Herrera: "El PSOE gana, Casado aguanta, Cs crece algo, Vox entra y Podemos se devora a sí mismo"

¿Qué tal están, damas y caballeros, después de una larga noche electoral? Una noche que comenzaba a las 8 con un signo y que luego fue... Digamos que readaptándose a otra realidad que ahora les voy a trasladar debidamente en esta mañana en la que comienza, fíjense ustedes, un tiempo apasionante para el que le guste la actualidad, el interés de la política, del arte de lo posible, que al fin y al cabo viene siendo eso: la capacidad de los eres humanos de entenderse para organizarse, para organizar la sociedad, para sacar adelante proyectos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tienen que hacer los líderes que han sido elegidos: ponerse de acuerdo en quién gobierna, dónde, cómo, por qué, cómo se establecen mayorías, cómo se respetan minorías y así. Y todo eso poder contarlo, pues créanme ustedes que también es un placer de los que nos dedicamos a este asunto.

Como suele pasar, le vengo contando esta mañana, como suele pasar en elecciones tan diversas, con tantas cosas en juego, con muchísimos puestos de concejal en más de 8000 municipios en España, compuestos de diputados y procuradores en 12 comunidades autónomas y con cincuenta y pico escaños en el Parlamento Europeo, todos tienen algo que ganar y que perder, o casi todos, en referencia, en comparación con las últimas elecciones o con las anteriores municipales y las anteriores autonómicas, así que quien más, quien menos, puede hoy celebrar amargas derrotas o amargas victorias y dulces derrotas, pero partiendo de una base en la que sería demasiado infantil que algunos se engañaran.

El que ha ganado es el PSOE. El que ha ganado, hombre, con algún que otro tropiezo es Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez ha venido cometiendo, si me permiten la expresión, algunos aciertos estratégicos en los últimos tiempos, desde mayo del año pasado cuando organizó la moción de censura para colocarse en la Presidencia del Gobierno, después cuando convocó elecciones el 28 de abril y ahora en estas elecciones que le han confirmado o en el que ha confirmado ese efecto arrastre que le llevaba desde hace un mes.

El Partido Socialista tiene muchas cosas que celebrar esta mañana. Es un partido que queda muy bien ubicado en Europa después de haber ganado holgadamente las elecciones europeas. Es el partido más votado en toda España. Es un partido que gana no poco poder territorial, que gana por mayoría absoluta en comunidades como Extremadura o como Castilla La-Mancha o que conquista, puede conquistar La Rioja después de tantísimos años, pero...

Siempre hay un pero en la vida. Hay peros. Lamenta, tiene que lamentar que no ha ganado la Comunidad de Madrid, que era una de las apuestas personales de Pedro Sánchez. Y a lo mejor tampoco puede asaltar la de Castilla y León, que la tiene ahí, ahí, tocándola con los dedos. Puede perder Aragón. Y podía haber borrado del mapa al Partido Popular, pero el Partido Popular todavía respira. Hombre, digamos que ayudado un poco por algún aerosol, pero respira. El asma política que le podía entrar y que podía acabar en colapso realmente para Pablo Casado no se ha producido.

Lo que yo le decía de las amargas victorias, de las dulces derrotas, le toca al Partido Popular una dulce derrota. Ahora mismo el momento de la ola, el viento, todo está a favor del sanchismo y del Partido Socialista de Sánchez, que va a ganar y se va a instalar en el poder. Veremos lo que dura, pero ahí va a estar.

Casado podía haber sido arrasado literalmente en estas elecciones, pero... Lo hubiera situado en un lugar muy difícil, especialmente hoy en un Comité Ejecutivo, pero vencer en la Comunidad de Madrid, es decir, gobernar en la Comunidad de Madrid maquilla mucho la derrota porque, además, ha sido con sus dos apuestas personales que son Ayuso y Almeida.

Y además puede celebrar que no han sido superados por Ciudadanos y también pueden, como dice Paquito Ventura, pueden decir que han pasado del “balconing” al balcón porque, ciertamente, iban a hacer “balconing”. Algunos se iban a tirar de la planta 9 del edificio de Génva y, sin embargo, no. Han salido al balcón a saludar. Ha recuperado desde las generales 4 puntos y dejan Madrid y Andalucía como cabezas de la oposición de los gobiernos de Pedro Sánchez. Es decir, sí pero no, no pero sí.

Y Ciudadanos tres cuartos de lo mismo. Ciudadanos no adelanta al Partido Popular, no se confirma como el partido de la oposición, pero es verdad que puede pactar a izquierda y derecha y que también consigue más representantes en ayuntamientos y en comunidades. Es el tercer partido político.

Pero ya les he dicho que casi todos podían celebrar las cosas. Hombre, Vox con Abascal indudablemente retrocede respecto a las elecciones de hace un mes. Algunos dicen que se desangran. De acuerdo, pero es necesario para gobernar. Y sobre todo, obtiene representación en lugares donde no estaba. Ni estaba ni se le esperaba en ayuntamiento y en comunidades.

¿Y Podemos? Pues mira, Podemos se ha devorado a sí mismo. Podemos solo puede lamentar el hecho de que Pablo Iglesias se hunda, que la desunión, además, provoque que se pierda, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, y que no sean relevantes en muchos sitios para poder gobernar a excepción de aquellos en los que el Partido Socialista les va a necesitar para desbancar el poder del centro derecha en España.

Pero Iglesias, eso que decía Pedro Sánchez, “hombre, hay que hacer lo posible para que Vox no tenga ninguna influencia en los gobiernos porque es la ultraderecha anticonstitucional...” Vamos a ver, Pablo Iglesias representa de verdad lo anticonstitucional en España. Pablo Iglesias, socio de Pedro Sánchez, es antisistema. Pablo Iglesias es antilibertad empresarial. Pablo Iglesias es antilibertad, ya lo veríamos los medios de comunicación, gestionando algo o teniendo el poder o estando algo en manos de Pablo Iglesias. Oiga, está por la revolución republicana, apoya a los que se consideran presos políticos, que es un gran insulto a la democracia española, y está por hacer referéndums en cada esquina si es necesario. Eso es ser anticonstitucional de verdad.

Bueno, y además, ahora el problema es que pierde presencia para entrar en el gobierno o para pactar un gobierno con Pedro Sánchez, que ya veremos cómo lo va a solucionar. Es decir, el PSOE gana, Casado aguanta el tipo, Ciudadanos crece, pero no del todo, Vox se frena aunque entra en lugares donde no estaba y Podemos se desmerenga. Ese si me apuran es el resumen o la fotografía final con algunos datos importantes. En Navarra porque gana el constitucionalismo y el Partido Socialista navarro debe apoyarlo. Debe apoyarlo.

Y Cataluña, como escribe hoy Miquel Giménez en Vózpopuli, Cataluña es Lampedusa. Barcelona particularmente. Es decir, todo cambia para que todo siga igual. Gana Esquerra por muy pocos votos, pero podrá gobernar Colau si le apoya el PSC. O no. Y si el PSC convence a Manuel Valls, que ha entrado con 6 en el Ayuntamiento. Es... Bueno, no sé, puede que haya mayorías alternativas. Los independentistas no consiguen mayoría absoluta.

Ello es parte de la fotografía hecha así a pinceladas de la actualidad y del día, pero como comprenderán, hay tanto matiz, hay tanto rincón, hay tanto detalle que observar con detenimiento que vamos a dedicar toda la mañana a ello.