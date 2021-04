Herrera: "Pérez de los Cobos demuestra que un servidor del Estado puede resistirse al sectarismo del Gobierno"

Audio

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Es lunes de Pascua, día en el que se ajustan los datos de cómo ha ido - porque son imprecisos con algunos festivos de por medio - la deriva de la pandemia en los últimos días. Me imagino que son conscientes de que la incidencia de la covid-19 habrá aumentado o habrá apretado un poco, incluso también en la presión hospitalaria. Hay más contactos, hay más contagios... Hemos pasado una Semana Santa en la que, con excepciones, la gente ha estado en las calles. Porque no le puedes prohíbir salir a la calle a respirar, a tomarse algo... Y eso expone, en algunos momentos, que el coronavirus pueda progresar. ¿Qué manera hay de parar ese progreso? Vacunar. Porque la fatiga pandémica va en aumento. Crece también la rebeldía de algunos, de los que se cansan de mantener la guardia alta contra la pandemia... Y las vacunas no crecen en cantidad. Digamos, para ser justos, que en las últimas fechas ha llegado un millón de Astrazeneca y 1.200.000 de Pfizer. Y estamos a la espera de que lleguen las dosis de Janssen a lo largo de este mes. O eso dicen. ¿Y esto qué consigue? Aumente el número de vacunados. Con Astrazeneca se vacuna a personas menores de 65 años. A los mayores de 80 años se les ha vacunado en un 77% aproximadamente. Con lo cual queda una franja entre 70 y 80 años, que son los grandes olvidados de esta vacuna. Ahora mismo, sólo están vacunados el 4,3%.

El debate ahora en la UE y en más lugares es que para fabricar las vacunas hay que liberar la patente. Liberar la patente es decirle a Pfizer y Moderna que cojan la fórmula y pasársela a todos los laboratorios que se la pidan. Y que esos laboratorios fabriquen la vacuna. De tal modo que en vez de llegar 1.000.000 lleguen 20 millones. Pero los que han hecho la patente dicen que se han gastado miles de millones de dólares para que usted venga y me quite la patente. Yo tengo el derecho al beneficio industrial por el trabajo que yo he realizado. ¿Esto cómo se arrelga? Compensando a estos laboratorios por la cesión de estas patentes. Eso es mucho dinero, pero se puede hacer. Sin compensar por las patentes, no es de recibo.

La otra es evaluar si estos días de Semana Santa han servido para que el sector turístico y hostelero reparen un poco todas las penurias que han pasado este año. Para una parte ha sido un balón de oxígeno para el sector de la hostelería en algunos lugares y para el sector turístico todavía falta que pueda venir un gran número de visitantes extranjeros para que todos los hostales se puedan poner a trabajar en condiciones. De momento eso no ha ocurrido.

Tampoco ha ocurrido la dimisión de Grande-Marlaska. ¿Y por qué tiene que dimitir? No soy nadie para decirle a un ministro que dimita, pero está en una situación complicada. Porque el ministro ha sido acusado de despido ilegal. Y la Audiencia le ha obligado a restituir a un señor al que despidió. ¿Quién es ese señor? Un guardia civil. ¿Por qué lo despidió? Porque conocedor de la ley se negó a dar una información privilegiada sobre unas investigaciones que hablaban de cómo fue la gestión del Gobierno en el 8-M en plena pandemia. Se niega a cometer la ilegalidad y lo echa del cargo. Y ahora dice la Audiencia que tiene que restituir a ese señor porque el cese fue ilegal.

Oiga, la Audiencia Nacional ha puesto en su lugar a Marlaska. Y también a Sánchez. Es un gran mensaje a los servidores del Estado. Pueden resistirse a los caprichos y al sectarismo de este Gobierno. Ustedes se deben al Estado, no se deben al PSOE y Podemos. Que tomen nota en el poder Judicial, en la Guardia Civil, en la policía nacional... hasta en RTVE. No están solos: la Justicia les ampara. Y hacen falta muchos Pérez de los Cobos para que España siga siendo un Estado de Derecho.

La rehabilitación del coronel coincidió con el acercamiento de Txapote a una cárcel más cercana al País Vasco. ¿Quién es Txapote? El asesino de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica... Un salvaje que no se arrepiente de absolutamente de nada. Y que en virtud de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez, con todo el excremento de la bancada de Bildu, ERC y compañía, están acercando a su domicilio por parte del Ministerio de Interior.

A efectos prácticos, Txapote está igual en la cárcel en Huelva que en Logroño. Está cerrado en una celda. Pero el mensaje es lo que importa. El mensaje es: te acerco a tu casa, que si es dentro del País Vasco las llaves las tiene el PNV, en virtud de acuerdos fundamentales. Acuerdos fundamentales de investidura. Acuerdos que son para las víctimas es un insulto de consideración.

Estamos a un mes de las elecciones de Madrid. Como dice Pilar Cernuda en "Diario de Sevilla", falta un mes para el futuro. Falta un mes para que se celebren unas elecciones que en la práctica deciden cuál es el reparto de la Asamblea de Madrid. Pero, ¡qué importancia tendrán que hasta un presidente del Gobierno entra como si fuera un actor más de la contienda electoral - cosa que no le recuerdo en otras elecciones autonómicas - para hacerle campaña a Isabel Díaz Ayuso! Con la propia marca de la casa: con la mentira. Da la sensación de que si Sánchez no miente, le da un rubor. Una fiebre. Mintiendo en datos pandémicos para hablar del sambódromo del coronavirus en Madrid provocado por Ayuso.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Prepárense para esta campaña. Para esta campaña que habla ya de desmadre y de otras cosas como ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Y para ser testigos de cómo se culpa a Ayuso de matar gente. Necesitan sólo una cuarta ola potente para manejarla a gusto. Y cuidado que no sabemos cómo va a ser esa ola. Pero sea como sea, va a ser utilizada en ese sentido. Prepárense para toda la chatarra ideológica que se va a poner en marcha a lo largo de estos próximos días.