito ya de momento. Y el Ayuntamiento ni les cuento. Es una reunión de ovejas fascinante.

Bueno, esta Sara Hernández es la misma que aprobó un manifiesto el Día del Orgullo LGTBYHJKLM que señalaba como perfil de una persona homófoba a un varón heterosexual blanco y de la fe mayoritaria. Es decir, de la católica. O sea, yo. Para esta individua, para esta sujeta, somos el perfil de la persona homófoba. Alguien que sea de otra fe, seguramente no, porque como todo el mundo sabe en la otra fe mayoritaria no ha habido casos de homofobia de ningún tipo. Ni siquiera los cuelgan, los ahorcan. Bueno, pues con esta panda de tontos hay que arar, eh. Todos los días. Dios mío, ¡qué afán! ¡Qué afán!