Herrera: "Podemos echarle a Rivera todas las culpas, pero el que nunca quiso pactar fue Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues damas y caballeros, aquí nos tienen, oiga, dispuestos a lo que haga falta. Bueno, a lo que haga falta, entiéndase, dispuestos a todo para acompañarles esta mañana como venimos haciendo desde las 6 y hasta la 1 en punto de la tarde para contarles cuáles son las causas de este día de hoy, que es lunes 7 de octubre del 2019 en el que, fíjense, muchos lunes arrancamos hablando de las fiestas de deportistas, sobre todo, pues las de Rafa Nadal, que acaba un torneo un domingo y el tío ha ganado o no pero, desde luego, ha dado lo mejor de sí mismo.

Hoy tenemos que hablar de otro que es otro caníbal del deporte que se llama Marc Márquez. Oiga, los deportes individuales siempre ha habido en casi todas las disciplinas un individuo que a casi todos nos ha hecho vibrar desde que éramos jovenzuelos: o Santana o Fernández Ochoa, en fin, acontecimientos.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Pero es que este tío, Marc Márquez, que tiene 26 años, un chaval de Cervera, de Lérida, es que ha ganado el sexto Mundial de MotoGP, que es la categoría gorda de las motos, de motos que van a 300 por hora, en fin, motitos que son motitos, que si cuentas lo que ha ganado en otras categorías, estamos a 8 títulos mundiales con 26 años. Que sí, tiene más Agostini o Valentino Rossi sí, porque tienen más años y, además, lo consiguieron con más años, quiero decir, que la proyección de Márquez es fascinante. Ayer lo celebraba y de qué manera, eh. Bueno, pues a por más éxitos y a por más carreras y prudencia, eh. Pon el intermitente cuando vayas a adelantar a otra.

Vamos a ver, damas y caballeros, ¿en qué estamos hoy?¿Qué le contamos hoy? ¿Cuáles son las...? Pues mire, hay novedades, estamos a un mes de las elecciones, a un mes y algo, y cada semana tiene su afán. Desde luego, cada día, va a haber cambios y más cambios y readaptaciones de la realidad. Como dicen los expertos, de forma muy líquida, muy líquida. Se pueden hacer encuestas de lo que pasa hoy, pero a lo mejor el margen de cambio es mucho mayor que en otras ocasiones con el resultado final. La campaña va a ser fundamentalmente definitiva o definitoria.

Primero, empezamos fijándonos en Portugal. Portugal ha ampliado su victoria el socialista Costa, pero sin mayoría absoluta. Y lo llamativo de Portugal ha sido la abstención del 45%. Es verdad que Antonio Costa, que llegó con una moción de censura, apoyado por el Podemos que allí, por la Izquierda Unida de allí, parecía que se iba a comer a los niños crudos, la verdad es que ha desarrollado una política de pragmatismo, bajando impuestos, cumpliendo con Bruselas, que ha puesto a Portugal en una senda razonable, muy razonable, así que los portugueses le han dado la confianza por segunda vez. Veremos aquí en España si ese nivel de abstención se confirma o es el mismo o no, pero el de Portugal es bárbaro.

Aquí ahora mismo estamos, podríamos llamarlo, la fiebre por el pacto. Ahora todo el mundo quiere pactar. Si la fiebre por el pacto hubiera entrado un poco antes, pues a lo mejor hoy ya nos habríamos ahorrado esta convocatoria de elecciones, pero es igual, el que no quería pactar era Pedro Sánchez, eh.

Podemos echarle a Rivera todas las culpas que quiera, podemos decir de Rivera hoy, bueno, madre mía, veleta es poco lo que se le dice. Oiga, el que no ha querido pactar nunca ha sido Pedro Sánchez. El movimiento de este fin de semana ha sido que Albert Rivera ha dicho: “Mi socio preferente sigue siendo el Partido Popular, pero le propongo a Sánchez un pacto en el caso de que sea necesario para que la cosa, en fin, salga adelante, pacto constitucional, si se suma el PP mejor”.

