Herrera a las 8, miércoles 27 de marzo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 27 de marzo del 2019. Hay cielos despejados en toda la Península y Baleares y, en cambio, en Canarias se esperan chubascos y posibles tormentas en las islas más montañosas.

Hoy la información tiene visos indudablemente preelectorales, visos de calentamiento, de Consejo de Ministros, tiene crónica judicial todo ello, pero tiene indudablemente la crónica, digamos curiosa, extemporánea del debate que se abierto a raíz de las declaraciones de López Obrador, presidente mexicano.

Bueno, declaraciones, una carta que le ha enviado al Gobierno español para que el Rey de España pida perdón en un acto público sobre las cosas que él le dirá dentro de poco en una especie de pliego de agravios o de algo parecido.

Miren, el desfibrilador de tontos tiene un problema, que es que tiene una capacidad limitada. Es decir, que es que la descarga es para tontos, no es que le quite... Le quita el ataque de tontería, el tío sigue siendo tonto toda su vida, pero vamos, le quita el ataque. Hemos tenido que pedir ya a fábrica uno, un desfibrilador pero de majaderos porque es que no da de sí. Es que no hace nada. Tú le aplicas al tío el desfibrilador de tontos y no se le quita ni la tontería. Y, la verdad, que majaderos están surgiendo con una facilidad asombrosa, como setas en otoño. Es que surgen. De repente brotan de la tierra.