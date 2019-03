Herrera: "Podemos y el PNV siempre están con los que se enfrentan a España"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy la información tiene visos indudablemente preelectorales, visos de calentamiento, de Consejo de Ministros, tiene crónica judicial todo ello, pero tiene indudablemente la crónica, digamos curiosa, extemporánea del debate que se abierto a raíz de las declaraciones de López Obrador, presidente mexicano.

Bueno, declaraciones, una carta que le ha enviado al Gobierno español para que el Rey de España pida perdón en un acto público sobre las cosas que él le dirá dentro de poco en una especie de pliego de agravios o de algo parecido.

Miren, el desfibrilador de tontos tiene un problema, que es que tiene una capacidad limitada. Es decir, que es que la descarga es para tontos, no es que le quite... Le quita el ataque de tontería, el tío sigue siendo tonto toda su vida, pero vamos, le quita el ataque. Hemos tenido que pedir ya a fábrica uno, un desfibrilador pero de majaderos porque es que no da de sí. Es que no hace nada. Tú le aplicas al tío el desfibrilador de tontos y no se le quita ni la tontería. Y, la verdad, que majaderos están surgiendo con una facilidad asombrosa, como setas en otoño. Es que surgen. De repente brotan de la tierra.

Podemos, por ejemplo. Bueno, decir que los habituales majaderos podemitas, los monederos, todos los Iones Belarra, todos estos, pues hombre, antes o después iban a salir. Pero es que hablar de memoria democrática, memoria democrática colonial que recuperarían ellos porque España tiene que pedir perdón, etcétera, etcétera.

Fíjense ustedes, memoria democrática azteca, es ya un problema de desfibrilador de majaderos. Mire, Podemos tiene un problema con España. Tiene un problema serio con España como lo tiene el PNV, que también ha dicho que hay que pedir perdón y estas cosas por aquello de los aztecas y tal y que cual.

Fíjense ustedes, el PNV, que no ha pedido perdón por asesinatos más recientes en los que miraba para otro lado. No digo yo que ellos apretaran el gatillo, válgame Dios. No, no, miraban para otro lado. A mí hace 19 años hoy. Un día 27 me pusieron una bomba y no estalló, cosa que algunos lamentan, por otra parte, pero... Pues mira qué oportunidad para pedir perdón.

¿Desde cuándo tiene que pedir perdón el Estado español o el Rey de España? ¡Qué falta del sentido del ridículo tan trágica hace que una formación como esta, esta de Podemos, esté con todos los que se enfrentan a España! Sean senadores franceses, estos que parecen un tanto alcoholizados con la idea de la secesión catalana e intoxicados debidamente por la política exterior de las embajadas de la Generalidad y tal y que cual. Sea con los golpistas catalanes o sea con López Obrador. Es que tienen un serio problema con España. Que lo sé, que de alguna manera lo acabarán pagando porque, claro, entre los supremacistas de un lado y los supremacistas de otro, oiga.

Miren, aquel México, que no era México, México es la consecuencia de la llegada de los españoles. Llegó hace 500 años una cultura europea avanzada, muy avanzada para su tiempo, que estamos hablando del siglo XV, y para lo que había allí. Llegó lengua, llegó religión y llegó mestizaje. López Obrador de quien desciende es de Cortés. Y de la mezcla de Cortés y los que fueron con Cortés y los que siguieron después de Cortés con los que había allí, los que quedaron allí.

Hurgar en el pasado es un error tan terrible, sobre todo cuando no es para estudiarlo, que además demuestra una cosa: cuando tú eres incapaz de afrontar los problemas reales de tu colectividad, el catón elemental del populismo, que es un manual que todos estos majaderos tienen en la mesita de noche, receta siempre lo mismo sea usted extemporáneo con alguno de afuera. Que mejor que vestirse de indigenista que, por otra parte, es, además, una ocurrencia muy recurrente, y que se vista de indigenista, pues un individuo como López Obrador que, en fin, oiga, tiene tiene problemas muy serios a los que enfrentarse en México.

Uno de ellos es que no le ha seguido en esta polémica nadie porque los principales periódicos, articulistas, mexicanos de calle están diciendo: ¡Quieres callarte y no decir tonterías y no decir pamplinas! Bueno, pues todo eso debería preocupar más que las tonterías y pamplinas que está diciendo. Las majaderías que está soltando este que fue a ver hace un par de meses Pedro Sánchez en esta peregrinación que todo buen progre tiene que hacer cuando a un presidente de México, cuando llega un ultraizquierdista a la Presidencia de México.

¿De qué hablaron? ¿Le dijo algo López Obrador a Sánchez? Porque, oiga, hace mucho que se entrevistó con él. Miren, hay muchos, tengo algunos mensajes de amigos mexicanos a través de Twitter, amigos mexicanos que dicen: ¿Qué tontería es esta?No juzguen ustedes a los mexicanos por un mexicano. Y eso es evidente que no se puede hacer así. Esto me recuerda mucho, se lo contaba antes, a lo de Díaz Ordaz. Antes de López Portillo, que fue el presidente mexicano que reanudó las relaciones diplomáticas con España, aquí Adolfo Suárez allí López Portillo, el primer embajador que envió fue a Díaz Ordaz, que era el antepenúltimo, sí, el anterior fue Luis Echeverría y el otro Díaz Ordaz.

Díaz Ordaz era un tío rarísimo, que presentó las cartas credenciales al Rey y a los 10 días exactamente se marchó de España a México. Dijo: “Es que no aguanto más”. ¿Pero le hemos hecho algo? No, no, que no me gusta estar de embajador. No quiero. Yo no sirvo para esto ni..

Eso sí, cuando se marchó, como había hecho unas declaraciones Luis Echeverría... En fin, Luis Echeverría extemporáneo también, Díaz Ordaz dice en los medios de comunicación: “Oigam no nos juzguen a todos los mexicanos por lo tonto que sea uno. Uno en concreto. Ese es uno, pero los demás les aseguramos que no somos así”.

Bueno, pues ahora pasa lo mismo. Además, miren, esto de lo que le digo, de hurgar en el pasado, yo llevo muy malamente la muerte de Viriato. No puedo. No puedo. Es que me quedo un mal cuerpo cuando... Llevo un coraje acumulado por la muerte de Viriato, año 139 antes de Cristo, ese marco pompilio que no se podía ser más malo, por favor, pues todavía no ha venido... Miren que he enviado cartas al alcalde de Roma. Hombre, yo me imagino que usted me pedirá perdón por lo de Escipión el africano que luego, además, dijo aquello de “Roma no paga a traidores” y nos les pagó nada a los que mataron a Viriato. ¡Pero qué mal cuerpo! El disgusto que me llevé con la muerte de Viriato fue horroroso. Horroroso. Espero ustedes que me comprendan.