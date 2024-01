Herrera: “El pleno de hoy nos va a permitir comprobar la capacidad de Sánchez para mantenerse en el poder"

Vídeo

Señora, señores, me alegro buenos días

Estamos en la Casa Colón de Huelva ... ¿y por qué estamos aquí en Huelva? Pues para hablar de un gran proyecto para el futuro de esta zona de España, el valle del hidrógeno de Huelva, que es un proyecto que lidera Cepsa, que pretende hacer de Huelva un referente en la producción de hidrógeno verde.

¿Y eso como influye en mi vida? Si sale adelante bien, en condiciones como todo para indicar, es una gran revolución económica para España porque dependemos del turismo y ojalá muchos años, pero no tenemos una industria potente como los alemanes porque nunca hemos tenido una fuente de energía barata con intensidad como para mantenerla.

Ahora tenemos muchas renovables pero la renovable no tiene ni la intensidad ni la estabilidad de suministro para convertirse en el combustible del sector industrial.

Y parte de los problemas de nuestro mercado de trabajo vienen de la ausencia de ese sector industrial potente que genera puestos de trabajo estables, cualificados, bien pagados, por eso la Alemania es lo que es y nosotros somos lo que somos.

Ahora la descarbonización de la economía constituye una oportunidad para favorecer en español el desarrollo de un sector industrial limpio, barato, gracias al hidrógeno verde.

Eso es lo que piensa Cepsa que va a montar aquí en Huelva un polo de producción de hidrógeno verde, habida cuenta de que España tiene una ventaja competitiva frente a otros países: se puede fabricar mucho hidrógeno con fuentes abundantes de energía verde como son solar y eólica. En eso pocos países de Europa pueden competir con España.

Cepsa cree que en España se dan las condiciones para fabricar hidrógeno verde gracias a nuestras energías renovables, que no sirven para mantener industrias electrointensivas, pero sí para fabricar hidrógeno, que puede ser el combustible alternativo.

No está pensado como combustible para su coche particular, pero sí para la industria, para el transporte marítimo, para el transporte pesado por carretera. En tres años aquí podría haber un polo de producción de energía basada en hidrógeno verde y en dos años se podría estar exportando hidrógeno por Europa desde Huelva, en barcos similares a los actuales metaneros. Tiene una importancia estratégica cara al futuro notable.

Decretos en el Congreso

Hoy hablaremos de la trascendencia de la votación de hoy de los diputados del Congreso en el Senado. porque el Congreso está en obras. para decidir sí o no a los tres decretos que presenta el gobierno de Pedro Sánchez. A las 9 de la mañana comienza este pleno que nos va a permitir comprobar la capacidad real de Sánchez para mantenerse en el poder esta legislatura.

A esta hora no cuenta con los votos necesarios, puede hacerlo porque se negociará durante todo el día y bueno a lo mejor se contenta Puigdemont con haber marcado paquete y después dejará que los tres decretos salgan adelante.

Todo lo que hoy va al Pleno es un material de importancia, pero hay tres decretos, el primero Justicia y función pública que pone patas arriba todo el sistema judicial con reformas que se justifican para obtener fondos de Bruselas, el segundo -también marcado por fondos europeos, llamado de conciliación-, ahí está el subsidio de desempleo al que se opone en esas condiciones Podemos y el tercero ayudas establecidas para la crisis de inflación.

Bueno pues puede pasar cualquier cosa porque la mayoría social de la que habla el sanchismo, no existe, no hay un acuerdo de legislatura, no hay un programa de gobierno, no hay un horizonte de estabilidad, es un presidente débil dependiente hasta el límite de lo tolerable de unos socios desleales.

Al calor de este debate sobre los decretos exigencias de los golpistas catalanes, la última barbaridad es la idea de exigir mano military el regreso a Cataluña de las empresas que abandonaron en 2017 por el proceso independentista.

Pero de qué estamos hablando en la Europa con la garantía de libertad de movimientos de personas y de empresas, de soberanía y seguridad jurídica.

Si las empresas se fueron de Cataluña fue para mantener su actividad, para garantizar su viabilidad. Han sido 9000 empresas las que se han ido. No sólo se han ido empresas de Cataluña, también han ido empresas a Cataluña. El saldo es negativo en cualquier caso. Han ido seis se han marchado nueve.

¿Y por qué se marchan? Porque se fueron para sobrevivir ante una eventual independencia de Cataluña y el hecho de no volver es porque esa inestabilidad sigue latente porque los independentistas siguen diciendo que lo volverán a hacer.

El problema es que esta barbaridad le ha puesto en circulación el hombre que decide cosas en España, que es Carlos Puigdemont a 1000 y pico de kilómetros de la frontera de España. Sánchez preside un gobierno, pero Puigdemont ha dejado claro quién manda en ese gobierno.

La propaganda

Lo que le funciona al gobierno es la propaganda luego. Lo he vuelto a comprobar estos días con la polémica creada artificialmente con ese vertido de pellets que está llegando a las playas de Galicia y a toda la cornisa cantábrica, incluso a Francia. Ha dicho 'esta es la mía, el Prestige 2'.

El Gobierno central es el responsable de lo que afecta al tráfico marino y a las costas y todo esto es una marea negra informativa ayudada por todos los medios gubernamentales, que no son pocos.

Me da a mí que los gallegos saben perfectamente de qué paño estamos hablando, ya se lo conocen de cuando el Prestige.