Bueno, pues esto tiene, ya le digo, contrata luego o se complementa con los datos de las encuestas que hoy publican 'ABC' y el diario 'El Mundo'. Son dos encuestas que hablan, que nos quieren dar una idea fundamentalmente las dos coinciden en algo, y es que los bloques están exactamente igual. A día de hoy, a día de este fin de semana lo que hay es intercambio dentro de los bloques, y una de las cosas que se subraya es la caída de Ciudadanos como si los electores le culparan de algo. Tal caída de Ciudadanos como subida del Partido Popular. Ojo porque los votos de Ciudadanos se van a varios lugares, eh.

Pero, además de eso, lo que nos dejan las dos encuestas de hoy es que la pretensión del Partido Socialista de Sánchez de convocar estas elecciones para tener más diputados y más margen de tranquilidad para gobernar, no se cumpliría porque el PSOE se queda como está. En el caso de la encuesta de 'ABC' con un diputado menos, en el caso de la encuesta de 'El Mundo' con 3 diputados más. Pero bueno, ahí, en la línea; con un Podemos que resiste en las dos encuestas bastante bien; y con un Vox que ayer, por cierto, petó Vistalegre, que aguanta mucho mejor de lo que algunos creen porque creían que el voto prestado de mucha gente del PP a Vox volvería al PP. Viendo lo visto, según esto, no.

Ahora, los datos de Ciudadanos no son positivos en ningún sitio, en eso están de acuerdo todos, es decir, eso de poder liderar la derecha, etcétera, etcétera, etcétera no se correspondería con la realidad, pasaría a empatar con Vox. Y los votantes además de Ciudadanos se van en todas direcciones. Es decir, pagaría no haber sumado con Sánchez, pero es que también pagaría no haber sumado contra Sánchez. ¿Por qué? Porque lleva desgañitándose el PP pidiéndole formar España Suma, a lo que Ciudadanos se niega, y a lo mejor hay algunos votantes de Ciudadanos que eso también se lo achacan a Albert Rivera.

Miren, veremos qué capacidad tiene de resucitar, pero desde luego, con estos datos y ahora mismo hay una cierta brasa en los pies de Albert Rivera porque el tacticismo no parece haberle ido bien. Y lo que algunos por un lado, menos, consideran que han sido apuestas constitucionalistas, otros las califican de piruetas, aunque, la verdad que lo último que ha dicho Rivera, si lo analizan ustedes está lleno de sentido común, es decir, las cosas que le que le pide al Partido Socialista para apoyarlo. Lo que pasa que algunos le dicen: “Bueno, y eso por qué no se lo dijiste antes”. Bien, ahí está.

Como le he dicho antes, los bloques quedan más o menos igual, los transvases se producen dentro de los bloques y de la de 'El Mundo' lo que queda más o menos claro es que con estos datos, pues oiga, de nuevo gobierno Frankenstein o nuevas elecciones, vaya usted a saber.

Y ojo porque, cuidado, a Sánchez la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales más una cierta tendencia a quedarse en casa por parte de su parroquia, eh. De todos aquellos de su parroquia que dicen: “Hombre, vamos a ver, ganamos las elecciones, sumábamos y podríamos hacer un gobierno de esta cosa que se llama progresista, etcétera, etcétera, y luego, en cambio, eso no se forma y nos vamos otra vez a elecciones”. Hay gente que eso no le acaba de...

Y luego la sentencia, la sentencia que está al caer, y el independentismo preparado para darlo todo y de forma violenta si hace falta. Todos esos factores de aquí hasta el día 10 de noviembre pesan y de qué manera en el resultado, particularmente incierto, de las próximas elecciones, donde puede darse una circunstancia: que gane uno y que gobierne otro que, le recuerdo, es inaudita en España.