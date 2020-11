Pitingo denuncia en TRECE amenazas por teléfono: "Dicen que quieren mandarle un 'regalo' a mi hijo"

Pitingo ha revelado en exclusiva para TRECE la última amenaza que ha recibido a raíz de sus críticas al acercamiento del PSOE a EH Bildu. Durante su entrevista en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez y Susana Ollero, el artista ha contado cómo ha recibido varias llamadas telefónicas de un número oculto para amenazar de forma directa a su familia.

"Tras una entrevista en un medio de comunicación, he recibido tres llamadas de un número oculto. Al cogerlo, me han dicho: “Hola Pitingo, tu calle es 'tal tal tal'”, y les he dicho que no, y me responden “es que le queremos mandar un regalo a tu hijo”. Así ha sido, os lo juro", ha asegurado el cantante ante el asombro de los presentadores del programa y de los colaboradores en la mesa de debate.

"Les he dicho que no hacía falta, al colgar he ido a comisaría y he puesto la denuncia. Están investigando quién ha podido ser. Me da miedo sinceramente", ha confesado Pitingo. "Hoy mi hijo ha salido a la calle. Se supone que ETA ya no existe, pero estábamos mi mujer y yo pendientes todo el rato porque nos da mucho miedo, es que te amenazan de muerte. Quién dice que no puede venir alguien a mi casa y hacerle algo a mi familia o a mi hijo. La gente se está volviendo loca", ha señalado el cantante.

Insultos y amenazas de muerte por expresar su opinión a través de las redes sociales

Pero esta no es la única amenaza que ha recibido. Estos días, en redes sociales, se cuentan por miles los mensajes que los usuarios le están haciendo llegar para tacharle de "gitano de mierda" o "analfabeto", entre otras descalificaciones y amenazas de muerte por haber expresado su opinión a través de Twitter, Instagram y Facebook.

Pitingo añade que "la izquierda radical tiene un regimiento que, en el momento en el que dice que no piensa igual que ellos dice algo, se te echan encima como lobos". "Tengo una mezcla de sentimientos: pena, rabia, mucha tristeza, estoy a la vez agradecido porque son millones de personas las que me han apoyado, yo estoy también con ellos. Me dicen valiente pero yo solo he dicho lo que pensaba, lo que siento, lo que he sufrido también, y estoy con todas esas millones de personas que están en contra de lo que está pasando".